Экономика Литвы: цифры и факты /дополнено/ 🔊 Воспроизвести



Доходы центральной власти составили 14,232 млрд евро, расходы - 17,919 млрд евро, сообщило Министерство финансов, ссылаясь на предварительные данные. Изменения сделок с нефинансовым имуществом были позитивными и составляли 991,2 млн евро.



Налоговые сборы составили 55,5% доходов центральной власти, а социальные взносы – 34,8%. В прошлом году основную часть расходов составили социальные выплаты – 52,1%, дотации – 11,9%, зарплаты и соцстрахование – 11,7%.



В сектор центральной власти входят государственный бюджет, фонды социального страхования (Sodra - Соцстрах, Фонд обязательного медицинского страхования и Фонд занятости), а также внебюджетные фонды: Приватизации, Гарантийный, Резервный ( Стабилизационный ), Закрытия Игналинской атомной электростанции (Ignalina), Гарантий сельскохозяйственных займов, Счет восстановления сбережений, а также Фонд госимущества и Имущественный банк (Turto bankas), средства Фонда сельскохозяйственных кредитов и гарантий, находящиеся на казначейских счетах. В прошлом году дефицит сектора центральной власти Литвы составил 4,678 млрд евро или 9,6% внутреннего валового продукта 2020 года. Дефицит сектора власти был на 4,547 млрд евро больше, чем в 2019 году, когда он достигал 131,6 млн евро или 0,3% ВВП.Доходы центральной власти составили 14,232 млрд евро, расходы - 17,919 млрд евро, сообщило Министерство финансов, ссылаясь на предварительные данные. Изменения сделок с нефинансовым имуществом были позитивными и составляли 991,2 млн евро.Налоговые сборы составили 55,5% доходов центральной власти, а социальные взносы – 34,8%. В прошлом году основную часть расходов составили социальные выплаты – 52,1%, дотации – 11,9%, зарплаты и соцстрахование – 11,7%.В сектор центральной власти входят государственный бюджет, фонды социального страхования (Sodra - Соцстрах, Фонд обязательного медицинского страхования и Фонд занятости), а также внебюджетные фонды: Приватизации, Гарантийный, Резервный ( Стабилизационный ), Закрытия Игналинской атомной электростанции (Ignalina), Гарантий сельскохозяйственных займов, Счет восстановления сбережений, а также Фонд госимущества и Имущественный банк (Turto bankas), средства Фонда сельскохозяйственных кредитов и гарантий, находящиеся на казначейских счетах.



Объемы литовского экспорта в прошлом году по сравнению с 2019 годом сократились на 3,1% до 28,7 млрд евро, импорта - на 9,4% до 29 млрд евро.



Внешнеторговый дефицит в прошлом году составлял 0,2 млрд евро, сообщил Департамент статистики.



В прошлом году больше всего было экспортировано в Россию, Латвию, Германию и Польшу. Больше всего импортировано было из Польши, Германии, России и Латвии.



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Валовой внутренний продукт (ВВП) Литвы в прошлом году, без учета влияния факторов сезонности и числа рабочих дней, уменьшился на 1,3% и в ценах того времени составил 48,7 млрд евро.



В четвертом квартале 2020 года ВВП в ценах того времени составил 12,7 млрд евро - на 1,2% больше, чем в июле-сентябре прошлого года, сообщил Департамент статистики.



В четвертом квартале по сравнению с таким же периодом 2019 года ВВП уменьшился на 1,3%.



Опрошенные в январе BNS экономисты прогнозировали, что спад ВВП в прошлом году составил 1,3–2%, а рост в этом году - 1,8–3%. Экономисты говорили, что экономический спад в Литве в 2020 году будет одним из самых небольших в Евросоюзе.



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Общее доверие участников экономики - производителей, потребителей и инвесторов - к литовской экономике в январе по сравнению с декабрем возросло на 5 проц. пунктов и составило минус 6%, сообщил Департамент статистики.



Как утверждают статистики, хотя показатель экономических оценок (ПЭО) лучше декабрьского, d нем сильно сказалась ситуация с пандемией: 31% (месяц назад - 27%) опрошенных указали, что деятельность их предприятий ограничена карантином.



