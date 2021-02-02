Французская полиция оцепила центр Тулона из-за коробки с отрезанной головой

Во французском Тулоне началась полицейская операция после того, как из окна дома выбросили коробку с отрезанной человеческой головой, сообщили французские СМИ.
«В заявлении, которое было подано в полицию, говорилось об обезглавленном человеке. Согласно первым данным, подтвержденным Центральным управлением общественной безопасности (DDSP), картонная коробка с отрубленной человеческой головой была выброшена в окно», – цитирует газету Nice-matin ВЗГЛЯД со ссылкой на РИА «Новости».
Часть Тулона оцепили, на месте работают сотрудники правоохранительных органов.
Спецназ прибыл на место событий и задержал 40-летнего подозреваемого, передает ТАСС со ссылкой на газеты Var Matin и Ouest-France. Свидетели сообщили, что именно этот мужчина выбросил коробку из окна, при этом его руки были в крови.
На данный момент правоохранители оцепили центральную часть города, в том числе улицу Гарибальди и площадь Лафайет.
Осенью 2020 года французский учитель Самюэль Пати на уроке, посвященном свободе слова, показал ученикам карикатуры на пророка Мухаммеда, опубликованные в журнале Charlie Hebdo. 16 октября в вагоне метро на 47-летнего учителя с криками «Аллаху акбар!» напал вооруженный кухонным ножом молодой человек и обезглавил его. Нападавший был застрелен полицией. Президент Франции Эммануэль Макрон назвал нападение террористическим актом. В ноябре во Франции мужчину осудили за угрозу обезглавить преподавателя «как Самюэля Пати».
Осенью 2020 года французский учитель Самюэль Пати на уроке, посвященном свободе слова, показал ученикам карикатуры на пророка Мухаммеда, опубликованные в журнале Charlie Hebdo. 16 октября в вагоне метро на 47-летнего учителя с криками «Аллаху акбар!» напал вооруженный кухонным ножом молодой человек и обезглавил его. Нападавший был застрелен полицией. Президент Франции Эммануэль Макрон назвал нападение террористическим актом. В ноябре во Франции мужчину осудили за угрозу обезглавить преподавателя «как Самюэля Пати».