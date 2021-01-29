Русскоязычных заподозрили в нежелании вакцинироваться: Литва за неделю

- Карантин и ограничительные меры снова продлили;- В вопросе массовой вакцинации власти заговорили об особой позиции нацменьшинств;- Возбуждены первые досудебные расследования за вакцинацию без очереди;- Что со смертностью и заболеваемостью COVID-19;- В китайской аппаратуре для аэропортов увидели угрозу для нацбезопасности;- Новая стратегия по нацбезопасности – кого выделили, как главную опасность;- Зачем премьер-министр встречалась со Светланой Тихановской;- Скандал вокруг Дня памяти жертв Холокоста довёл до отставки;- В обращении руководства стран Балтии к ЕС увидели шантаж;- Вопреки воли правительства, сотрудникам парламента повысили зарплаты;- Птичий мор в Клайпеде: в чём причина массовой гибели дятлов;- Рекордный снегопад в столице: поваленные деревья, обрывы электропередач, но счастливые жители;- «Танцующая» телевышка, огни на мостах и джедайский световой меч князя Гедиминаса: Вильнюс отпраздновал День рождения;Всё это и ещё кое-что в обзоре главных событий Литвы за неделю в удобном, доступном и очень коротком блиц-формате.