Показатель доверия к промышленности повысился на 7 пунктов, к сектору услуг и строительству - на 5, показатель потребительского доверия - на 2 пункта. Показатель доверия к промышленности снизился на 5 пунктов.



ПЭО в январе по сравнению с январем прошлого года снизился на 11 пунктов.



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Фото: lrp.lt







Контролируемый американской компанией Thermo Fisher Scientific литовский производитель медицинского и научного оборудования Thermo Fisher Scientific Baltics в пятницу открыл в Вильнюсе новое производственное здание.



В помещениях площадью 5,5 тыс. кв. метров будет производиться больше реагентов для компаний, развивающих вакцины и терапевтические препараты, в том числе - и вакцины от COVID-19, сообщило предприятие.



"Этот проект развития свидетельствует о потенциале нашей страны - начиная с прогрессивных научных исследований, подготовки молодых талантов и заканчивая нашей способностью вместе с литовскими партнерами проводить в жизнь проекты в течение очень короткого времени", - сказал для пресс-релиза гендиректор Thermo Fisher Scientific Baltics Альгимантас Маркаускас.



Компания Thermo Fisher Scientific Baltics весной прошлого года начала производить реагенты для тестов на COVID-19.



В новом здании создано почти 150 новых рабочих мест. На предприятии занято в общей сложности 1,3 тыс. человек.



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Телекоммуникационная компания Telia Lietuva в 2020 году получила 398,1 млн евро выручки, что на 2,5% больше, чем в 2019 году (388,3 млн евро), а также получила 55,9 млн евро чистой прибыли - на 2,1% больше (54,7 млн евро), сообщило в пятницу предприятие.



Показатель EBITDA Telia Lietuva в прошлом году вырос на 4,7% до 134,9 млн евро (128,9 млн евро).



Только в четвертом квартале предприятие получило 108,6 млн евро выручки - на 1,5% больше, чем в позапрошлом году в такое же время, ее чистая прибыль составила 16,9 млн евро - на 0,7% меньше, EBITDA – 34,1 млн евро или на 0,3% больше.



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Литовские строительные предприятия на внутреннем рынке выполнили в прошлом году работ на сумму 3,3 млрд евро - в ценах для сравнения на 3% меньше, чем в 2019 году.



Работ по строительству зданий в ценах для сравнения в прошлом году выполнено на 8,4% меньше, а работ по строительству инженерных зданий - на 3,5% больше, чем в 2019 году, сообщил Департамент статистики.



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В Литве реальная зарплата в прошлом году по сравнению с 2019 годом выросла на 9,3%, сообщил Департамент статистики со ссылкой на предварительные данные.



Средняя месячная брутто-зарплата (до налогов), включая индивидуальные предприятия, в прошлом году увеличилась на 9,6%, или до 1421,2 евро, средняя месячная нетто-зарплата (после вычета налогов) - на 10,6%, или до 908,9 евро.



В прошлом году брутто-зарплата быстро росла в государственном секторе - на 11,8% до 1531,1 евро. В частном секторе она выросла на 8,5%, или до 1372,6 евро.



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Государственный оператор нефтяных терминалов и терминала сжиженного природного газа (СПГ) Klaipedos nafta в прошлом году получила 80,467 млн евро консолидированных доходов от продаж, что на 22,9% меньше, чем в 2019 году (104,363 млн евро).



Выручка только основной компании сократилась на 25,6% до 77,474 млн евро (104,138 млн евро), сообщила компания Klaipedos nafta финансовые результаты до аудита через Вильнюсскую биржу Nasdaq.



Чистая прибыль группы в период для сравнения выросла в 4,3 раза до 32,948 млн евро (7,561 млн евро), прибыль компании - в 4,1 раза до 32,476 млн евро (7,947 млн евро).



Показатель группы EBITDA за год вырос на 10,7% до 72,9 млн евро (65,8 млн евро), компании - на 8,9% до 72,1 млн евро (66,2 млн евро).



В группу входят Klaipedos nafta и ее дочерние компании, а также контролируемые ими предприятия. Государству принадлежит 72,34% акций Klaipedos nafta, еще 10,41% акций принадлежит Achemos grupe.



Акции Klaipedos nafta котируются в Официальном списке биржи.



