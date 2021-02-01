Все жители дома престарелых в Испании заразились коронавирусом после вакцинации 🔊 Воспроизвести Фото: Susana Vera / Reuters



Все жители дома престарелых в Испании заразились коронавирусом вскоре после получения первой дозы прививки от фирмы Pfizer, вакцинация которой ведется в стране. Семеро из них скончались, сообщает



Инфекция обнаружилась у всех 78 пенсионеров, проживающих в доме престарелых в городе Лагартера в Толедо. 13 января все они получили укол вакцины Pfizer, а затем, спустя шесть дней, у многих из них стали проявляться первые симптомы SARS-CoV-2, однако они списали это на побочный эффект от прививки.



В конце декабря скончался пациент в Швейцарии, получивший вакцину Pfizer. Врачи указали на то, что ему был 91 год и он страдал от тяжелых болезней помимо COVID-19.



Ранее сообщалось, что медбрат в США заразился коронавирусом, несмотря на прививку вакциной Pfizer. Работающий медбратом в отделениях неотложной помощи двух калифорнийских больниц 45-летний Мэттью В. вакцинировался от коронавируса 18 декабря. Однако 24 декабря он начал испытывать озноб, ломоту и слабость. Через два дня после появления симптомов Мэттью решил провериться на коронавирус — его тест оказался положительным. Все жители дома престарелых в Испании заразились коронавирусом вскоре после получения первой дозы прививки от фирмы Pfizer, вакцинация которой ведется в стране. Семеро из них скончались, сообщает ЛЕНТА со ссылкой на El Periodico.Инфекция обнаружилась у всех 78 пенсионеров, проживающих в доме престарелых в городе Лагартера в Толедо. 13 января все они получили укол вакцины Pfizer, а затем, спустя шесть дней, у многих из них стали проявляться первые симптомы SARS-CoV-2, однако они списали это на побочный эффект от прививки.В конце декабря скончался пациент в Швейцарии, получивший вакцину Pfizer. Врачи указали на то, что ему был 91 год и он страдал от тяжелых болезней помимо COVID-19.Ранее сообщалось, что медбрат в США заразился коронавирусом, несмотря на прививку вакциной Pfizer. Работающий медбратом в отделениях неотложной помощи двух калифорнийских больниц 45-летний Мэттью В. вакцинировался от коронавируса 18 декабря. Однако 24 декабря он начал испытывать озноб, ломоту и слабость. Через два дня после появления симптомов Мэттью решил провериться на коронавирус — его тест оказался положительным. lenta.ru Категории: общество, чп и криминал, здоровье, в Европе Ключевые слова: вакцина, евросоюз, Испания, вакцинация, погибшие, престарелые, пожилые — статья прочитана 187 раз Комментарии