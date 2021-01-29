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Литва примет чемпионов Европы. Молодых чемпионов

Фото из архива "Обзора"




Сегодня, 28 января в штаб-квартире УЕФА в швейцарском Ньоне состоялась жеребьевка отборочного турнира на молодёжный чемпионат Европы (U-21), сообщает пресс-служба организации в Twitter.

Сборная Литвы попала в группу С, где ее соперниками станут Испания, являющаяся, к слову, действующим победителем чемпионата Европы среди молодежных команд, а также Россия, Словакия, Северная Ирландия и Мальта.

Даты матчей станут известны позже.

На каком стадионе литовские футболисты будут принимать соперников, станет известно позже.

Групповой турнир квалификации пройдёт с марта 2021 по июнь 2022 года.

Девять победителей групп и лучшая команда, занявшая второе место, пройдут на Евро-2023 напрямую. Остальные обладатели вторых мест сыграют плей-офф.

Молодежный чемпионат Европы пройдёт в Румынии и Грузии.
Инф. «Обзора»
Категории: спорт
Ключевые слова: Литва, Россия, футбол, чемпионат Европы, Испания, молодёжный, U-21
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добавлена сегодня, 29 января, 15:40

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