Пережившим блокаду, сохранившим память о подвиге народном 🔊 Воспроизвести 28 января 2021 года была проведена телеконференция, посвящённая 77-ой годовщине полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады, с участием ветеранов Великой Отечественной войны – участников обороны Ленинграда, жителей блокадного города, проживающих за рубежом











Одним из мероприятий, посвященных 77-ой годовщине полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады для ветеранов Великой Отечественной войны – участников обороны и жителей блокадного Ленинграда, проживающих за рубежом, стала телеконференция, которая состоялась 28 января 2021 года.



Мероприятие подготовлено Комитетом по внешним связям Санкт-Петербурга. Конференция проводилась в формате прямой видеосвязи между



Санкт-Петербургом и общественными организациями, объединяющими жителей блокадного Ленинграда, проживающими за рубежом, на площадке Государственного мемориального музея обороны и блокады Ленинграда (Соляной переулок, дом 9). Ведущей мероприятия выступила заслуженная артистка России Ирина Смолина. Одним из мероприятий, посвященных 77-ой годовщине полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады для ветеранов Великой Отечественной войны – участников обороны и жителей блокадного Ленинграда, проживающих за рубежом, стала телеконференция, которая состоялась 28 января 2021 года.Мероприятие подготовлено Комитетом по внешним связям Санкт-Петербурга. Конференция проводилась в формате прямой видеосвязи междуСанкт-Петербургом и общественными организациями, объединяющими жителей блокадного Ленинграда, проживающими за рубежом, на площадке Государственного мемориального музея обороны и блокады Ленинграда (Соляной переулок, дом 9). Ведущей мероприятия выступила заслуженная артистка России Ирина Смолина.



Большую помощь в организации мероприятия оказало Федеральное агентство по делам Содружества Независимых Государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству Россотрудничество



и его зарубежные представительства, которые с энтузиазмом создали все условия для того, чтобы ветераны-блокадники из разных концов света смогли выйти на связь с родным городом в этот святой праздник.



После минуты молчания, которая прошла под звуки ленинградского метронома, участников в видеообращении поздравил Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов: «До сих пор блокада отзывается болью в сердце не только у тех, кто её пережил, память о ленинградцах чтут и хранят во всём мире. Год назад в Иерусалиме при участии Президента России и премьер-министра Израиля был открыт памятник защитникам и жителям блокадного Ленинграда «Свеча памяти». К сожалению, пандемия не позволила в эти дни собрать в нашем городе тех блокадников, кто живёт в регионах России и за рубежом. Мы очень надеемся, что такая встреча состоится в День Победы».











Участников приветствовал председатель Комитета по внешним связям Санкт-Петербурга Евгений Григорьев. В своём обращении он отметил: «Волею судьбы вы сегодня живёте далеко от родного города. Находясь в странах своего нынешнего пребывания, вы несёте своим друзьям, знакомым, соседям, знание о подвиге ленинградцев то, что называется, из первых уст, тем самым делаете очень важное для нашей страны дело – приобщаете мировую общественность к сохранению памяти о подвиге советского солдата, боретесь с зачастую несправедливыми и пошлыми западными трактовками исторических событий и действий нашей Родины».



Он отметил важность работы



по дальнейшему созданию и открытию памятников, посвященных подвигу ленинградцев за пределами Санкт-Петербурга и России.



Участники просмотрели видеозапись специально проведённой 25 января торжественно-траурной церемонии возложения венков и цветов



к подножию монумента «Мать-Родина» на Пискарёвском мемориальном кладбище от имени ветеранов Великой Отечественной войны – участников обороны Ленинграда, жителей блокадного города, проживающих за пределами России. Венки были возложены служащими Роты почётного караула Западного военного округа от имени ветеранов-блокадников из 15 стран мира: Армении, Белоруссии, Болгарии, Израиля, Казахстана, Киргизии, Латвии, Литвы, Молдавии, США, Узбекистана, Украины, Финляндии, Чехии, Эстонии. Правительство Санкт-Петербурга заранее предложило блокадникам, проживающим в зарубежных странах по всему миру, организовать возложение венков



от их имени. На основе поступивших в Комитет по внешним связям Санкт-Петербурга заявок сформировался список из 15 стран. Также был возложен отдельный венок от блокадников, проживающих в регионах России.



