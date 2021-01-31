Пережившим блокаду, сохранившим память о подвиге народном

28 января 2021 года была проведена телеконференция, посвящённая 77-ой годовщине полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады, с участием ветеранов Великой Отечественной войны – участников обороны Ленинграда, жителей блокадного города, проживающих за рубежом
Одним из мероприятий, посвященных 77-ой годовщине полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады для ветеранов Великой Отечественной войны – участников обороны и жителей блокадного Ленинграда, проживающих за рубежом, стала телеконференция, которая состоялась 28 января 2021 года.
Мероприятие подготовлено Комитетом по внешним связям Санкт-Петербурга. Конференция проводилась в формате прямой видеосвязи между
Санкт-Петербургом и общественными организациями, объединяющими жителей блокадного Ленинграда, проживающими за рубежом, на площадке Государственного мемориального музея обороны и блокады Ленинграда (Соляной переулок, дом 9). Ведущей мероприятия выступила заслуженная артистка России Ирина Смолина.
Одним из мероприятий, посвященных 77-ой годовщине полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады для ветеранов Великой Отечественной войны – участников обороны и жителей блокадного Ленинграда, проживающих за рубежом, стала телеконференция, которая состоялась 28 января 2021 года.
Мероприятие подготовлено Комитетом по внешним связям Санкт-Петербурга. Конференция проводилась в формате прямой видеосвязи между
Санкт-Петербургом и общественными организациями, объединяющими жителей блокадного Ленинграда, проживающими за рубежом, на площадке Государственного мемориального музея обороны и блокады Ленинграда (Соляной переулок, дом 9). Ведущей мероприятия выступила заслуженная артистка России Ирина Смолина.
На мероприятии присутствовали председатель Комитета по внешним связям Санкт-Петербурга Евгений Григорьев, директор Государственного мемориального музея обороны и блокады Ленинграда Елена Лезик, председатель правления Санкт-Петербургской общественной организации «Жители блокадного Ленинграда» Елена Тихомирова. В онлайн формате присоединились зарубежные представительства Россотрудничества (Российские центры науки и культуры), руководители и члены зарубежных объединений блокадников и ветеранов, российские соотечественники. Всего в конференции приняли участие около 100 человек из более чем 25 стран мира.
Большую помощь в организации мероприятия оказало Федеральное агентство по делам Содружества Независимых Государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству Россотрудничество
и его зарубежные представительства, которые с энтузиазмом создали все условия для того, чтобы ветераны-блокадники из разных концов света смогли выйти на связь с родным городом в этот святой праздник.
После минуты молчания, которая прошла под звуки ленинградского метронома, участников в видеообращении поздравил Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов: «До сих пор блокада отзывается болью в сердце не только у тех, кто её пережил, память о ленинградцах чтут и хранят во всём мире. Год назад в Иерусалиме при участии Президента России и премьер-министра Израиля был открыт памятник защитникам и жителям блокадного Ленинграда «Свеча памяти». К сожалению, пандемия не позволила в эти дни собрать в нашем городе тех блокадников, кто живёт в регионах России и за рубежом. Мы очень надеемся, что такая встреча состоится в День Победы».
Участников приветствовал председатель Комитета по внешним связям Санкт-Петербурга Евгений Григорьев. В своём обращении он отметил: «Волею судьбы вы сегодня живёте далеко от родного города. Находясь в странах своего нынешнего пребывания, вы несёте своим друзьям, знакомым, соседям, знание о подвиге ленинградцев то, что называется, из первых уст, тем самым делаете очень важное для нашей страны дело – приобщаете мировую общественность к сохранению памяти о подвиге советского солдата, боретесь с зачастую несправедливыми и пошлыми западными трактовками исторических событий и действий нашей Родины».
Он отметил важность работы
по дальнейшему созданию и открытию памятников, посвященных подвигу ленинградцев за пределами Санкт-Петербурга и России.
Участники просмотрели видеозапись специально проведённой 25 января торжественно-траурной церемонии возложения венков и цветов
к подножию монумента «Мать-Родина» на Пискарёвском мемориальном кладбище от имени ветеранов Великой Отечественной войны – участников обороны Ленинграда, жителей блокадного города, проживающих за пределами России. Венки были возложены служащими Роты почётного караула Западного военного округа от имени ветеранов-блокадников из 15 стран мира: Армении, Белоруссии, Болгарии, Израиля, Казахстана, Киргизии, Латвии, Литвы, Молдавии, США, Узбекистана, Украины, Финляндии, Чехии, Эстонии. Правительство Санкт-Петербурга заранее предложило блокадникам, проживающим в зарубежных странах по всему миру, организовать возложение венков
от их имени. На основе поступивших в Комитет по внешним связям Санкт-Петербурга заявок сформировался список из 15 стран. Также был возложен отдельный венок от блокадников, проживающих в регионах России.
