В Литве вакциной Astrazeneca не будут прививать пожилых – замминистра /дополнено/ 🔊 Воспроизвести



Европейское фармацевтическое агентство утвердило вакцину от COVID-19 британской компании AstraZeneca, однако ею не будут прививать людей старшего возраста, сообщила вице-министр здравоохранения Живиле Симонайтите.



"Европейское фармацевтическое агентства уже утвердило вакцину AstraZeneca. (...) Я пока не знакома с деталями, но, по моим данным, поскольку вакцина не тестировалась на достаточном количестве людей в возрасте 55+, то они не рекомендуют использование вакцин для таких людей", – сказала вице-министр BNS.



По ее словам, исследования проводились с более молодыми людьми, поэтому не ясно, достаточно ли эффективна вакцина для пожилых.



"Это ни в коем случае не означает, что такая вакцина вредит", – сказала она. Европейское фармацевтическое агентство утвердило вакцину от COVID-19 британской компании AstraZeneca, однако ею не будут прививать людей старшего возраста, сообщила вице-министр здравоохранения Живиле Симонайтите."Европейское фармацевтическое агентства уже утвердило вакцину AstraZeneca. (...) Я пока не знакома с деталями, но, по моим данным, поскольку вакцина не тестировалась на достаточном количестве людей в возрасте 55+, то они не рекомендуют использование вакцин для таких людей", – сказала вице-министр BNS.По ее словам, исследования проводились с более молодыми людьми, поэтому не ясно, достаточно ли эффективна вакцина для пожилых."Это ни в коем случае не означает, что такая вакцина вредит", – сказала она. * * *



Поскольку Европейское фармацевтическое агентство (ЕФА) утвердило вакцину от COVID-19 британской компании AstraZeneca, будет решаться вопрос о прививке ею людей старшего возраста после детального анализа всех рекомендаций и спецификаций вакцины, сообщила вице-министр здравоохранения Живиле Симонайтите.



В пятницу Европейское фармацевтическое агентство заявило, что разрешает применять вакцины британско-шведской компании AstraZeneca для взрослых людей.



Ранее, в пятницу, вице-министр BNS сообщала что, по ее данным, европейское агентство не рекомендует вакцинировать ею людей старшего возраста, поэтому в Литве ею будут прививать более молодых людей.



После официального заявления агентства вице-министр отметила, что решение в Литве будет приниматься после детального анализа ситуации.



"Еще придется детально прочитать их информацию, что там точно написано. Если ограничений в отношении людей пожилого возраста у Европейского фармагентства не будет, мы будем руководствоваться его решениями", – сказала замминистра BNS в пятницу вечером.



"Я понимаю, что это вероятно не является тем ответом, который бы вы хотели получить, что это вопрос особой точности, на который без детального описания анализа ЕФА не смогу ответить", – сказала она.



ЕФА в публичном заявлении указывает, что в данный момент нет достаточных результатов исследований того, как вакцина действует на людей старше 55 лет, однако ожидается, что вакцина дает защиту, с учетом прочих данных, включая действие других вакцин.



"Эксперты ЕФА считают, что вакцину можно использовать и для вакцинации пожилых людей", – говорится в сообщении.



Вице-министр подчеркнула, что при принятии решения будет учитываться "не пресс-релиз, а спецификация препарата".



Прививочная комиссия Германии в четверг сообщила, что рекомендует прививать вакциной AstraZeneca от COVID-19 только людей моложе 65 лет. BNS Категории: общество, здоровье Ключевые слова: Германия, вакцина, евросоюз, вакцинация, престарелые, пожилые География: Литва — статья прочитана 373 раза Комментарии