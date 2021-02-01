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Зеленскому посоветовали не возлагать цветы к Могиле Неизвестного Солдата в Киеве

Фото: president.gov.ua


Правительство Украины предложило президенту Владимиру Зеленскому больше не возлагать цветы к памятнику Неизвестному солдату в Киеве во время государственных визитов иностранных лидеров.

В украинском кабмине предложили во время официального или государственного визита предусмотреть церемонию возложения главой иностранного государства, парламента или правительства цветов к одному из памятников защитникам Украины, а не венка к Могиле Неизвестного Солдата в Киеве, передает ТАСС и ВЗГЛЯД со ссылкой на украинские СМИ.

Отмечается, что речь идет о памятниках воинам, погибшим во Второй мировой, во время проведения международных операций по поддержанию мира и безопасности, участия в силовой операции в Донбассе или мерах по обеспечению национальной безопасности и обороны.
Также в кабмине предложили предусмотреть изменения в церемонии инаугурации президента страны таким образом, чтобы она включала возложение венка к вышеуказанным памятникам, а не к Могиле Неизвестного Солдата.

С мая 2015 года на Украине действует закон «Об осуждении коммунистического и нацистского режимов», запрещающий пропаганду советской символики. В рамках закона о декоммунизации на Украине переименовали 52 тыс. топонимов. Под снос попали тысячи памятников советской эпохи, из которых более 1,3 тыс. – это монументы Ленину.
vz.ru
Категории: общество, чп и криминал, история
Ключевые слова: президент, война, герои, протокол, Зеленский
География: Украина
статья прочитана 182 раза
добавлена сегодня, 1 февраля, 15:00

Комментарии

Хх
1 февраля, 17:08
#
Бандеровская власть равно фашистская.
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