К участникам конференции обратилась председатель правления Санкт-Петербургской общественной организации «Жители блокадного Ленинграда» Елена Тихомирова, которая представила вниманию слушателей обзорную информацию об итогах работы
в прошедшем году и о планах на будущее. Она обратилась к молодому поколению и призвала чаще говорить о битве за Ленинград, чаще посещать места захоронений ленинградцев и хранить, передавать память об их подвиге потомкам.
Под комментарии Елены Тихомировой и Ирины Смолиной участникам были продемонстрированы видеоматериалы о торжественно-траурных мероприятиях, посвящённых 77-ой годовщине полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады, которые традиционно прошли возле монументов, посвящённых обороне Ленинграда в годы блокады, расположенных за пределами Санкт-Петербурга и России.
Памятник детям блокадного Ленинграда, эвакуированным в Армению, находящийся в Ереване, является знаком благодарности армянам за заботу, которую они оказали детям, чудом пережившим блокаду Ленинграда и нашедшим убежище в Армении. В церемонии, которая состоялась 27 января, принял с участие мэр столицы Айк Марутян, Чрезвычайный и Полномочный Посол Российской Федерации в Республике Армения Сергей Копыркин, представители Посольства России, Российского центра науки и культуры в Ереване, общественных организаций, ветераны, жители блокадного Ленинграда и учащиеся школ.
Памятник героическим защитникам и жителям блокадного Ленинграда «Свеча памяти», установленный в Иерусалиме (Израиль), увековечил память ленинградцев-блокадников, прошедших через холокост. К монументу возложили цветы Мэр Иерусалима Моше Лион, временный поверенный в делах России в Израиле Леонид Фролов, председатель совета Всеизраильского союза жителей блокадного Ленинграда Эмилия Ларина, президент Евроазиатского Еврейского конгресса Михаил Мирилашвили, член Всемирного конгресса соотечественников Леонид Литинецкий.
Мемориальный комплекс в Бишкеке (Киргизия) посвящён жертвам блокады Ленинграда и кыргызстанцам, принявшим в свои семьи детей-ленинградцев, эвакуированных в 1942 году. К памятнику пришли Посол России в Киргизии Николай Удовиченко, представители Администрации Президента Киргизии, министр труда и социального развития Киргизии Ализа Солтонбекова, вице-мэр Бишкека Айжан Чыныбаева, депутат Бишкекского городского кенеша Бактыбек Абдиев, ветераны войны и труда – члены Киргизского общества блокадников Ленинграда, активисты молодёжных и волонтёрских объединений Киргизии.
В Ташкенте (Узбекистан) на территории Волгоградского мемориального комплекса состоялась памятная акция, посвященная 77-ой годовщине полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады. Прошла церемония возложения цветов к Вечному огню и к месту захоронения капсулы с землей и прахом воинов-узбекистанцев, привезенной из г. Санкт-Петербурга с Пискаревского мемориального кладбища.
Акция организована Посольством России и представительством Россотрудничества в Республике Узбекистан. В мероприятии приняли участие Чрезвычайный и Полномочный Посол Российской Федерации в Республике Узбекистан Владимир Тюрденев, руководитель представительства Россотрудничества в Республике Узбекистан Михаил Вождаев.
Прошло мероприятие и у мемориала советским воинам и жителям блокадного Ленинграда, павшим в годы Второй мировой войны, в Манчестере (Великобритания) с участием Чрезвычайного и Полномочного Посла Российской Федерации в Великобритании Андрей Келина, который также выступил с видеообращением в адрес блокадников.
Были продемонстрированы видеоролики о памятных мероприятиях, которые состоялись возле монументов, посвящённых жертвам блокады Ленинграда, в более чем 10 регионах Российской Федерации, в частности, в Красноярском крае, Новосибирске, Кемерове, Новгородской и Владимирской областях, Ханты-Мансийске, Пензе.
В своём обращении директор Государственного мемориального музея обороны и блокады Ленинграда Елена Лезик отметила возрастающий интерес и доверие к музею со стороны общественности, увеличение количества передаваемых в дар экспонатов и семейных реликвий, находок поисковиков, что очень важно для сохранения памяти о блокаде.
