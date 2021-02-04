МИД Австрии раскрыл детали возможных санкций против России 🔊 Воспроизвести



Министр иностранных дел Австрии Александер Шалленберг не исключил введения точечных санкций Евросоюза против российских работников юстиции и прокуратуры из-за дела Алексея Навального, сообщает



Как заявил дипломат в эфире радиостанции Ö1, меры в отношении отдельных лиц наносят ущерб и их "не стоит недооценивать".



По словам Шалленберга, министры иностранных дел стран ЕС в ближайшие дни встретятся и обсудят этот вопрос.



"Мы недавно создали санкционный режим за нарушение прав человека, и, я думаю, это хороший повод его применить в первый раз", — добавил глава МИД Австрии. Министр иностранных дел Австрии Александер Шалленберг не исключил введения точечных санкций Евросоюза против российских работников юстиции и прокуратуры из-за дела Алексея Навального, сообщает РИА Новости Как заявил дипломат в эфире радиостанции Ö1, меры в отношении отдельных лиц наносят ущерб и их "не стоит недооценивать".По словам Шалленберга, министры иностранных дел стран ЕС в ближайшие дни встретятся и обсудят этот вопрос."Мы недавно создали санкционный режим за нарушение прав человека, и, я думаю, это хороший повод его применить в первый раз", — добавил глава МИД Австрии. При этом Шалленберг выступил против увязки ситуации с Навальным и введения новых санкций с проектом "Северный поток — 2". С таким же заявлением выступила и Германия.



В октябре минувшего года ЕС ввел в действие санкции против шести россиян и одного научного института, которых посчитал связанными с якобы отравлением Навального. По заявлению министра иностранных дел России Сергея Лаврова, Москва ввела ответные ограничения.



Накануне Симоновский суд столицы отменил условный срок Навальному по делу "Ив Роше" и заменил его реальным. Согласно приговору, он должен отсидеть в колонии общего режима 3,5 года, но осужденному зачтут 12 месяцев, проведенных под домашним арестом по формуле "день за день".



После оглашения решения власти США, Германии, Франции, Великобритании, других стран, а также представители европейских институтов призвали Москву освободить Навального. В ответ МИД посоветовал иностранным политикам заняться делами своих стран и уважать международное право.



Суды ранее трижды рассматривали представления ФСИН о замене Навальному условного срока реальным — и каждый раз отказывали, продлевая испытательный срок. При этом, по данным ведомства, осужденный за последние три года почти 60 раз вовремя не отметился в уголовно-исполнительной инспекции. Также он получал административные штрафы и аресты. Все эти факты по закону грозят отменой условного срока.



В прошлом году в России условный срок заменили реальным 11,3 тысячи человек, а в 2019-м — более чем 15 тысячам. РИА Новости Категории: в Европе, чп и криминал, политика Ключевые слова: президент, арест, санкции, МИД, аэропорт, Навальный, осуждение — статья прочитана 158 раз Комментарии