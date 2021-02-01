Украина возобновила импорт электроэнергии из России 🔊 Воспроизвести



Украина возобновила импорт электроэнергии из России, об этом свидетельствуют данные на сайте компании "Укрэнерго", передает



Ранее исполняющий обязанности министра энергетики Украины Юрий Витренко заявил, что выступает за "разумные ограничения" импорта электроэнергии из России и Белоруссии. Также он выступил за отсоединение от энергосистемы с РФ и Белоруссией, заявив, что Киеву необходимо объединяться с европейской энергосистемой.



"Россия: экспорт 0 МВт/час, импорт 200 МВт/час", - сообщается в инфографике на сайте.



Национальная комиссия, осуществляющая госрегулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), на заседании 16 декабря 2020 года отменила с 1 января 2021 года норму о реализации законодательства, наделяющего ее правом, в частности, аннулировать аукционы по распределению международных сечений в части импорта-экспорта электроэнергии со странами, не являющимися членами энергосообщества. Это позволило трейдерам импортировать электроэнергию из России и Белоруссии.



Украина 3 января возобновила импорт электроэнергии из Белоруссии. Украина возобновила импорт электроэнергии из России, об этом свидетельствуют данные на сайте компании "Укрэнерго", передает РИА Новости Ранее исполняющий обязанности министра энергетики Украины Юрий Витренко заявил, что выступает за "разумные ограничения" импорта электроэнергии из России и Белоруссии. Также он выступил за отсоединение от энергосистемы с РФ и Белоруссией, заявив, что Киеву необходимо объединяться с европейской энергосистемой."Россия: экспорт 0 МВт/час, импорт 200 МВт/час", - сообщается в инфографике на сайте.Национальная комиссия, осуществляющая госрегулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), на заседании 16 декабря 2020 года отменила с 1 января 2021 года норму о реализации законодательства, наделяющего ее правом, в частности, аннулировать аукционы по распределению международных сечений в части импорта-экспорта электроэнергии со странами, не являющимися членами энергосообщества. Это позволило трейдерам импортировать электроэнергию из России и Белоруссии.Украина 3 января возобновила импорт электроэнергии из Белоруссии. РИА Новости Категории: экономика, политика, в Европе Ключевые слова: Россия, цены, импорт, электроэнергия, рынок, отказ География: Украина — статья прочитана 216 раз Комментарии