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Поскольку спад экономики Литвы в последнем квартале 2020 года по сравнению с таким же кварталом 2019 года составил 1,3%, экономист банка SEB Тадас Повилаускас говорит, что результат лучше, чем ожидалось - прогнозировался спад в два раза больше.



Однако аналитик предупреждает, что 1-й квартал этого года будет намного хуже конца 2020 года.



"Мы неплохо закончили тот год, только всё портят эти последние пара недель, и тот факт, что начало этого года, когда у нас уже месяц, как примерно 8% людей в простоях, так что очевидно, что 1-й квартал этого года будет намного хуже, чем 4-й квартал прошлого года", - сказал BNS Т. Повилаускас.



Он прогнозирует, что спад валового внутреннего продукта (ВВП) в 1-м квартале по сравнению с таким же периодом прошлого года может составить 4%.



В 4-м квартале 2020 года по сравнению с 3-и рост ВВП составил 1,2%, а по сравнению с 4-м кварталом 2019 года спад ВВП составил 1,3%. За весь год спад ВВП составил тоже 1,3%, сообщил Департамент статистики.



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Экономика Литвы - зрелая и сбалансированная, поэтому такие риски, как в 2009 году, когда она уменьшилась примерно на 15%, уже в прошлом, говорит главный экономист Swedbank Нериюс Мачюлис.



"Экономика Литвы - зрелая, сбалансированная и даже такие сильные потрясения оставили очень небольшой след", - заявил в пятницу Н. Мачюлис после того, как статистики сообщили, что несмотря на влияние коронавирусной пандемии спад литовской экономики в прошлом году составил всего 1,3%.



По словам экономиста Swedbank, небольшой спад обусловлен благоприятной структурой литовской экономики - у страны невелика зависимость от въездного туризма, ожидания жителей страны высоки, проводится антициклическая государственная фискальная политика.



"Очень важно, что у жителей сейчас накоплен огромный финансовый резерв, который, наверное, так или иначе в 2021 году они начнут тратить", - сказал Н. Мачюлис.



"Мы не прогнозируем, что вторая волна пандемии может оставить какой-то болезненный или подобный отрицательный след в литовской экономике. В этом году экономика уже будет расти, и рост, по нашим оценкам, составит 2,7%", – сказал экономист.



Департамент статистики в пятницу сообщил, что валовой внутренний продукт (ВВП) Литвы в прошлом году, без учета влияния факторов сезонности и числа рабочих дней, уменьшился на 1,3% и в ценах того времени составил 48,7 млрд евро. В четвертом квартале 2020 года ВВП в ценах того времени составил 12,7 млрд евро - на 1,2% больше, чем в июле-сентябре прошлого года.



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Спад литовской экономики в прошлом году составил 1,3%, и экономист Александр Изгородин говорит, что основные секторы экономики хорошо выдержали коронавирусный кризис.



"Мы можем констатировать, что кризис из-за COVID-19 в Литве нишевой, так как основные сектор: промышленность, розничная торговля, - они в прошлом году прекрасно справились с вызовами, а проблемы были только в тех секторах, которые более зависимы - кафе, рестораны, гостиницы", - сказал BNS экономист компании SME Finance.



А. Изгородин ранее прогнозировал, что валовой внутренний продукт (ВВП) уменьшится на 2%. По его словам, больше всего удивил рост розничной торговли, который, невзирая на два карантина, составил 2,5% - до 12,36 млрд евро.



"Поскольку люди и предприятия уже с ноября предчувствовали, что будет введен второй карантин, думаю, они этим и воспользовались - один стали покупать рождественские товары, а предприятия стали устраивать разные акции. Но существенный момент - ожидания потребителей - и в ноябре, и в декабре, и в январе настроения потребителей улучшались, люди лучше оценивали свою финансовую перспективу и даже стали немного лучше оценивать перспективы экономики", - сказал А. Изгородин.



А. Изгородин отмечает, что сейчас неизвестность сохраняется относительно начала восстановления экономики. Он прогнозирует начало восстановления во втором полугодии этого года, когда закончится карантин.



