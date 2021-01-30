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Евросоюз запретил поставки вакцин в Северную Ирландию

Запрет на поставку вакцин в Северную Ирландию ввели в Евросоюзе. Для этого была применена особая статья приложения к договору о Brexit (выходе Великобритании из ЕС), говорится в распространённом 29 января заявлении Еврокомиссии.

В документе говорится, что введённый запрет оправдан в связи с риском возникновения «социальных проблем, связанных с нехваткой необходимых объемов (вакцины — ред.)» в странах Евросоюза.

Прокомментировавший журналистам решение официальный представитель премьер-министра Бориса Джонсона заявил, что в Лондоне требуют «срочных объяснений от Еврокомиссии».

Напомним, Северная Ирландия входит в состав Великобритании, однако договор о Brexit не распространяется на неё в полной мере. Автономия сохранила некоторые возможности от таможенного союза ЕС и может приобретать товары в соседней Ирландии, которая является полноправным членом Евросоюза, сообщает ИА REGNUM.
Ранее сообщалось, что экспорт вакцин от коронавируса из Европейского союза не будет возможен без согласия всех стран — членов объединения. Соответствующее решение приняла 29 января Европейская комиссия.

Как уточняется, речь идёт о препаратах компаний, с которыми Евросоюз заключил соглашения о поставках.

«Еврокомиссия ввела в действие меру, предполагающую, что экспорт данной продукции за пределы ЕС подлежит разрешению государств-членов», — говорится в распространённом заявлении.

Отмечается, что данное решение принято в целях «обеспечения своевременного доступа к вакцинам для всех граждан ЕС и решения сегодняшней проблемы отсутствия прозрачности экспорта вакцин».

Ведённые ограничения будут действовать до конца марта 2021 года, добавили в Еврокомиссии.
Категории: политика, в Европе
Ключевые слова: вакцина, евросоюз, запрет, поставки, Северная Ирландия
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добавлена сегодня, 30 января, 13:20

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