|
В Клайпеду идет новый груз СПГ из Высоцка
На Клайпедский терминал сжиженного природного газа (СПГ) идет новый небольшой груз газа от российской компании "Новатэк" – 18-й в начавшемся в октябре новом газовом году.
Газовоз Coral Favia идет из Высоцка, где действует завод СПГ "Новатэка". По данным порталов myshiptracking.com, vesselfinder.com и marinetraffic.com, судно прибудет в Клайпеду в субботу вечером. В графике оператора терминала Klaipedos nafta прибытие намечено на понедельник.
Эти маленькие газовозы доставляют до 10 тыс. кубометров СПГ.
Категории: экономика, технологии
Комментарии
|
Авторские права на всю информацию, размещенную на веб-сайте Obzor.lt принадлежат редакции газеты «Обзор» и ЗАО «Flobis». Использование материалов сайта разрешено только с письменного разрешения ЗАО "Flobis". В противном случае любая перепечатка материалов (даже с установленной ссылкой на оригинал) является нарушением и влечет ответственность, предусмотренную законодательством ЛР о защите авторских прав. Газета «Обзор»: новости Литвы.
|