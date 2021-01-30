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В Клайпеду идет новый груз СПГ из Высоцка



На Клайпедский терминал сжиженного природного газа (СПГ) идет новый небольшой груз газа от российской компании "Новатэк" – 18-й в начавшемся в октябре новом газовом году.

Газовоз Coral Favia идет из Высоцка, где действует завод СПГ "Новатэка". По данным порталов myshiptracking.com, vesselfinder.com и marinetraffic.com, судно прибудет в Клайпеду в субботу вечером. В графике оператора терминала Klaipedos nafta прибытие намечено на понедельник.

Эти маленькие газовозы доставляют до 10 тыс. кубометров СПГ.
BNS
Категории: экономика, технологии
Ключевые слова: Клайпеда, рынок, СПГ, поставки, Балтия, ТСПГ, Новотэк
География: Литва, Клайпеда
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добавлена сегодня, 30 января, 10:20

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