Департамент статистики в пятницу сообщил, что ВВП Литвы в прошлом году, без учета влияния факторов сезонности и числа рабочих дней, уменьшился на 1,3% и в ценах того времени составил 48,7 млрд евро. В четвертом квартале 2020 года ВВП в ценах того времени составил 12,7 млрд евро - на 1,2% больше, чем в июле-сентябре прошлого года.



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Совет по конкуренции (СК) Литвы разрешил эстонской компании по производству товаров, кормов и медикаментов для животных Magnum Veterinaaria приобрести еще 70% акций одноименной литовской компании Magnum Veterinarija у эстонской Holofernes.



СК заявил, что в результате реализации сделки не будет создана или усилена доминирующее положение, или каким-то образом ограничена конкуренция на рынках.



В данный момент Magnum Veterinaaria владеет 30% акций литовской компании. После приобретения оставшихся акций она станет владельцем пакета 100% акций.



Magnum Veterinarija в Литве занимается оптовой торговлей ветеринарными товарами.



Поданным Реестрового центра, в финансовом году периода 2019-2020 выручка литовской компании достигла 10,3 млн евро – на 21,1% меньше, чем в прошлом финансовом году. Чистая прибыль снизилась в 2,4 раза до 68,8 тыс. евро. * * *Объемы литовского экспорта в прошлом году по сравнению с 2019 годом сократились на 3,1% до 28,7 млрд евро, импорта - на 9,4% до 29 млрд евро.Внешнеторговый дефицит в прошлом году составлял 0,2 млрд евро, сообщил Департамент статистики.В прошлом году больше всего было экспортировано в Россию, Латвию, Германию и Польшу. Больше всего импортировано было из Польши, Германии, России и Латвии.* * *Валовой внутренний продукт (ВВП) Литвы в прошлом году, без учета влияния факторов сезонности и числа рабочих дней, уменьшился на 1,3% и в ценах того времени составил 48,7 млрд евро.В четвертом квартале 2020 года ВВП в ценах того времени составил 12,7 млрд евро - на 1,2% больше, чем в июле-сентябре прошлого года, сообщил Департамент статистики.В четвертом квартале по сравнению с таким же периодом 2019 года ВВП уменьшился на 1,3%.Опрошенные в январе BNS экономисты прогнозировали, что спад ВВП в прошлом году составил 1,3–2%, а рост в этом году - 1,8–3%. Экономисты говорили, что экономический спад в Литве в 2020 году будет одним из самых небольших в Евросоюзе.* * *Общее доверие участников экономики - производителей, потребителей и инвесторов - к литовской экономике в январе по сравнению с декабрем возросло на 5 проц. пунктов и составило минус 6%, сообщил Департамент статистики.Как утверждают статистики, хотя показатель экономических оценок (ПЭО) лучше декабрьского, d нем сильно сказалась ситуация с пандемией: 31% (месяц назад - 27%) опрошенных указали, что деятельность их предприятий ограничена карантином.Показатель доверия к промышленности повысился на 7 пунктов, к сектору услуг и строительству - на 5, показатель потребительского доверия - на 2 пункта. Показатель доверия к промышленности снизился на 5 пунктов.ПЭО в январе по сравнению с январем прошлого года снизился на 11 пунктов.* * *Контролируемый американской компанией Thermo Fisher Scientific литовский производитель медицинского и научного оборудования Thermo Fisher Scientific Baltics в пятницу открыл в Вильнюсе новое производственное здание.В помещениях площадью 5,5 тыс. кв. метров будет производиться больше реагентов для компаний, развивающих вакцины и терапевтические препараты, в том числе - и вакцины от COVID-19, сообщило предприятие."Этот проект развития свидетельствует о потенциале нашей страны - начиная с прогрессивных научных исследований, подготовки молодых талантов и заканчивая нашей способностью вместе с литовскими партнерами проводить в жизнь проекты в течение очень короткого времени", - сказал для пресс-релиза гендиректор Thermo Fisher Scientific Baltics Альгимантас Маркаускас.Компания Thermo Fisher Scientific Baltics весной прошлого года начала производить реагенты для тестов на COVID-19.