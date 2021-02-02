Зеленский заявил о готовности Украины помочь США с расследованием в отношении Джулиани 🔊 Воспроизвести



Американские власти могут запустить расследование из-за предполагаемых контактов личного адвоката Дональда Трампа с внефракционным депутатом Верховной рады Андреем Деркачем, сообщает



Украинская сторона готова была бы содействовать США в случае, если бы американские власти запустили расследование в отношении личного адвоката экс-президента Дональда Трампа Рудольфа Джулиани из-за его предполагаемых контактов с внефракционным депутатом Верховной рады Андреем Деркачем. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в интервью телекомпании HBO и информационному порталу Axios, которое вышло в эфир в воскресенье. Американские власти могут запустить расследование из-за предполагаемых контактов личного адвоката Дональда Трампа с внефракционным депутатом Верховной рады Андреем Деркачем, сообщает ТАСС Украинская сторона готова была бы содействовать США в случае, если бы американские власти запустили расследование в отношении личного адвоката экс-президента Дональда Трампа Рудольфа Джулиани из-за его предполагаемых контактов с внефракционным депутатом Верховной рады Андреем Деркачем. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в интервью телекомпании HBO и информационному порталу Axios, которое вышло в эфир в воскресенье. Ведущий поинтересовался у украинского лидера о том, готова ли его администрация "оказать поддержку или сотрудничать" с США в случае, если бы американские власти запустили расследование из-за предполагаемых связей Джулиани с Деркачем и обратились с соответствующим запросом к Киеву. "Мы готовы помочь", - отметил Зеленский, чьи высказывания были приведены в переводе на английский язык. Американские СМИ ранее утверждали, что украинский депутат неоднократно встречался с Джулиани.



"Мы придерживаемся твердой и плодотворной позиции, - продолжил Зеленский. - Мы готовы помочь США узнать правду по итогам этого дела, потому что для нас это также очень, очень важно".



В мае 2020 года Деркач обнародовал аудиоматериалы, которые, по его словам, свидетельствовали о влиянии бывшего вице-президента США - действующего американского лидера Джо Байдена на пятого президента Украины Петра Порошенко. Деркач настаивал, что материалы он получил от журналистов, а саму запись делал лично Порошенко.



После публикаций "пленок Деркача" США внесли депутата Рады в санкционный список за вмешательство в выборы американского президента. В Министерстве финансов США тогда сообщили, что Деркач якобы уже более 10 лет работает на российские спецслужбы. Политик назвал санкции местью.



11 января текущего года Минфин США объявил о санкциях в отношении семи граждан Украины и четырех информационных ресурсов в связи с вмешательством в американские выборы. По версии американской стороны, лица и организации, против которых были введены санкции, являются частью якобы "связанной с Россией сети влияния, имеющей отношение к [депутату Верховной рады] Андрею Деркачу". Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба, комментируя применение санкций, заявил, что Украина не вмешивалась во внутренние дела США и не будет этого делать. ТАСС Категории: в мире, политика, чп и криминал Ключевые слова: президент, выборы, коррупция, Зеленский, Байден, Байден-младший География: Украина — статья прочитана 190 раз Комментарии