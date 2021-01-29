Российской легкой атлетике подливают допинга 🔊 Воспроизвести Фото: РИА Новости



Самая проблемная отечественная спортивная организация — находящаяся под международными санкциями Всероссийская федерация легкой атлетики (ВФЛА),— возможно, вновь окажется в центре допингового скандала. Ряд источников сообщил, что в пробе одной из главных звезд сборной России, лучшего барьериста прошлого десятилетия Сергея Шубенкова обнаружены следы запрещенного препарата фуросемид. Правда, в окружении спортсмена отрицают применение им допинга, а источник “Ъ” говорит, что речь идет о «мизерной» концентрации препарата.



О том, что в пробе Сергея Шубенкова обнаружены следы фуросемида, сообщили несколько источников — например, News.ru, «Спорт-Экспресс» и «Матч ТВ». Этот препарат входит в список запрещенных Всемирного антидопингового агентства (WADA). Фуросемид используется как мочегонное средство (обычно при экстренной сгонке веса), а также как маскировочный агент с целью скрыть применение допинговых средств. Тренер Сергея Шубенкова Сергей Клевцов назвал ТАСС информацию о положительной допинг-пробе спортсмена «не соответствующей действительности», а в Athletics Integrity Unit (AIU), дисциплинарном органе Международной федерации легкой атлетики (World Athletic), заявили агентству, что в данный момент его фамилии нет в перечне временно отстраненных легкоатлетов. Самая проблемная отечественная спортивная организация — находящаяся под международными санкциями Всероссийская федерация легкой атлетики (ВФЛА),— возможно, вновь окажется в центре допингового скандала. Ряд источников сообщил, что в пробе одной из главных звезд сборной России, лучшего барьериста прошлого десятилетия Сергея Шубенкова обнаружены следы запрещенного препарата фуросемид. Правда, в окружении спортсмена отрицают применение им допинга, а источник “Ъ” говорит, что речь идет о «мизерной» концентрации препарата.О том, что в пробе Сергея Шубенкова обнаружены следы фуросемида, сообщили несколько источников — например, News.ru, «Спорт-Экспресс» и «Матч ТВ». Этот препарат входит в список запрещенных Всемирного антидопингового агентства (WADA). Фуросемид используется как мочегонное средство (обычно при экстренной сгонке веса), а также как маскировочный агент с целью скрыть применение допинговых средств. Тренер Сергея Шубенкова Сергей Клевцов назвал ТАСС информацию о положительной допинг-пробе спортсмена «не соответствующей действительности», а в Athletics Integrity Unit (AIU), дисциплинарном органе Международной федерации легкой атлетики (World Athletic), заявили агентству, что в данный момент его фамилии нет в перечне временно отстраненных легкоатлетов.



В таких случаях, говорит собеседник, «есть надежда на то, что проба B вообще ничего не покажет». При этом он отметил, что у фуросемида короткий период полураспада — следовательно, анализ, скорее всего, «брали прицельно».



Сергей Шубенков — одна из немногих настоящих звезд современной российской легкой атлетики. Его можно считать лучшим спринтером-барьеристом завершившегося десятилетия.



Шубенков завоевал золото на чемпионате мира в Пекине в 2015 году, а еще на трех мировых первенствах брал менее ценные медали: в 2017 году в Лондоне и в 2019-м в Дохе — серебро, в 2013-м в Москве — бронзу. Кроме того, он дважды побеждал на чемпионатах Европы и добывал награды других соревнований. А если в его отношении и в самом деле откроют дело в связи с нарушением антидопингового регламента, громкости истории добавит бэкграунд российской легкой атлетики.



Это — наиболее проблемный отечественный вид спорта, основная жертва допингового кризиса. С 2015 года из-за нарушений допингового и коррупционного характера Всероссийская федерация легкой атлетики находится в статусе федерации, лишенной признания. В связи с этим российские легкоатлеты были вынуждены выступать на международных соревнованиях в нейтральном статусе, а Олимпиаду в Рио-де-Жанейро вообще пропустили. В начале прошлого года их положение еще ухудшилось. Вердикт World Athletics, обнаружившей фальсификации в допинговом деле прыгуна в высоту Данила Лысенко, предусматривал возможность полного исключения ВФЛА, а значит, и полного запрета для российских легкоатлетов на участие в международных состязаниях в случае невыполнения протокола восстановления.