Фото из архива "Обзора"







К участникам конференции обратилась председатель правления Санкт-Петербургской общественной организации «Жители блокадного Ленинграда» Елена Тихомирова, которая представила вниманию слушателей обзорную информацию об итогах работы



в прошедшем году и о планах на будущее. Она обратилась к молодому поколению и призвала чаще говорить о битве за Ленинград, чаще посещать места захоронений ленинградцев и хранить, передавать память об их подвиге потомкам.



Под комментарии Елены Тихомировой и Ирины Смолиной участникам были продемонстрированы видеоматериалы о торжественно-траурных мероприятиях, посвящённых 77-ой годовщине полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады, которые традиционно прошли возле монументов, посвящённых обороне Ленинграда в годы блокады, расположенных за пределами Санкт-Петербурга и России.



Памятник детям блокадного Ленинграда, эвакуированным в Армению, находящийся в Ереване, является знаком благодарности армянам за заботу, которую они оказали детям, чудом пережившим блокаду Ленинграда и нашедшим убежище в Армении. В церемонии, которая состоялась 27 января, принял с участие мэр столицы Айк Марутян, Чрезвычайный и Полномочный Посол Российской Федерации в Республике Армения Сергей Копыркин, представители Посольства России, Российского центра науки и культуры в Ереване, общественных организаций, ветераны, жители блокадного Ленинграда и учащиеся школ.



Памятник героическим защитникам и жителям блокадного Ленинграда «Свеча памяти», установленный в Иерусалиме (Израиль), увековечил память ленинградцев-блокадников, прошедших через холокост. К монументу возложили цветы Мэр Иерусалима Моше Лион, временный поверенный в делах России в Израиле Леонид Фролов, председатель совета Всеизраильского союза жителей блокадного Ленинграда Эмилия Ларина, президент Евроазиатского Еврейского конгресса Михаил Мирилашвили, член Всемирного конгресса соотечественников Леонид Литинецкий.



Фото из архива "Обзора"







Мемориальный комплекс в Бишкеке (Киргизия) посвящён жертвам блокады Ленинграда и кыргызстанцам, принявшим в свои семьи детей-ленинградцев, эвакуированных в 1942 году. К памятнику пришли Посол России в Киргизии Николай Удовиченко, представители Администрации Президента Киргизии, министр труда и социального развития Киргизии Ализа Солтонбекова, вице-мэр Бишкека Айжан Чыныбаева, депутат Бишкекского городского кенеша Бактыбек Абдиев, ветераны войны и труда – члены Киргизского общества блокадников Ленинграда, активисты молодёжных и волонтёрских объединений Киргизии.



В Ташкенте (Узбекистан) на территории Волгоградского мемориального комплекса состоялась памятная акция, посвященная 77-ой годовщине полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады. Прошла церемония возложения цветов к Вечному огню и к месту захоронения капсулы с землей и прахом воинов-узбекистанцев, привезенной из г. Санкт-Петербурга с Пискаревского мемориального кладбища.



Акция организована Посольством России и представительством Россотрудничества в Республике Узбекистан. В мероприятии приняли участие Чрезвычайный и Полномочный Посол Российской Федерации в Республике Узбекистан Владимир Тюрденев, руководитель представительства Россотрудничества в Республике Узбекистан Михаил Вождаев.



Фото из архива "Обзора" Сухуми (Абхазия). В церемонии приняли участие Советник-посланник Посольства Российской Федерации в Абхазии Максим Литвиненко, Руководитель Представительства Россотрудничества Вадим Чеха, Заместитель председателя Совета ветеранов Великой Отечественной войны Закан Нанба.



Прошло мероприятие и у мемориала советским воинам и жителям блокадного Ленинграда, павшим в годы Второй мировой войны, в Манчестере (Великобритания) с участием Чрезвычайного и Полномочного Посла Российской Федерации в Великобритании Андрей Келина, который также выступил с видеообращением в адрес блокадников.



