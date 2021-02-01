|
Все жители дома престарелых в Испании заразились коронавирусом после вакцинации
Все жители дома престарелых в Испании заразились коронавирусом вскоре после получения первой дозы прививки от фирмы Pfizer, вакцинация которой ведется в стране. Семеро из них скончались, сообщает ЛЕНТА со ссылкой на El Periodico.
Инфекция обнаружилась у всех 78 пенсионеров, проживающих в доме престарелых в городе Лагартера в Толедо. 13 января все они получили укол вакцины Pfizer, а затем, спустя шесть дней, у многих из них стали проявляться первые симптомы SARS-CoV-2, однако они списали это на побочный эффект от прививки.
В конце декабря скончался пациент в Швейцарии, получивший вакцину Pfizer. Врачи указали на то, что ему был 91 год и он страдал от тяжелых болезней помимо COVID-19.
Ранее сообщалось, что медбрат в США заразился коронавирусом, несмотря на прививку вакциной Pfizer. Работающий медбратом в отделениях неотложной помощи двух калифорнийских больниц 45-летний Мэттью В. вакцинировался от коронавируса 18 декабря. Однако 24 декабря он начал испытывать озноб, ломоту и слабость. Через два дня после появления симптомов Мэттью решил провериться на коронавирус — его тест оказался положительным.
lenta.ru
Категории: общество, чп и криминал, здоровье, в Европе
Ключевые слова: вакцина, евросоюз, Испания, вакцинация, погибшие, престарелые, пожилые
Комментарии
|
Авторские права на всю информацию, размещенную на веб-сайте Obzor.lt принадлежат редакции газеты «Обзор» и ЗАО «Flobis». Использование материалов сайта разрешено только с письменного разрешения ЗАО "Flobis". В противном случае любая перепечатка материалов (даже с установленной ссылкой на оригинал) является нарушением и влечет ответственность, предусмотренную законодательством ЛР о защите авторских прав. Газета «Обзор»: новости Литвы.
|