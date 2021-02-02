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Поток белорусов, прибывающих в Литву с гуманитарными целями, остановился
Поток граждан Беларуси, прибывающих в Литву с гуманитарными целями, остановился – количество выдаваемых спецразрешений и число прибывающих людей не менялось с прошлой недели.
Во вторник МВД Литвы сообщило, что указом министра были выданы 762 разрешения на въезд, которыми воспользовались 367 человек, – с прошлой недели эти цифры не менялись.
Однако, количество просящих убежище выросло с 87 до 90 человек.
Разрешение министра внутренних дел выдается на основании мотивированного предложения Министерства иностранных дел (МИД) о приезде иностранца в Литву по особым гуманитарным причинам, таким, как сложившиеся политические обстоятельства или иные угрозы.
Разрешения выдаются пострадавшим от режима и репрессий или подвергающимся преследованиям гражданам Беларуси, активным представителям оппозиции.
Категории: политика, чп и криминал, общество
География: Литва
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