Были продемонстрированы видеоролики о памятных мероприятиях, которые состоялись возле монументов, посвящённых жертвам блокады Ленинграда, в более чем 10 регионах Российской Федерации, в частности, в Красноярском крае, Новосибирске, Кемерове, Новгородской и Владимирской областях, Ханты-Мансийске, Пензе.



В своём обращении директор Государственного мемориального музея обороны и блокады Ленинграда Елена Лезик отметила возрастающий интерес и доверие к музею со стороны общественности, увеличение количества передаваемых в дар экспонатов и семейных реликвий, находок поисковиков, что очень важно для сохранения памяти о блокаде.



Обратился к участникам в видеоформате и первый заместитель директора Московского Дома соотечественника Юрий Каплун, который выразил благодарность Комитету по внешним связям Санкт-Петербурга за организацию конференции, отметил важность дальнейшего обмена опытом работы по поддержке соотечественников и рассказал о работе Москвы в этом направлении.



После просмотра видеоматериалов участникам телеконференции была предоставлена возможность обратиться со своими приветствиями и пожеланиями. Всего прозвучало более 20 приветствий в режиме он-лайн.



Фото из архива "Обзора" Вильнюса (Литва), Кишинева (Молдова), Тирасполя (Приднестровье), Белграда (Сербия), Киева (Украина), Хельсинки (Финляндия), Парижа (Франция), Загреба (Хорватия), Таллин (Эстония). Были показаны видеообращения от блокадников, проживающих в городах Сухум (Приднестровье), Берлин (Германия), Бишкек (Киргизия), Алей (Ливан), Нью-Йорк (США), Душанбе (Таджикистан), Киев (Украина).



Ветераны делились своими воспоминаниями о блокаде, послевоенной жизни, рассказывали о своей работе по увековечению памяти о подвиге советского народа, читали свои стихотворения и высказывали различные идеи, предложения и пожелания.



Ветеран, участник обороны Ленинграда из Украины Марат Григорьев обратился к петербуржцам: «Я побывал в 10 европейских столицах и хочу сказать вам: друзья, гордитесь тем, что вы живёте в Санкт-Петербурге – самом гармоничном и поэтичном городе в мире! Ленинградцам всегда была свойственна одна черта характера – взаимовыручка. И она помогла нам выжить в блокаду».



Заместитель председателя Кыргызского общества блокадников Ленинграда, потомок жителя блокадного Ленинграда Марат Кутанов поздравил участников телеконференции с годовщиной снятия блокады: «Блокадники жили, боролись, работали на заводах. Низкий вам поклон, блокадники Ленинграда и вечная память тем, кто не дожил до светлой минуты снятия блокады, не услышал залпа победного салюта над Невой. Мы, потомки, дети и внуки блокадников Ленинграда, всегда будем помнить о вас. Вечная память, вечная слава героям!»



Нина Павлова из Таллина - житель блокадного Ленинграда, ветеран «Блокадного движения», президента Международной ассоциации блокадников. Она пожелала ветеранам и блокадникам, проживающим в Таллине и Санкт-Петербурге, продолжать жить интересной насыщенной жизнью, работать на благо своих организаций. Она рассказала о книге воспоминаний и фильме «Блокадной вечности мгновения», которые были созданы силами Таллинского общества жителей блокадного Ленинграда. «Книга и фильм останутся на память потомкам» сказала Нина Ивановна.



Валерий Канов - житель блокадного Ленинграда из Литвы. Он поздравил участников конференции, а также всех жителей города Ленинграда.







«Пусть процветает город, растет северная столица. Мы, блокадники Литвы - энергичные и воспитанные на славных ленинградских традициях люди. Эти традиции мы стараемся передать молодежи, нашим детям. Сегодняшняя конференция - большой урок для них» - сказал Валерий Николаевич. В мероприятии участвовала Евгения Заяц, житель блокадного Ленинграда, и Вайгутис Станчикас, заместитель председателя организации участников Второй мировой войны, сражавшихся на стороне антигитлеровской коалиции.



