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Русскоязычных заподозрили в нежелании вакцинироваться: Литва за неделю





Видеообзор самых значимых событий в жизни страны на этой неделе:

- Карантин и ограничительные меры снова продлили;

- В вопросе массовой вакцинации власти заговорили об особой позиции нацменьшинств;

- Возбуждены первые досудебные расследования за вакцинацию без очереди;

- Что со смертностью и заболеваемостью COVID-19;

- В китайской аппаратуре для аэропортов увидели угрозу для нацбезопасности;

- Новая стратегия по нацбезопасности – кого выделили, как главную опасность;

- Зачем премьер-министр встречалась со Светланой Тихановской;

- Скандал вокруг Дня памяти жертв Холокоста довёл до отставки;

- В обращении руководства стран Балтии к ЕС увидели шантаж;

- Вопреки воли правительства, сотрудникам парламента повысили зарплаты;

- Птичий мор в Клайпеде: в чём причина массовой гибели дятлов;

- Рекордный снегопад в столице: поваленные деревья, обрывы электропередач, но счастливые жители;

- «Танцующая» телевышка, огни на мостах и джедайский световой меч князя Гедиминаса: Вильнюс отпраздновал День рождения;

Всё это и ещё кое-что в обзоре главных событий Литвы за неделю в удобном, доступном и очень коротком блиц-формате.

Категории: общество, в странах Балтии
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добавлена сегодня, 29 января, 19:30

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