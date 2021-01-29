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Русскоязычных заподозрили в нежелании вакцинироваться: Литва за неделю
Видеообзор самых значимых событий в жизни страны на этой неделе:
- Карантин и ограничительные меры снова продлили;
- В вопросе массовой вакцинации власти заговорили об особой позиции нацменьшинств;
- Возбуждены первые досудебные расследования за вакцинацию без очереди;
- Что со смертностью и заболеваемостью COVID-19;
- В китайской аппаратуре для аэропортов увидели угрозу для нацбезопасности;
- Новая стратегия по нацбезопасности – кого выделили, как главную опасность;
- Зачем премьер-министр встречалась со Светланой Тихановской;
- Скандал вокруг Дня памяти жертв Холокоста довёл до отставки;
- В обращении руководства стран Балтии к ЕС увидели шантаж;
- Вопреки воли правительства, сотрудникам парламента повысили зарплаты;
- Птичий мор в Клайпеде: в чём причина массовой гибели дятлов;
- Рекордный снегопад в столице: поваленные деревья, обрывы электропередач, но счастливые жители;
- «Танцующая» телевышка, огни на мостах и джедайский световой меч князя Гедиминаса: Вильнюс отпраздновал День рождения;
Всё это и ещё кое-что в обзоре главных событий Литвы за неделю в удобном, доступном и очень коротком блиц-формате.
Категории: общество, в странах Балтии
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