Обратился к участникам в видеоформате и первый заместитель директора Московского Дома соотечественника Юрий Каплун, который выразил благодарность Комитету по внешним связям Санкт-Петербурга за организацию конференции, отметил важность дальнейшего обмена опытом работы по поддержке соотечественников и рассказал о работе Москвы в этом направлении.
После просмотра видеоматериалов участникам телеконференции была предоставлена возможность обратиться со своими приветствиями и пожеланиями. Всего прозвучало более 20 приветствий в режиме он-лайн.
Ветераны делились своими воспоминаниями о блокаде, послевоенной жизни, рассказывали о своей работе по увековечению памяти о подвиге советского народа, читали свои стихотворения и высказывали различные идеи, предложения и пожелания.
Ветеран, участник обороны Ленинграда из Украины Марат Григорьев обратился к петербуржцам: «Я побывал в 10 европейских столицах и хочу сказать вам: друзья, гордитесь тем, что вы живёте в Санкт-Петербурге – самом гармоничном и поэтичном городе в мире! Ленинградцам всегда была свойственна одна черта характера – взаимовыручка. И она помогла нам выжить в блокаду».
Заместитель председателя Кыргызского общества блокадников Ленинграда, потомок жителя блокадного Ленинграда Марат Кутанов поздравил участников телеконференции с годовщиной снятия блокады: «Блокадники жили, боролись, работали на заводах. Низкий вам поклон, блокадники Ленинграда и вечная память тем, кто не дожил до светлой минуты снятия блокады, не услышал залпа победного салюта над Невой. Мы, потомки, дети и внуки блокадников Ленинграда, всегда будем помнить о вас. Вечная память, вечная слава героям!»
Нина Павлова из Таллина - житель блокадного Ленинграда, ветеран «Блокадного движения», президента Международной ассоциации блокадников. Она пожелала ветеранам и блокадникам, проживающим в Таллине и Санкт-Петербурге, продолжать жить интересной насыщенной жизнью, работать на благо своих организаций. Она рассказала о книге воспоминаний и фильме «Блокадной вечности мгновения», которые были созданы силами Таллинского общества жителей блокадного Ленинграда. «Книга и фильм останутся на память потомкам» сказала Нина Ивановна.
Валерий Канов - житель блокадного Ленинграда из Литвы. Он поздравил участников конференции, а также всех жителей города Ленинграда.
«Пусть процветает город, растет северная столица. Мы, блокадники Литвы - энергичные и воспитанные на славных ленинградских традициях люди. Эти традиции мы стараемся передать молодежи, нашим детям. Сегодняшняя конференция - большой урок для них» - сказал Валерий Николаевич. В мероприятии участвовала Евгения Заяц, житель блокадного Ленинграда, и Вайгутис Станчикас, заместитель председателя организации участников Второй мировой войны, сражавшихся на стороне антигитлеровской коалиции.
Программу завершил специально подготовленный для этого мероприятия видеоконцерт, который включил в себя выступления артистов и творческих коллективов из числа постоянных партнёров Комитета по внешним связям Санкт-Петербурга в проведении зарубежных культурно-гуманитарных мероприятий, таких как Театр-фестиваль «Балтийский дом», Санкт-Петербургский театр песни и танца «Морошка», Эдуард Хиль младший и детская арт-студия «Праздник». В программе прозвучали песни и стихотворения о войне, эстрадные советские песни.
Завершилась конференция совместным исполнением всеми участниками легендарной «Песни о Ладоге».
Большую помощь в организации мероприятия оказало Федеральное агентство по делам Содружества Независимых Государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству Россотрудничество
и его зарубежные представительства, которые с энтузиазмом создали все условия для того, чтобы ветераны-блокадники из разных концов света смогли выйти на связь с родным городом в этот святой праздник.
После минуты молчания, которая прошла под звуки ленинградского метронома, участников в видеообращении поздравил Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов: «До сих пор блокада отзывается болью в сердце не только у тех, кто её пережил, память о ленинградцах чтут и хранят во всём мире. Год назад в Иерусалиме при участии Президента России и премьер-министра Израиля был открыт памятник защитникам и жителям блокадного Ленинграда «Свеча памяти». К сожалению, пандемия не позволила в эти дни собрать в нашем городе тех блокадников, кто живёт в регионах России и за рубежом. Мы очень надеемся, что такая встреча состоится в День Победы».
