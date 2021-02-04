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МИД Австрии раскрыл детали возможных санкций против России



Министр иностранных дел Австрии Александер Шалленберг не исключил введения точечных санкций Евросоюза против российских работников юстиции и прокуратуры из-за дела Алексея Навального, сообщает РИА Новости.

Как заявил дипломат в эфире радиостанции Ö1, меры в отношении отдельных лиц наносят ущерб и их "не стоит недооценивать".

По словам Шалленберга, министры иностранных дел стран ЕС в ближайшие дни встретятся и обсудят этот вопрос.

"Мы недавно создали санкционный режим за нарушение прав человека, и, я думаю, это хороший повод его применить в первый раз", — добавил глава МИД Австрии.
При этом Шалленберг выступил против увязки ситуации с Навальным и введения новых санкций с проектом "Северный поток — 2". С таким же заявлением выступила и Германия.

В октябре минувшего года ЕС ввел в действие санкции против шести россиян и одного научного института, которых посчитал связанными с якобы отравлением Навального. По заявлению министра иностранных дел России Сергея Лаврова, Москва ввела ответные ограничения.

Накануне Симоновский суд столицы отменил условный срок Навальному по делу "Ив Роше" и заменил его реальным. Согласно приговору, он должен отсидеть в колонии общего режима 3,5 года, но осужденному зачтут 12 месяцев, проведенных под домашним арестом по формуле "день за день".

После оглашения решения власти США, Германии, Франции, Великобритании, других стран, а также представители европейских институтов призвали Москву освободить Навального. В ответ МИД посоветовал иностранным политикам заняться делами своих стран и уважать международное право.

Суды ранее трижды рассматривали представления ФСИН о замене Навальному условного срока реальным — и каждый раз отказывали, продлевая испытательный срок. При этом, по данным ведомства, осужденный за последние три года почти 60 раз вовремя не отметился в уголовно-исполнительной инспекции. Также он получал административные штрафы и аресты. Все эти факты по закону грозят отменой условного срока.

В прошлом году в России условный срок заменили реальным 11,3 тысячи человек, а в 2019-м — более чем 15 тысячам.
РИА Новости
Категории: в Европе, чп и криминал, политика
Ключевые слова: президент, арест, санкции, МИД, аэропорт, Навальный, осуждение
статья прочитана 158 раз
добавлена сегодня, 4 февраля, 08:00

Комментарии

Хх
4 февраля, 09:46
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С чего бы это натовские страны встали на защиту вора и псевдо борца с коррупцией? Навального посадили за воровство и неподчинение закону. В США только за оскорбление суда ему дали бы 20 лет. Да и в Литве посадили бы надолго.
Какое беспрецедентное давление на суд в РФ!
А тем временем смертность в Литве выросла на 10-13 процентов. Свои проблемы игнорируем, чужим указываем?
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