Литва примет чемпионов Европы. Молодых чемпионов 🔊 Воспроизвести Фото из архива "Обзора"







Сегодня, 28 января в штаб-квартире УЕФА в швейцарском Ньоне состоялась жеребьевка отборочного турнира на молодёжный чемпионат Европы (U-21), сообщает пресс-служба организации в Twitter.



Сборная Литвы попала в группу С, где ее соперниками станут Испания, являющаяся, к слову, действующим победителем чемпионата Европы среди молодежных команд, а также Россия, Словакия, Северная Ирландия и Мальта.



Даты матчей станут известны позже.



На каком стадионе литовские футболисты будут принимать соперников, станет известно позже.



Групповой турнир квалификации пройдёт с марта 2021 по июнь 2022 года.



Девять победителей групп и лучшая команда, занявшая второе место, пройдут на Евро-2023 напрямую. Остальные обладатели вторых мест сыграют плей-офф.



Молодежный чемпионат Европы пройдёт в Румынии и Грузии. Сборная Литвы попала в группу С, где ее соперниками станут Испания, являющаяся, к слову, действующим победителем чемпионата Европы среди молодежных команд, а также Россия, Словакия, Северная Ирландия и Мальта.Даты матчей станут известны позже.На каком стадионе литовские футболисты будут принимать соперников, станет известно позже.Групповой турнир квалификации пройдёт с марта 2021 по июнь 2022 года.Девять победителей групп и лучшая команда, занявшая второе место, пройдут на Евро-2023 напрямую. Остальные обладатели вторых мест сыграют плей-офф.Молодежный чемпионат Европы пройдёт в Румынии и Грузии. Инф. «Обзора» Категории: спорт Ключевые слова: Литва, Россия, футбол, чемпионат Европы, Испания, молодёжный, U-21 — статья прочитана 167 раз Комментарии