РБК: россиян предупредили о резком росте цен на ряд импортных товаров 🔊 Воспроизвести © РИА Новости / Виталий Аньков



Подорожание перевозок по морю может в ближайшее время привести к росту цен на некоторые категории товаров, сообщает РБК со ссылкой на участников рынка, передает



Президент группы "Рускон" Сергей Березкин отметил, что проблема затронет импортируемую продукцию — товары массового спроса, одежду, обувь и бытовую технику. Также, как отметил источник РБК в одной из компаний, в значительной мере страдают те, кто перевозил по морю дешевую продукцию.



Как отметил гендиректор "INFOLine-Аналитика" Михаил Бурмистров, стоимость новых партий импортной бытовой техники, мебели и товаров для дома может подскочить минимум на десять-пятнадцать процентов. Подорожание перевозок по морю может в ближайшее время привести к росту цен на некоторые категории товаров, сообщает РБК со ссылкой на участников рынка, передает РИА Новости Президент группы "Рускон" Сергей Березкин отметил, что проблема затронет импортируемую продукцию — товары массового спроса, одежду, обувь и бытовую технику. Также, как отметил источник РБК в одной из компаний, в значительной мере страдают те, кто перевозил по морю дешевую продукцию.Как отметил гендиректор "INFOLine-Аналитика" Михаил Бурмистров, стоимость новых партий импортной бытовой техники, мебели и товаров для дома может подскочить минимум на десять-пятнадцать процентов. В свою очередь, исполнительный директор diHouse Андрей Тарасов заявил, что бытовая техника и электроника может подорожать на два-три процента.



Основатель Zenden Group Андрей Павлов считает, что цены на обувь могут вырасти от двух до десяти-двадцати процентов в зависимости от категории.



Несколько участников рынка сообщили РБК, что к концу прошлого года стоимость морских перевозок выросла с полутора тысяч долларов до девяти за контейнер. Глава представительства производителя бытовой техники Candy-Hoover Group Глеб Мишин пояснил, что в стандартный контейнер помещается около 60-70 холодильников, а такой рост стоимости перевозки означает прибавку более чем в сто долларов за холодильник.



Павлов отметил, что морской фрахт доходил и до десяти тысяч долларов. Больше всего, по его словам, выросла стоимость логистики для недорогой обуви — на 12 процентов, для кожаной обуви прирост составил четыре процента. Директор производственной компании "Обувь России" Сергей Юнг заявил, что себестоимость и цена их продукции увеличатся на один-два процента.



Как пояснил источник РБК в одной из компаний, которая занимается контейнерными перевозками, после американских выборов спрос на эту услугу по маршруту США — Китай резко вырос, это и привело к дефициту контейнеров и судов. Также в ноябре Пекин ввел новые требования для ввоза грузов, что привело к увеличению времени оформления и повлияло на доступность контейнеров.



В "РЖД Логистике" отметили, что китайский экспорт на западные рынки рос на фоне того, что КНР сократила закупки товаров из Соединенных Штатов. Отправленные из Китая контейнеры нечем было загружать, а возить пустыми их невыгодно. Это привело к нехватке свободных контейнеров в Азии и скоплению их на Западе. Также в конце 2020 года экспорт из Китая в США начал расти, но неготовность привела к задержке отправления судов. РИА Новости Категории: экономика, общество, в мире Ключевые слова: цены, перевозки, товары География: Россия — статья прочитана 152 раза Комментарии