Участников приветствовал председатель Комитета по внешним связям Санкт-Петербурга Евгений Григорьев. В своём обращении он отметил: «Волею судьбы вы сегодня живёте далеко от родного города. Находясь в странах своего нынешнего пребывания, вы несёте своим друзьям, знакомым, соседям, знание о подвиге ленинградцев то, что называется, из первых уст, тем самым делаете очень важное для нашей страны дело – приобщаете мировую общественность к сохранению памяти о подвиге советского солдата, боретесь с зачастую несправедливыми и пошлыми западными трактовками исторических событий и действий нашей Родины».
Он отметил важность работы
по дальнейшему созданию и открытию памятников, посвященных подвигу ленинградцев за пределами Санкт-Петербурга и России.
Участники просмотрели видеозапись специально проведённой 25 января торжественно-траурной церемонии возложения венков и цветов
к подножию монумента «Мать-Родина» на Пискарёвском мемориальном кладбище от имени ветеранов Великой Отечественной войны – участников обороны Ленинграда, жителей блокадного города, проживающих за пределами России. Венки были возложены служащими Роты почётного караула Западного военного округа от имени ветеранов-блокадников из 15 стран мира: Армении, Белоруссии, Болгарии, Израиля, Казахстана, Киргизии, Латвии, Литвы, Молдавии, США, Узбекистана, Украины, Финляндии, Чехии, Эстонии. Правительство Санкт-Петербурга заранее предложило блокадникам, проживающим в зарубежных странах по всему миру, организовать возложение венков
от их имени. На основе поступивших в Комитет по внешним связям Санкт-Петербурга заявок сформировался список из 15 стран. Также был возложен отдельный венок от блокадников, проживающих в регионах России.
К участникам конференции обратилась председатель правления Санкт-Петербургской общественной организации «Жители блокадного Ленинграда» Елена Тихомирова, которая представила вниманию слушателей обзорную информацию об итогах работы
в прошедшем году и о планах на будущее. Она обратилась к молодому поколению и призвала чаще говорить о битве за Ленинград, чаще посещать места захоронений ленинградцев и хранить, передавать память об их подвиге потомкам.
Под комментарии Елены Тихомировой и Ирины Смолиной участникам были продемонстрированы видеоматериалы о торжественно-траурных мероприятиях, посвящённых 77-ой годовщине полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады, которые традиционно прошли возле монументов, посвящённых обороне Ленинграда в годы блокады, расположенных за пределами Санкт-Петербурга и России.
Памятник детям блокадного Ленинграда, эвакуированным в Армению, находящийся в Ереване, является знаком благодарности армянам за заботу, которую они оказали детям, чудом пережившим блокаду Ленинграда и нашедшим убежище в Армении. В церемонии, которая состоялась 27 января, принял с участие мэр столицы Айк Марутян, Чрезвычайный и Полномочный Посол Российской Федерации в Республике Армения Сергей Копыркин, представители Посольства России, Российского центра науки и культуры в Ереване, общественных организаций, ветераны, жители блокадного Ленинграда и учащиеся школ.
Памятник героическим защитникам и жителям блокадного Ленинграда «Свеча памяти», установленный в Иерусалиме (Израиль), увековечил память ленинградцев-блокадников, прошедших через холокост. К монументу возложили цветы Мэр Иерусалима Моше Лион, временный поверенный в делах России в Израиле Леонид Фролов, председатель совета Всеизраильского союза жителей блокадного Ленинграда Эмилия Ларина, президент Евроазиатского Еврейского конгресса Михаил Мирилашвили, член Всемирного конгресса соотечественников Леонид Литинецкий.
Мемориальный комплекс в Бишкеке (Киргизия) посвящён жертвам блокады Ленинграда и кыргызстанцам, принявшим в свои семьи детей-ленинградцев, эвакуированных в 1942 году. К памятнику пришли Посол России в Киргизии Николай Удовиченко, представители Администрации Президента Киргизии, министр труда и социального развития Киргизии Ализа Солтонбекова, вице-мэр Бишкека Айжан Чыныбаева, депутат Бишкекского городского кенеша Бактыбек Абдиев, ветераны войны и труда – члены Киргизского общества блокадников Ленинграда, активисты молодёжных и волонтёрских объединений Киргизии.
В Ташкенте (Узбекистан) на территории Волгоградского мемориального комплекса состоялась памятная акция, посвященная 77-ой годовщине полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады. Прошла церемония возложения цветов к Вечному огню и к месту захоронения капсулы с землей и прахом воинов-узбекистанцев, привезенной из г. Санкт-Петербурга с Пискаревского мемориального кладбища.
Акция организована Посольством России и представительством Россотрудничества в Республике Узбекистан. В мероприятии приняли участие Чрезвычайный и Полномочный Посол Российской Федерации в Республике Узбекистан Владимир Тюрденев, руководитель представительства Россотрудничества в Республике Узбекистан Михаил Вождаев.