Программу завершил специально подготовленный для этого мероприятия видеоконцерт, который включил в себя выступления артистов и творческих коллективов из числа постоянных партнёров Комитета по внешним связям Санкт-Петербурга в проведении зарубежных культурно-гуманитарных мероприятий, таких как Театр-фестиваль «Балтийский дом», Санкт-Петербургский театр песни и танца «Морошка», Эдуард Хиль младший и детская арт-студия «Праздник». В программе прозвучали песни и стихотворения о войне, эстрадные советские песни.



Завершилась конференция совместным исполнением всеми участниками легендарной «Песни о Ладоге». На мероприятии присутствовали председатель Комитета по внешним связям Санкт-Петербурга Евгений Григорьев, директор Государственного мемориального музея обороны и блокады Ленинграда Елена Лезик, председатель правления Санкт-Петербургской общественной организации «Жители блокадного Ленинграда» Елена Тихомирова. В онлайн формате присоединились зарубежные представительства Россотрудничества (Российские центры науки и культуры), руководители и члены зарубежных объединений блокадников и ветеранов, российские соотечественники. Всего в конференции приняли участие около 100 человек из более чем 25 стран мира.Большую помощь в организации мероприятия оказало Федеральное агентство по делам Содружества Независимых Государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству Россотрудничествои его зарубежные представительства, которые с энтузиазмом создали все условия для того, чтобы ветераны-блокадники из разных концов света смогли выйти на связь с родным городом в этот святой праздник.После минуты молчания, которая прошла под звуки ленинградского метронома, участников в видеообращении поздравил Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов: «До сих пор блокада отзывается болью в сердце не только у тех, кто её пережил, память о ленинградцах чтут и хранят во всём мире. Год назад в Иерусалиме при участии Президента России и премьер-министра Израиля был открыт памятник защитникам и жителям блокадного Ленинграда «Свеча памяти». К сожалению, пандемия не позволила в эти дни собрать в нашем городе тех блокадников, кто живёт в регионах России и за рубежом. Мы очень надеемся, что такая встреча состоится в День Победы».Участников приветствовал председатель Комитета по внешним связям Санкт-Петербурга Евгений Григорьев. В своём обращении он отметил: «Волею судьбы вы сегодня живёте далеко от родного города. Находясь в странах своего нынешнего пребывания, вы несёте своим друзьям, знакомым, соседям, знание о подвиге ленинградцев то, что называется, из первых уст, тем самым делаете очень важное для нашей страны дело – приобщаете мировую общественность к сохранению памяти о подвиге советского солдата, боретесь с зачастую несправедливыми и пошлыми западными трактовками исторических событий и действий нашей Родины».Он отметил важность работыпо дальнейшему созданию и открытию памятников, посвященных подвигу ленинградцев за пределами Санкт-Петербурга и России.Участники просмотрели видеозапись специально проведённой 25 января торжественно-траурной церемонии возложения венков и цветовк подножию монумента «Мать-Родина» на Пискарёвском мемориальном кладбище от имени ветеранов Великой Отечественной войны – участников обороны Ленинграда, жителей блокадного города, проживающих за пределами России. Венки были возложены служащими Роты почётного караула Западного военного округа от имени ветеранов-блокадников из 15 стран мира: Армении, Белоруссии, Болгарии, Израиля, Казахстана, Киргизии, Латвии, Литвы, Молдавии, США, Узбекистана, Украины, Финляндии, Чехии, Эстонии. Правительство Санкт-Петербурга заранее предложило блокадникам, проживающим в зарубежных странах по всему миру, организовать возложение венковот их имени. На основе поступивших в Комитет по внешним связям Санкт-Петербурга заявок сформировался список из 15 стран. Также был возложен отдельный венок от блокадников, проживающих в регионах России.