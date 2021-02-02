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Французская полиция оцепила центр Тулона из-за коробки с отрезанной головой

Фото: кадр из видео


Во французском Тулоне началась полицейская операция после того, как из окна дома выбросили коробку с отрезанной человеческой головой, сообщили французские СМИ.

«В заявлении, которое было подано в полицию, говорилось об обезглавленном человеке. Согласно первым данным, подтвержденным Центральным управлением общественной безопасности (DDSP), картонная коробка с отрубленной человеческой головой была выброшена в окно», – цитирует газету Nice-matin ВЗГЛЯД со ссылкой на РИА «Новости».

Часть Тулона оцепили, на месте работают сотрудники правоохранительных органов.

Спецназ прибыл на место событий и задержал 40-летнего подозреваемого, передает ТАСС со ссылкой на газеты Var Matin и Ouest-France. Свидетели сообщили, что именно этот мужчина выбросил коробку из окна, при этом его руки были в крови.
На данный момент правоохранители оцепили центральную часть города, в том числе улицу Гарибальди и площадь Лафайет.

Осенью 2020 года французский учитель Самюэль Пати на уроке, посвященном свободе слова, показал ученикам карикатуры на пророка Мухаммеда, опубликованные в журнале Charlie Hebdo. 16 октября в вагоне метро на 47-летнего учителя с криками «Аллаху акбар!» напал вооруженный кухонным ножом молодой человек и обезглавил его. Нападавший был застрелен полицией. Президент Франции Эммануэль Макрон назвал нападение террористическим актом. В ноябре во Франции мужчину осудили за угрозу обезглавить преподавателя «как Самюэля Пати».
vz.ru
Категории: чп и криминал
Ключевые слова: терроризм, Франция, полиция, Тулон
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добавлена вчера, 1 февраля, 23:37

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