В новом здании создано почти 150 новых рабочих мест. На предприятии занято в общей сложности 1,3 тыс. человек.* * *Телекоммуникационная компания Telia Lietuva в 2020 году получила 398,1 млн евро выручки, что на 2,5% больше, чем в 2019 году (388,3 млн евро), а также получила 55,9 млн евро чистой прибыли - на 2,1% больше (54,7 млн евро), сообщило в пятницу предприятие.Показатель EBITDA Telia Lietuva в прошлом году вырос на 4,7% до 134,9 млн евро (128,9 млн евро).Только в четвертом квартале предприятие получило 108,6 млн евро выручки - на 1,5% больше, чем в позапрошлом году в такое же время, ее чистая прибыль составила 16,9 млн евро - на 0,7% меньше, EBITDA – 34,1 млн евро или на 0,3% больше.* * *Литовские строительные предприятия на внутреннем рынке выполнили в прошлом году работ на сумму 3,3 млрд евро - в ценах для сравнения на 3% меньше, чем в 2019 году.Работ по строительству зданий в ценах для сравнения в прошлом году выполнено на 8,4% меньше, а работ по строительству инженерных зданий - на 3,5% больше, чем в 2019 году, сообщил Департамент статистики.* * *В Литве реальная зарплата в прошлом году по сравнению с 2019 годом выросла на 9,3%, сообщил Департамент статистики со ссылкой на предварительные данные.Средняя месячная брутто-зарплата (до налогов), включая индивидуальные предприятия, в прошлом году увеличилась на 9,6%, или до 1421,2 евро, средняя месячная нетто-зарплата (после вычета налогов) - на 10,6%, или до 908,9 евро.В прошлом году брутто-зарплата быстро росла в государственном секторе - на 11,8% до 1531,1 евро. В частном секторе она выросла на 8,5%, или до 1372,6 евро.* * *Государственный оператор нефтяных терминалов и терминала сжиженного природного газа (СПГ) Klaipedos nafta в прошлом году получила 80,467 млн евро консолидированных доходов от продаж, что на 22,9% меньше, чем в 2019 году (104,363 млн евро).Выручка только основной компании сократилась на 25,6% до 77,474 млн евро (104,138 млн евро), сообщила компания Klaipedos nafta финансовые результаты до аудита через Вильнюсскую биржу Nasdaq.Чистая прибыль группы в период для сравнения выросла в 4,3 раза до 32,948 млн евро (7,561 млн евро), прибыль компании - в 4,1 раза до 32,476 млн евро (7,947 млн евро).Показатель группы EBITDA за год вырос на 10,7% до 72,9 млн евро (65,8 млн евро), компании - на 8,9% до 72,1 млн евро (66,2 млн евро).В группу входят Klaipedos nafta и ее дочерние компании, а также контролируемые ими предприятия. Государству принадлежит 72,34% акций Klaipedos nafta, еще 10,41% акций принадлежит Achemos grupe.Акции Klaipedos nafta котируются в Официальном списке биржи.* * *Поскольку спад экономики Литвы в последнем квартале 2020 года по сравнению с таким же кварталом 2019 года составил 1,3%, экономист банка SEB Тадас Повилаускас говорит, что результат лучше, чем ожидалось - прогнозировался спад в два раза больше.Однако аналитик предупреждает, что 1-й квартал этого года будет намного хуже конца 2020 года."Мы неплохо закончили тот год, только всё портят эти последние пара недель, и тот факт, что начало этого года, когда у нас уже месяц, как примерно 8% людей в простоях, так что очевидно, что 1-й квартал этого года будет намного хуже, чем 4-й квартал прошлого года", - сказал BNS Т. Повилаускас.Он прогнозирует, что спад валового внутреннего продукта (ВВП) в 1-м квартале по сравнению с таким же периодом прошлого года может составить 4%.В 4-м квартале 2020 года по сравнению с 3-и рост ВВП составил 1,2%, а по сравнению с 4-м кварталом 2019 года спад ВВП составил 1,3%. За весь год спад ВВП составил тоже 1,3%, сообщил Департамент статистики.* * *Экономика Литвы - зрелая и сбалансированная, поэтому такие риски, как в 2009 году, когда она уменьшилась примерно на 15%, уже в прошлом, говорит главный экономист Swedbank Нериюс Мачюлис."