К участникам конференции обратилась председатель правления Санкт-Петербургской общественной организации «Жители блокадного Ленинграда» Елена Тихомирова, которая представила вниманию слушателей обзорную информацию об итогах работыв прошедшем году и о планах на будущее. Она обратилась к молодому поколению и призвала чаще говорить о битве за Ленинград, чаще посещать места захоронений ленинградцев и хранить, передавать память об их подвиге потомкам.Под комментарии Елены Тихомировой и Ирины Смолиной участникам были продемонстрированы видеоматериалы о торжественно-траурных мероприятиях, посвящённых 77-ой годовщине полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады, которые традиционно прошли возле монументов, посвящённых обороне Ленинграда в годы блокады, расположенных за пределами Санкт-Петербурга и России.Памятник детям блокадного Ленинграда, эвакуированным в Армению, находящийся, является знаком благодарности армянам за заботу, которую они оказали детям, чудом пережившим блокаду Ленинграда и нашедшим убежище в Армении. В церемонии, которая состоялась 27 января, принял с участие мэр столицы Айк Марутян, Чрезвычайный и Полномочный Посол Российской Федерации в Республике Армения Сергей Копыркин, представители Посольства России, Российского центра науки и культуры в Ереване, общественных организаций, ветераны, жители блокадного Ленинграда и учащиеся школ.Памятник героическим защитникам и жителям блокадного Ленинграда «Свеча памяти», установленный вувековечил память ленинградцев-блокадников, прошедших через холокост. К монументу возложили цветы Мэр Иерусалима Моше Лион, временный поверенный в делах России в Израиле Леонид Фролов, председатель совета Всеизраильского союза жителей блокадного Ленинграда Эмилия Ларина, президент Евроазиатского Еврейского конгресса Михаил Мирилашвили, член Всемирного конгресса соотечественников Леонид Литинецкий.Мемориальный комплекс впосвящён жертвам блокады Ленинграда и кыргызстанцам, принявшим в свои семьи детей-ленинградцев, эвакуированных в 1942 году. К памятнику пришли Посол России в Киргизии Николай Удовиченко, представители Администрации Президента Киргизии, министр труда и социального развития Киргизии Ализа Солтонбекова, вице-мэр Бишкека Айжан Чыныбаева, депутат Бишкекского городского кенеша Бактыбек Абдиев, ветераны войны и труда – члены Киргизского общества блокадников Ленинграда, активисты молодёжных и волонтёрских объединений Киргизии.на территории Волгоградского мемориального комплекса состоялась памятная акция, посвященная 77-ой годовщине полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады. Прошла церемония возложения цветов к Вечному огню и к месту захоронения капсулы с землей и прахом воинов-узбекистанцев, привезенной из г. Санкт-Петербурга с Пискаревского мемориального кладбища.Акция организована Посольством России и представительством Россотрудничества в Республике Узбекистан. В мероприятии приняли участие Чрезвычайный и Полномочный Посол Российской Федерации в Республике Узбекистан Владимир Тюрденев, руководитель представительства Россотрудничества в Республике Узбекистан Михаил Вождаев.Возложение к Памятнику неизвестного солдата состоялось в. В церемонии приняли участие Советник-посланник Посольства Российской Федерации в Абхазии Максим Литвиненко, Руководитель Представительства Россотрудничества Вадим Чеха, Заместитель председателя Совета ветеранов Великой Отечественной войны Закан Нанба.Прошло мероприятие и у мемориала советским воинам и жителям блокадного Ленинграда, павшим в годы Второй мировой войны, вс участием Чрезвычайного и Полномочного Посла Российской Федерации в Великобритании Андрей Келина, который также выступил с видеообращением в адрес блокадников.Были продемонстрированы видеоролики о памятных мероприятиях, которые состоялись возле монументов, посвящённых жертвам блокады Ленинграда, в более чем 10 регионах Российской Федерации, в частности, в Красноярском крае, Новосибирске, Кемерове, Новгородской и Владимирской областях, Ханты-Мансийске, Пензе.В своём обращении директор Государственного мемориального музея обороны и блокады Ленинграда Елена Лезик отметила возрастающий интерес и доверие к музею со стороны общественности, увеличение количества передаваемых в дар экспонатов и семейных реликвий, находок поисковиков, что очень важно для сохранения памяти о блокаде.