Прошло мероприятие и у мемориала советским воинам и жителям блокадного Ленинграда, павшим в годы Второй мировой войны, в Манчестере (Великобритания) с участием Чрезвычайного и Полномочного Посла Российской Федерации в Великобритании Андрей Келина, который также выступил с видеообращением в адрес блокадников.
Были продемонстрированы видеоролики о памятных мероприятиях, которые состоялись возле монументов, посвящённых жертвам блокады Ленинграда, в более чем 10 регионах Российской Федерации, в частности, в Красноярском крае, Новосибирске, Кемерове, Новгородской и Владимирской областях, Ханты-Мансийске, Пензе.
В своём обращении директор Государственного мемориального музея обороны и блокады Ленинграда Елена Лезик отметила возрастающий интерес и доверие к музею со стороны общественности, увеличение количества передаваемых в дар экспонатов и семейных реликвий, находок поисковиков, что очень важно для сохранения памяти о блокаде.
Обратился к участникам в видеоформате и первый заместитель директора Московского Дома соотечественника Юрий Каплун, который выразил благодарность Комитету по внешним связям Санкт-Петербурга за организацию конференции, отметил важность дальнейшего обмена опытом работы по поддержке соотечественников и рассказал о работе Москвы в этом направлении.
После просмотра видеоматериалов участникам телеконференции была предоставлена возможность обратиться со своими приветствиями и пожеланиями. Всего прозвучало более 20 приветствий в режиме он-лайн.
Ветераны делились своими воспоминаниями о блокаде, послевоенной жизни, рассказывали о своей работе по увековечению памяти о подвиге советского народа, читали свои стихотворения и высказывали различные идеи, предложения и пожелания.
Ветеран, участник обороны Ленинграда из Украины Марат Григорьев обратился к петербуржцам: «Я побывал в 10 европейских столицах и хочу сказать вам: друзья, гордитесь тем, что вы живёте в Санкт-Петербурге – самом гармоничном и поэтичном городе в мире! Ленинградцам всегда была свойственна одна черта характера – взаимовыручка. И она помогла нам выжить в блокаду».
Заместитель председателя Кыргызского общества блокадников Ленинграда, потомок жителя блокадного Ленинграда Марат Кутанов поздравил участников телеконференции с годовщиной снятия блокады: «Блокадники жили, боролись, работали на заводах. Низкий вам поклон, блокадники Ленинграда и вечная память тем, кто не дожил до светлой минуты снятия блокады, не услышал залпа победного салюта над Невой. Мы, потомки, дети и внуки блокадников Ленинграда, всегда будем помнить о вас. Вечная память, вечная слава героям!»
Нина Павлова из Таллина - житель блокадного Ленинграда, ветеран «Блокадного движения», президента Международной ассоциации блокадников. Она пожелала ветеранам и блокадникам, проживающим в Таллине и Санкт-Петербурге, продолжать жить интересной насыщенной жизнью, работать на благо своих организаций. Она рассказала о книге воспоминаний и фильме «Блокадной вечности мгновения», которые были созданы силами Таллинского общества жителей блокадного Ленинграда. «Книга и фильм останутся на память потомкам» сказала Нина Ивановна.
Валерий Канов - житель блокадного Ленинграда из Литвы. Он поздравил участников конференции, а также всех жителей города Ленинграда.
«Пусть процветает город, растет северная столица. Мы, блокадники Литвы - энергичные и воспитанные на славных ленинградских традициях люди. Эти традиции мы стараемся передать молодежи, нашим детям. Сегодняшняя конференция - большой урок для них» - сказал Валерий Николаевич. В мероприятии участвовала Евгения Заяц, житель блокадного Ленинграда, и Вайгутис Станчикас, заместитель председателя организации участников Второй мировой войны, сражавшихся на стороне антигитлеровской коалиции.
Программу завершил специально подготовленный для этого мероприятия видеоконцерт, который включил в себя выступления артистов и творческих коллективов из числа постоянных партнёров Комитета по внешним связям Санкт-Петербурга в проведении зарубежных культурно-гуманитарных мероприятий, таких как Театр-фестиваль «Балтийский дом», Санкт-Петербургский театр песни и танца «Морошка», Эдуард Хиль младший и детская арт-студия «Праздник». В программе прозвучали песни и стихотворения о войне, эстрадные советские песни.
Завершилась конференция совместным исполнением всеми участниками легендарной «Песни о Ладоге».