Экономика Литвы - зрелая, сбалансированная и даже такие сильные потрясения оставили очень небольшой след", - заявил в пятницу Н. Мачюлис после того, как статистики сообщили, что несмотря на влияние коронавирусной пандемии спад литовской экономики в прошлом году составил всего 1,3%.По словам экономиста Swedbank, небольшой спад обусловлен благоприятной структурой литовской экономики - у страны невелика зависимость от въездного туризма, ожидания жителей страны высоки, проводится антициклическая государственная фискальная политика."Очень важно, что у жителей сейчас накоплен огромный финансовый резерв, который, наверное, так или иначе в 2021 году они начнут тратить", - сказал Н. Мачюлис."Мы не прогнозируем, что вторая волна пандемии может оставить какой-то болезненный или подобный отрицательный след в литовской экономике. В этом году экономика уже будет расти, и рост, по нашим оценкам, составит 2,7%", – сказал экономист.Департамент статистики в пятницу сообщил, что валовой внутренний продукт (ВВП) Литвы в прошлом году, без учета влияния факторов сезонности и числа рабочих дней, уменьшился на 1,3% и в ценах того времени составил 48,7 млрд евро. В четвертом квартале 2020 года ВВП в ценах того времени составил 12,7 млрд евро - на 1,2% больше, чем в июле-сентябре прошлого года.* * *Спад литовской экономики в прошлом году составил 1,3%, и экономист Александр Изгородин говорит, что основные секторы экономики хорошо выдержали коронавирусный кризис."Мы можем констатировать, что кризис из-за COVID-19 в Литве нишевой, так как основные сектор: промышленность, розничная торговля, - они в прошлом году прекрасно справились с вызовами, а проблемы были только в тех секторах, которые более зависимы - кафе, рестораны, гостиницы", - сказал BNS экономист компании SME Finance.А. Изгородин ранее прогнозировал, что валовой внутренний продукт (ВВП) уменьшится на 2%. По его словам, больше всего удивил рост розничной торговли, который, невзирая на два карантина, составил 2,5% - до 12,36 млрд евро."Поскольку люди и предприятия уже с ноября предчувствовали, что будет введен второй карантин, думаю, они этим и воспользовались - один стали покупать рождественские товары, а предприятия стали устраивать разные акции. Но существенный момент - ожидания потребителей - и в ноябре, и в декабре, и в январе настроения потребителей улучшались, люди лучше оценивали свою финансовую перспективу и даже стали немного лучше оценивать перспективы экономики", - сказал А. Изгородин.А. Изгородин отмечает, что сейчас неизвестность сохраняется относительно начала восстановления экономики. Он прогнозирует начало восстановления во втором полугодии этого года, когда закончится карантин.Департамент статистики в пятницу сообщил, что ВВП Литвы в прошлом году, без учета влияния факторов сезонности и числа рабочих дней, уменьшился на 1,3% и в ценах того времени составил 48,7 млрд евро. В четвертом квартале 2020 года ВВП в ценах того времени составил 12,7 млрд евро - на 1,2% больше, чем в июле-сентябре прошлого года.* * *Совет по конкуренции (СК) Литвы разрешил эстонской компании по производству товаров, кормов и медикаментов для животных Magnum Veterinaaria приобрести еще 70% акций одноименной литовской компании Magnum Veterinarija у эстонской Holofernes.СК заявил, что в результате реализации сделки не будет создана или усилена доминирующее положение, или каким-то образом ограничена конкуренция на рынках.В данный момент Magnum Veterinaaria владеет 30% акций литовской компании. После приобретения оставшихся акций она станет владельцем пакета 100% акций.Magnum Veterinarija в Литве занимается оптовой торговлей ветеринарными товарами.Поданным Реестрового центра, в финансовом году периода 2019-2020 выручка литовской компании достигла 10,3 млн евро – на 21,1% меньше, чем в прошлом финансовом году. Чистая прибыль снизилась в 2,4 раза до 68,8 тыс. евро. инф."Обзор", BNS Категории: экономика, в странах Балтии Ключевые слова: экономика, цены, ввп, ВВП Литвы, Проценты, квоты, реальная зарплата География: Литва — статья прочитана 162 раза Комментарии