Обратился к участникам в видеоформате и первый заместитель директора Московского Дома соотечественника Юрий Каплун, который выразил благодарность Комитету по внешним связям Санкт-Петербурга за организацию конференции, отметил важность дальнейшего обмена опытом работы по поддержке соотечественников и рассказал о работе Москвы в этом направлении.После просмотра видеоматериалов участникам телеконференции была предоставлена возможность обратиться со своими приветствиями и пожеланиями. Всего прозвучало более 20 приветствий в режиме он-лайн.К участникам мероприятия обратились блокадники и соотечественники из Софии и Варны (Болгария), Иерусалима (Израиль), Петропавловска (Казахстан), Бишкека (Киргизия), Риги (Латвия),, Кишинева (Молдова), Тирасполя (Приднестровье), Белграда (Сербия), Киева (Украина), Хельсинки (Финляндия), Парижа (Франция), Загреба (Хорватия), Таллин (Эстония). Были показаны видеообращения от блокадников, проживающих в городах Сухум (Приднестровье), Берлин (Германия), Бишкек (Киргизия), Алей (Ливан), Нью-Йорк (США), Душанбе (Таджикистан), Киев (Украина).Ветераны делились своими воспоминаниями о блокаде, послевоенной жизни, рассказывали о своей работе по увековечению памяти о подвиге советского народа, читали свои стихотворения и высказывали различные идеи, предложения и пожелания.Ветеран, участник обороны Ленинграда из Украиныобратился к петербуржцам: «Я побывал в 10 европейских столицах и хочу сказать вам: друзья, гордитесь тем, что вы живёте в Санкт-Петербурге – самом гармоничном и поэтичном городе в мире! Ленинградцам всегда была свойственна одна черта характера – взаимовыручка. И она помогла нам выжить в блокаду».Заместитель председателя Кыргызского общества блокадников Ленинграда, потомок жителя блокадного Ленинградапоздравил участников телеконференции с годовщиной снятия блокады: «Блокадники жили, боролись, работали на заводах. Низкий вам поклон, блокадники Ленинграда и вечная память тем, кто не дожил до светлой минуты снятия блокады, не услышал залпа победного салюта над Невой. Мы, потомки, дети и внуки блокадников Ленинграда, всегда будем помнить о вас. Вечная память, вечная слава героям!»из Таллина - житель блокадного Ленинграда, ветеран «Блокадного движения», президента Международной ассоциации блокадников. Она пожелала ветеранам и блокадникам, проживающим в Таллине и Санкт-Петербурге, продолжать жить интересной насыщенной жизнью, работать на благо своих организаций. Она рассказала о книге воспоминаний и фильме «Блокадной вечности мгновения», которые были созданы силами Таллинского общества жителей блокадного Ленинграда. «Книга и фильм останутся на память потомкам» сказала Нина Ивановна.- житель блокадного Ленинграда из Литвы. Он поздравил участников конференции, а также всех жителей города Ленинграда.«Пусть процветает город, растет северная столица. Мы, блокадники Литвы - энергичные и воспитанные на славных ленинградских традициях люди. Эти традиции мы стараемся передать молодежи, нашим детям. Сегодняшняя конференция - большой урок для них» - сказал Валерий Николаевич. В мероприятии участвовала Евгения Заяц, житель блокадного Ленинграда, и Вайгутис Станчикас, заместитель председателя организации участников Второй мировой войны, сражавшихся на стороне антигитлеровской коалиции.Программу завершил специально подготовленный для этого мероприятия видеоконцерт, который включил в себя выступления артистов и творческих коллективов из числа постоянных партнёров Комитета по внешним связям Санкт-Петербурга в проведении зарубежных культурно-гуманитарных мероприятий, таких как Театр-фестиваль «Балтийский дом», Санкт-Петербургский театр песни и танца «Морошка», Эдуард Хиль младший и детская арт-студия «Праздник». В программе прозвучали песни и стихотворения о войне, эстрадные советские песни.Завершилась конференция совместным исполнением всеми участниками легендарной «Песни о Ладоге». Инф. «Обзора» Категории: Петербург и русское зарубежье, история, общество Ключевые слова: ветеран, блокада, Ленинград, блокадник, снятие География: Россия, Санкт-Петербург — статья прочитана 202 раза Комментарии