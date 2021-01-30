В Клайпеду идет новый груз СПГ из Высоцка 🔊 Воспроизвести



На Клайпедский терминал сжиженного природного газа (СПГ) идет новый небольшой груз газа от российской компании "Новатэк" – 18-й в начавшемся в октябре новом газовом году.



Газовоз Coral Favia идет из Высоцка, где действует завод СПГ "Новатэка". По данным порталов myshiptracking.com, vesselfinder.com и marinetraffic.com, судно прибудет в Клайпеду в субботу вечером. В графике оператора терминала Klaipedos nafta прибытие намечено на понедельник.



Эти маленькие газовозы доставляют до 10 тыс. кубометров СПГ. На Клайпедский терминал сжиженного природного газа (СПГ) идет новый небольшой груз газа от российской компании "Новатэк" – 18-й в начавшемся в октябре новом газовом году.Газовоз Coral Favia идет из Высоцка, где действует завод СПГ "Новатэка". По данным порталов myshiptracking.com, vesselfinder.com и marinetraffic.com, судно прибудет в Клайпеду в субботу вечером. В графике оператора терминала Klaipedos nafta прибытие намечено на понедельник.Эти маленькие газовозы доставляют до 10 тыс. кубометров СПГ. BNS Категории: экономика, технологии Ключевые слова: Клайпеда, рынок, СПГ, поставки, Балтия, ТСПГ, Новотэк География: Литва, Клайпеда — статья прочитана 300 раз Комментарии