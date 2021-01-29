Минск пообещал жестко ответить на поведение послов из стран Евросоюза

По мнению дипломата, послы, наоборот, должны стремиться к развитию двустороннего сотрудничества, а не разобщать народ. Министр иностранных дел Белоруссии Владимир Макей заявил во время заседания Совета постоянных полномочных представителей государств – участников СНГ, что послы некоторых стран Евросоюза распространяют антибелорусскую информацию, сообщает Sputnik Литва со ссылкой на агентство "БелТА".
"Мы сейчас видим, что некоторые послы, представляющие Европейский союз, размещают у себя информацию, посты антигосударственной направленности. Мы пока не реагируем на эти факты, но отслеживаем их. Будьте уверены, что мы дадим очень конкретную, предметную и жесткую оценку такого рода фактам", – сказал дипломат.
Он напомнил, что представители дипмиссий должны способствовать сближению стран и народов и развитию двустороннего сотрудничества. По мнению Макея, если посол занимает направленную против власти позицию, то он не должен занимать соответствующую должность.
Министр заявил, что Минск не раз сталкивалась с внешним вмешательством во внутренние дела и попытками насаждения в стране "демократии" со стороны западных партнеров.
"Представители дипломатических учреждений, аккредитованных здесь, не только призывали к участию в акциях, но и сами участвовали в них. Естественно, мы вынуждены были реагировать на подобные факты, и очень жестко. Так будет и впредь", – подчеркнул он.
Ситуация в Белоруссии
После прошедших в Белоруссии 9 августа выборов президента, на которых в шестой раз победил Александр Лукашенко, набравший, по данным ЦИК, 80,1 процента голосов, в стране начались массовые протестные акции оппозиции. Оппозиция считает, что победила Светлана Тихановская, требует переговоров о трансфере власти и новых выборов. Экс-кандидат вскоре после выборов выехала в Литву, куда были заблаговременно вывезены ее дети.
Генпрокуратура Белоруссии возбудила дело по уголовной статье о призывах к захвату власти, Тихановская является его фигурантом и объявлена в межгосударственный розыск в Белоруссии и России.
Как заявляли белорусские власти, Литва, Польша и другие страны активно вмешиваются во внутренние дела Белоруссии и пытаются управлять оппозицией. Также об активном негативном вмешательстве Вильнюса в дела соседней страны заявляли и российские власти.
Министр заявил, что Минск не раз сталкивалась с внешним вмешательством во внутренние дела и попытками насаждения в стране "демократии" со стороны западных партнеров.
"Представители дипломатических учреждений, аккредитованных здесь, не только призывали к участию в акциях, но и сами участвовали в них. Естественно, мы вынуждены были реагировать на подобные факты, и очень жестко. Так будет и впредь", – подчеркнул он.
Ситуация в Белоруссии
После прошедших в Белоруссии 9 августа выборов президента, на которых в шестой раз победил Александр Лукашенко, набравший, по данным ЦИК, 80,1 процента голосов, в стране начались массовые протестные акции оппозиции. Оппозиция считает, что победила Светлана Тихановская, требует переговоров о трансфере власти и новых выборов. Экс-кандидат вскоре после выборов выехала в Литву, куда были заблаговременно вывезены ее дети.
Генпрокуратура Белоруссии возбудила дело по уголовной статье о призывах к захвату власти, Тихановская является его фигурантом и объявлена в межгосударственный розыск в Белоруссии и России.
Как заявляли белорусские власти, Литва, Польша и другие страны активно вмешиваются во внутренние дела Белоруссии и пытаются управлять оппозицией. Также об активном негативном вмешательстве Вильнюса в дела соседней страны заявляли и российские власти.