Одним из его пунктов была выплата федерацией до 1 июля штрафа в размере $5 млн, выписанного ей World Athletics, общая сумма которого увеличилась до $6,31 млн из-за «дополнительных расходов». В срок ВФЛА, ссылавшаяся на сложности экономического характера, так и не уложилась. Получивший должность ее президента в феврале 2020 года Евгений Юрченко попал под шквал критики со стороны ведущих спортсменов, рискующих остаться без работы и пропустить Олимпиаду в Токио, и вскоре подал в отставку.



Благодаря Министерству спорта штраф в конце концов был выплачен, World Athletics согласилась простить задержку с переводом транша, а в декабре новым президентом ВФЛА стал глава АО «Скоростные магистрали» Петр Иванов, охарактеризовавший как приоритетную задачу «возвращения доверия» к структуре и ее восстановление в правах. В январе федерация сообщила, что уже идет согласование разработанного «стратегического плана по восстановлению в World Athletics». Очередной допинговый скандал явно не поможет ускорить процесс.



Автор: Алексей Доспехов для издания Между тем источник “Ъ”, знакомый с ситуацией, утверждает, что в анализах Сергея Шубенкова, взятых специалистами Российского антидопингового агентства (РУСАДА), действительно обнаружен фуросемид, правда, в «мизерной» концентрации.В таких случаях, говорит собеседник, «есть надежда на то, что проба B вообще ничего не покажет». При этом он отметил, что у фуросемида короткий период полураспада — следовательно, анализ, скорее всего, «брали прицельно».Сергей Шубенков — одна из немногих настоящих звезд современной российской легкой атлетики. Его можно считать лучшим спринтером-барьеристом завершившегося десятилетия.Шубенков завоевал золото на чемпионате мира в Пекине в 2015 году, а еще на трех мировых первенствах брал менее ценные медали: в 2017 году в Лондоне и в 2019-м в Дохе — серебро, в 2013-м в Москве — бронзу. Кроме того, он дважды побеждал на чемпионатах Европы и добывал награды других соревнований. А если в его отношении и в самом деле откроют дело в связи с нарушением антидопингового регламента, громкости истории добавит бэкграунд российской легкой атлетики.Это — наиболее проблемный отечественный вид спорта, основная жертва допингового кризиса. С 2015 года из-за нарушений допингового и коррупционного характера Всероссийская федерация легкой атлетики находится в статусе федерации, лишенной признания. В связи с этим российские легкоатлеты были вынуждены выступать на международных соревнованиях в нейтральном статусе, а Олимпиаду в Рио-де-Жанейро вообще пропустили. В начале прошлого года их положение еще ухудшилось. Вердикт World Athletics, обнаружившей фальсификации в допинговом деле прыгуна в высоту Данила Лысенко, предусматривал возможность полного исключения ВФЛА, а значит, и полного запрета для российских легкоатлетов на участие в международных состязаниях в случае невыполнения протокола восстановления.Одним из его пунктов была выплата федерацией до 1 июля штрафа в размере $5 млн, выписанного ей World Athletics, общая сумма которого увеличилась до $6,31 млн из-за «дополнительных расходов». В срок ВФЛА, ссылавшаяся на сложности экономического характера, так и не уложилась. Получивший должность ее президента в феврале 2020 года Евгений Юрченко попал под шквал критики со стороны ведущих спортсменов, рискующих остаться без работы и пропустить Олимпиаду в Токио, и вскоре подал в отставку.Благодаря Министерству спорта штраф в конце концов был выплачен, World Athletics согласилась простить задержку с переводом транша, а в декабре новым президентом ВФЛА стал глава АО «Скоростные магистрали» Петр Иванов, охарактеризовавший как приоритетную задачу «возвращения доверия» к структуре и ее восстановление в правах. В январе федерация сообщила, что уже идет согласование разработанного «стратегического плана по восстановлению в World Athletics». Очередной допинговый скандал явно не поможет ускорить процесс.Автор: Алексей Доспехов для издания КОММЕРСАНТ kommersant.ru Категории: спорт, в мире, чп и криминал Ключевые слова: Россия, олимпиада, допинг, ВАДА, МОК, отстранение — статья прочитана 125 раз Комментарии