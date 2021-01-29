Минск пообещал жестко ответить на поведение послов из стран Евросоюза 🔊 Воспроизвести © CC BY-SA 3.0 / Homoatrox



По мнению дипломата, послы, наоборот, должны стремиться к развитию двустороннего сотрудничества, а не разобщать народ. Министр иностранных дел Белоруссии Владимир Макей заявил во время заседания Совета постоянных полномочных представителей государств – участников СНГ, что послы некоторых стран Евросоюза распространяют антибелорусскую информацию, сообщает



"Мы сейчас видим, что некоторые послы, представляющие Европейский союз, размещают у себя информацию, посты антигосударственной направленности. Мы пока не реагируем на эти факты, но отслеживаем их. Будьте уверены, что мы дадим очень конкретную, предметную и жесткую оценку такого рода фактам", – сказал дипломат. По мнению дипломата, послы, наоборот, должны стремиться к развитию двустороннего сотрудничества, а не разобщать народ. Министр иностранных дел Белоруссии Владимир Макей заявил во время заседания Совета постоянных полномочных представителей государств – участников СНГ, что послы некоторых стран Евросоюза распространяют антибелорусскую информацию, сообщает Sputnik Литва со ссылкой на агентство "БелТА"."Мы сейчас видим, что некоторые послы, представляющие Европейский союз, размещают у себя информацию, посты антигосударственной направленности. Мы пока не реагируем на эти факты, но отслеживаем их. Будьте уверены, что мы дадим очень конкретную, предметную и жесткую оценку такого рода фактам", – сказал дипломат. Он напомнил, что представители дипмиссий должны способствовать сближению стран и народов и развитию двустороннего сотрудничества. По мнению Макея, если посол занимает направленную против власти позицию, то он не должен занимать соответствующую должность.



Министр заявил, что Минск не раз сталкивалась с внешним вмешательством во внутренние дела и попытками насаждения в стране "демократии" со стороны западных партнеров.



"Представители дипломатических учреждений, аккредитованных здесь, не только призывали к участию в акциях, но и сами участвовали в них. Естественно, мы вынуждены были реагировать на подобные факты, и очень жестко. Так будет и впредь", – подчеркнул он.



Ситуация в Белоруссии



После прошедших в Белоруссии 9 августа выборов президента, на которых в шестой раз победил Александр Лукашенко, набравший, по данным ЦИК, 80,1 процента голосов, в стране начались массовые протестные акции оппозиции. Оппозиция считает, что победила Светлана Тихановская, требует переговоров о трансфере власти и новых выборов. Экс-кандидат вскоре после выборов выехала в Литву, куда были заблаговременно вывезены ее дети.



Генпрокуратура Белоруссии возбудила дело по уголовной статье о призывах к захвату власти, Тихановская является его фигурантом и объявлена в межгосударственный розыск в Белоруссии и России.



Как заявляли белорусские власти, Литва, Польша и другие страны активно вмешиваются во внутренние дела Белоруссии и пытаются управлять оппозицией. Также об активном негативном вмешательстве Вильнюса в дела соседней страны заявляли и российские власти. lt.sputniknews.ru Категории: политика, чп и криминал, в Европе Ключевые слова: выборы, евросоюз, Восточное партнерство, МИД, Лукашенко, протесты, послы География: Белоруссия — статья прочитана 229 раз Комментарии