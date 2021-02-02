Поток белорусов, прибывающих в Литву с гуманитарными целями, остановился 🔊 Воспроизвести



Поток граждан Беларуси, прибывающих в Литву с гуманитарными целями, остановился – количество выдаваемых спецразрешений и число прибывающих людей не менялось с прошлой недели.



Во вторник МВД Литвы сообщило, что указом министра были выданы 762 разрешения на въезд, которыми воспользовались 367 человек, – с прошлой недели эти цифры не менялись.



Однако, количество просящих убежище выросло с 87 до 90 человек.



Разрешение министра внутренних дел выдается на основании мотивированного предложения Министерства иностранных дел (МИД) о приезде иностранца в Литву по особым гуманитарным причинам, таким, как сложившиеся политические обстоятельства или иные угрозы.



Разрешения выдаются пострадавшим от режима и репрессий или подвергающимся преследованиям гражданам Беларуси, активным представителям оппозиции. Поток граждан Беларуси, прибывающих в Литву с гуманитарными целями, остановился – количество выдаваемых спецразрешений и число прибывающих людей не менялось с прошлой недели.Во вторник МВД Литвы сообщило, что указом министра были выданы 762 разрешения на въезд, которыми воспользовались 367 человек, – с прошлой недели эти цифры не менялись.Однако, количество просящих убежище выросло с 87 до 90 человек.Разрешение министра внутренних дел выдается на основании мотивированного предложения Министерства иностранных дел (МИД) о приезде иностранца в Литву по особым гуманитарным причинам, таким, как сложившиеся политические обстоятельства или иные угрозы.Разрешения выдаются пострадавшим от режима и репрессий или подвергающимся преследованиям гражданам Беларуси, активным представителям оппозиции. BNS Категории: политика, чп и криминал, общество Ключевые слова: выборы, евросоюз, Лукашенко, убежище, протесты, активисты География: Литва — статья прочитана 138 раз Комментарии