Президент и МИД Литвы призывают ввести санкции в связи с заключением А. Навального /дополнено/ 🔊 Воспроизвести



Литовский президент Гитанас Науседа призывает Евросоюз и мировых лидеров реагировать на решение российского суда наказать реальным сроком лишением свободы самого известного критика Кремля Алексея Навального.



"Сталинский подход "нет человека, не проблемы", все еще применяется в России. Приговор Навальному, принятый ненастоящим судом, не является правосудием, а преступлением против прав человека и демократических ценностей. Я призываю лидеров ЕС и международную общественность действовать. Санкции в отношении России возвращаются на стол", – написал Г. Науседа в социальной сети Twitter.



Во вторник Симоновский суд Москвы принял решение заменить условное наказание Алексею Навальному на реальный срок – 3,5 года колонии общего режима, признав его нарушившим условия ранее назначенного наказания условного лишения свободы. С учетом времени, проведенного под арестом, А. Навальный должен будет провести в исправительной колонии два года и восемь месяцев. Литовский президент Гитанас Науседа призывает Евросоюз и мировых лидеров реагировать на решение российского суда наказать реальным сроком лишением свободы самого известного критика Кремля Алексея Навального."Сталинский подход "нет человека, не проблемы", все еще применяется в России. Приговор Навальному, принятый ненастоящим судом, не является правосудием, а преступлением против прав человека и демократических ценностей. Я призываю лидеров ЕС и международную общественность действовать. Санкции в отношении России возвращаются на стол", – написал Г. Науседа в социальной сети Twitter.Во вторник Симоновский суд Москвы принял решение заменить условное наказание Алексею Навальному на реальный срок – 3,5 года колонии общего режима, признав его нарушившим условия ранее назначенного наказания условного лишения свободы. С учетом времени, проведенного под арестом, А. Навальный должен будет провести в исправительной колонии два года и восемь месяцев.



Глава МИД Литвы: заключением А. Навального Россия показывает, что загнана в угол



ВИЛЬНЮС, 3 февраля, BNS – Решением московского суда наказать критика Кремля Алексея Навального реальным сроком лишения свободы Россия демонстрирует, что загнана в угол, заявил министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис.



"Россия показала, что загнанная в угол, не обладает возможностями отказаться от занятой ею позиции, они прекрасно понимают, что освобождением А. Навального из тюрьмы или если он не будет осужден, то все лето будет эскалация тем коррупции и с приближением выборов в Думу", –сказал Г. Ландсбергис в среду в интервью радиостанции Ziniu radijas.



По оценке главы МИД, Россия выбирает из двух зол, когда "хорошего, выигрышного решения нет, где бы ты ни был, там ожидает неуспех".



"Это, вероятно и демонстрирует то, что режим ослаб, у него нет объективно хороших решений, которые позволяют выйти из кризиса", – отметил Г. Ландсбергис.



Во вторник Симоновский суд Москвы принял решение заменить условное наказание Алексею Навальному на реальный срок – 3,5 года колонии общего режима, признав его нарушившим условия ранее назначенного наказания условного лишения свободы. С учетом времени, проведенного под арестом, А. Навальный должен будет провести в исправительной колонии два года и восемь месяцев.



Литовский президент Гитанас Науседа призывает Евросоюз и мировых лидеров реагировать на решение российского суда наказать реальным сроком лишением свободы самого известного критика Кремля Алексея Навального.



"Сталинский подход "нет человека, не проблемы", все еще применяется в России. Приговор Навальному, принятый ненастоящим судом, не является правосудием, а преступлением против прав человека и демократических ценностей. Я призываю лидеров ЕС и международную общественность действовать. Санкции в отношении России возвращаются на стол", – написал Г. Науседа в социальной сети Twitter.



Глава МИД в интервью радиостанции выразил убеждение в том, что министры стран ЕС поддержат санкции России.



"Некоторые государства предлагали подождать, действительно ли будет назначено реальное тюремное наказание. Тогда, словно давалось России время на передышку, чтобы передумать и отпустить А. Навального. По-моему мнению, это не было самым лучшим решением, поскольку Россия не демонстрировала никаких признаков того, что намерена отпустить А. Навального. Я считаю, и понимаю, что, поскольку уже назначена реальная мера наказания, то санкции должны вступить в силу автоматически, без значительного сопротивления европейских министров", – сказал Г. Ландсбергис.



По словам главы МИД, если Литва будет видеть, что министры ЕС выступают против санкций России, Литва смогла бы ввести национальные санкции. ВИЛЬНЮС, 3 февраля, BNS – Решением московского суда наказать критика Кремля Алексея Навального реальным сроком лишения свободы Россия демонстрирует, что загнана в угол, заявил министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис."Россия показала, что загнанная в угол, не обладает возможностями отказаться от занятой ею позиции, они прекрасно понимают, что освобождением А. Навального из тюрьмы или если он не будет осужден, то все лето будет эскалация тем коррупции и с приближением выборов в Думу", –сказал Г. Ландсбергис в среду в интервью радиостанции Ziniu radijas.По оценке главы МИД, Россия выбирает из двух зол, когда "хорошего, выигрышного решения нет, где бы ты ни был, там ожидает неуспех"."Это, вероятно и демонстрирует то, что режим ослаб, у него нет объективно хороших решений, которые позволяют выйти из кризиса", – отметил Г. Ландсбергис.Во вторник Симоновский суд Москвы принял решение заменить условное наказание Алексею Навальному на реальный срок – 3,5 года колонии общего режима, признав его нарушившим условия ранее назначенного наказания условного лишения свободы. С учетом времени, проведенного под арестом, А. Навальный должен будет провести в исправительной колонии два года и восемь месяцев.Литовский президент Гитанас Науседа призывает Евросоюз и мировых лидеров реагировать на решение российского суда наказать реальным сроком лишением свободы самого известного критика Кремля Алексея Навального."Сталинский подход "нет человека, не проблемы", все еще применяется в России. Приговор Навальному, принятый ненастоящим судом, не является правосудием, а преступлением против прав человека и демократических ценностей. Я призываю лидеров ЕС и международную общественность действовать. Санкции в отношении России возвращаются на стол", – написал Г. Науседа в социальной сети Twitter.Глава МИД в интервью радиостанции выразил убеждение в том, что министры стран ЕС поддержат санкции России."Некоторые государства предлагали подождать, действительно ли будет назначено реальное тюремное наказание. Тогда, словно давалось России время на передышку, чтобы передумать и отпустить А. Навального. По-моему мнению, это не было самым лучшим решением, поскольку Россия не демонстрировала никаких признаков того, что намерена отпустить А. Навального. Я считаю, и понимаю, что, поскольку уже назначена реальная мера наказания, то санкции должны вступить в силу автоматически, без значительного сопротивления европейских министров", – сказал Г. Ландсбергис.По словам главы МИД, если Литва будет видеть, что министры ЕС выступают против санкций России, Литва смогла бы ввести национальные санкции. BNS Категории: в мире, чп и криминал, политика Ключевые слова: президент, суд, арест, аэропорт, Навальный, осуждение, Науседа — статья прочитана 224 раза Комментарии