Тут пришла тётя Вера... И принесла калькулятор 🔊 Воспроизвести



- Я, конечно, ожидала, что это рано или поздно случится, но что это произойдёт уже сейчас, в самый разгар коронакризиса, когда все только и говорят, как им тяжело приходится из-за многочисленных ограничений, уж точно не думала, - вздохнула тётя Вера, доставая из сумки калькулятор.



- А что случилось? – забеспокоился я.



- Да я о том, что в январе правление Сейма Литвы упразднило свои прежние решения об установке зарплат служащим: советникам, помощникам депутатов, секретарям фракций, советникам вице-спикеров и лидерам оппозиции, и теперь этот служивый люд массово подаёт заявления в парламентскую канцелярию с просьбой увеличить им коэффициент должностной зарплаты, - пояснил народный политолог. – А по предварительным подсчётам, зарплаты некоторых служащих увеличатся на несколько сотен евро в месяц. - Я, конечно, ожидала, что это рано или поздно случится, но что это произойдёт уже сейчас, в самый разгар коронакризиса, когда все только и говорят, как им тяжело приходится из-за многочисленных ограничений, уж точно не думала, - вздохнула тётя Вера, доставая из сумки калькулятор.- А что случилось? – забеспокоился я.- Да я о том, что в январе правление Сейма Литвы упразднило свои прежние решения об установке зарплат служащим: советникам, помощникам депутатов, секретарям фракций, советникам вице-спикеров и лидерам оппозиции, и теперь этот служивый люд массово подаёт заявления в парламентскую канцелярию с просьбой увеличить им коэффициент должностной зарплаты, - пояснил народный политолог. – А по предварительным подсчётам, зарплаты некоторых служащих увеличатся на несколько сотен евро в месяц. - А я могу точнее указать ожидаемый прирост, - тут же отозвался я, подтягивая к себе ноутбук. - Зарплата помощника вице-спикера, например, была 2478, а сейчас может составлять 3186 евро «на бумаге», а зарплата секретаря фракции может подрасти с 1469 до 2389 евро.



- По подсчётам парламентской канцелярии, на это повышение зарплат в этом году потребуется 2 млн евро. За повышение фонда зарплат в декабре прошлого года голосовали и правящие, и оппозиция, - процитировал я сообщение BNS.



- Помнится, после того голосования премьер-министр Ингрида Шимоните сказала, что, наверное, такого цинизма в этой стране ещё не видели. Вот я и подумала, что эту инициативу положат в самый дальний ящик самого дальнего в Сейме стола, ан нет, - покачала головой соседка.



- Но давайте посмотрим на всё это с другой стороны, - предложил я и сделал театральную паузу в ожидании уточняющего вопроса.



- Это какой же? – не стала тянуть тётя Вера.



- На днях Департамент статистики сообщил, что реальная зарплата в нашей стране в прошлом году, терзаемом коронавирусом, всё-таки выросла на 9,3 процента, - начал я своё пояснение. - Средняя месячная зарплата до вычета налогов (брутто-зарплата), если считать и частные предприятия, в прошлом году выросла на 9,6%, или до 1421,2 евро, а средняя месячная зарплата уже «на руки» - на 10,6%, или до 908,9 евро. При этом «грязная» (брутто) зарплата быстрее росла в госсекторе - на 11,8%, или до 1531,1 евро, тогда как в частном она выросла на 8,5%, или до 1372,6 евро.



- Я уже поняла, куда ты клонишь, - покачала головой соседка. – Хочешь сказать, что потом, через год, наши власти отрапортуют, что средняя зарплата по стране снова выросла процентов на десять, не уточняя при этом, насколько же она выросла у наименее обеспеченных групп - тех же государственных служащих: библиотекарей, работников культуры, учителей, медиков, работающих на периферии?



- Ну, вы прям-таки рентген! – похвалил я соседку. – Давайте сюда свой калькулятор, будем считать «благополучие» в отдельно взятом Сейме. Виктор ПРОЗОВ , "Обзор" Категории: общество Ключевые слова: Литва, уровень жизни Опубликована: в выпуске газеты «Обзор» № 1256 — статья прочитана 217 раз Комментарии