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Ушел в отставку глава правления Lietuvos oro uostai А. Шлюпас
В понедельник ушел в отставку председатель правления объединяющей три крупнейших аэропорта Литвы компании Lietuvos oro uostai Арияндас Шлюпас. Он еще будет работать до пятницы, этот пост он занимал почти год. Информацию подтвердил BNS сам А. Шлюпас, однако больше не комментировал произошедшее.
"Да. Просто оставит это как есть, это мое решение", – сказал он BNS в понедельник.
На своей странице в сети LinkedIn А. Шлюпас написал, что не хочет быть препятствием и вручил заявление министру.
"Решение, признаюсь, сложное, поскольку в секторе логистики и авиации в Литве и на международной арене я работаю более 20 лет. (...). Все же всегда поддерживал слаженную работу в государстве, поэтому не хочу и не собираюсь быть препятствием", – отметил он.
В мае прошлого года портал новостей 15min.lt сообщал, что А. Шлюпас, руководивший Каунасским аэропортом 12 лет назад, подписал, возможно, вредоносное для государства соглашение об аренде госземель. Эту сделку пытаются отозвать через суд, а возникшие на участке здания снести.
Ключевые слова: отставка, Lietuvos oro uostai, руководство
География: Литва
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