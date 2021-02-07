Ваш адвокат

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Мой муж страдает болезнью Альцгеймера, он ничего не помнит и многого уже не понимает. У нас есть совместное имущество, которое требует наших совместных действий. Оформить доверенность от имени мужа на меня нотариус отказалась из-за неадекватного состояния мужа и посоветовала признать его недееспособным и установить над ним опеку.



Вопрос: как происходит процедура признания недееспособности человека? Могу ли я оформить опеку над ним, если мне самой 75 лет?



М.Г., Вильнюс



Статья 2.10 Гражданского кодекса Литовской Республики предусматривает, что физическое лицо, которое вследствие психической болезни либо слабоумия не может понимать значение своих действий и руководить ими, может быть признано судом недееспособным. Статья 2.10 Гражданского кодекса Литовской Республики предусматривает, что физическое лицо, которое вследствие психической болезни либо слабоумия не может понимать значение своих действий и руководить ими, может быть признано судом недееспособным. Процедура признания гражданина недееспособным происходит в судебном порядке и начинается с подачи уполномоченным лицом заявления в суд. Исчерпывающий перечень лиц, которые могут подать заявление о признании гражданина недееспособным, содержится в статье 463 Гражданско-процессуального кодекса. К ним относятся: супруг, родители и совершеннолетние дети, а также органы опеки и прокурор.



В заявлении о признании физического лица недееспособным должны быть указаны сведения о психическом состоянии человека, приложены справки из медицинского учреждения, а также заключение социального работника о способности человека заботиться о себе и принимать повседневные решения.



После возбуждения гражданского дела судом назначается судебно-психиатрическая экспертиза. На основании выводов судебно-медицинской экспертизы и других материалов дела суд выносит решение о признании гражданина недееспособным.



Недееспособному лицу в обязательном порядке должен быть незамедлительно назначен опекун. Если у недееспособного лица имеется недвижимое имущество, то судом назначается и администратор имущества, который от имени подопечного распоряжается имуществом и заботится о нём. Чаще всего им назначается опекун недееспособного.



При назначении опекуна участвуют представители органов социальной опеки местного самоуправления. Они представляют суду заключение о предполагаемой кандидатуре опекуна, его возможностях осуществлять опекунские функции. Чаще всего опекунами назначаются проживающие совместно члены семьи, причём предельный возраст опекуна над недееспособным лицом законом не ограничен.



Адрес конторы: ул. Наугардуко, 91-214, Вильнюс. Тел.: 275 28 38, (8 686) 26046 Эл.почта: adnotem@gmail.com Вопросы можно присылать на адрес конторы или редакции. Адвокат Евгения ДУБРОВСКАЯ , "Обзор" Категории: чп и криминал Ключевые слова: Ваш адвокат Опубликована: в выпуске газеты «Обзор» № 1256 — статья прочитана 131 раз Комментарии