Los Angeles Times США : тяжелые аллергические реакции на вакцину Moderna от covid-19 являются «редким случаем» 🔊 Воспроизвести © REUTERS, Paul Sancya



В США опубликованы данные о побочных эффектах на прививку вакциной Moderna. Статистика показывает, что в результате вакцинирования может наступать острая и крайне тяжелая аллергическая реакция. Вместе с тем, специалисты утверждают, что она происходит реже, чем при использовании вакцины, разработанной Pfizer и BioNTech.



Вакцина от covid-19, разработанная компанией Moderna и Национальным институтом здравоохранения, вызвала немного случаев тяжелых аллергических реакций в течение первых трех недель ее применения по всей стране. Об этом говорится в отчете Центров по контролю и профилактике заболеваний (Centers for Disease Control and Prevention, CDC).



Среди 4 миллионов 41 тысячи 396 доз, введенных в течение 21 дня, специалистами CDC были подтверждены в общей сложности 10 случаев анафилаксии (острая и крайне тяжелая аллергическая реакция, развивающаяся в результате повторного попадания в организм аллергена — прим. ред.). Еще четыре случая возможной анафилаксии все еще находятся в стадии изучения.



«Основываясь на этом раннем мониторинге, анафилаксия после получения вакцины Moderna от covid-19, по-видимому, является редким случаем», — говорится в еженедельном отчете CDC о заболеваемости и смертности.



Авторы исследования подсчитали, что на каждые 1 миллион доз вакцины приходилось 2,5 случая анафилаксии. Аналогичное исследование вакцины от covid-19, разработанной Pfizer и BioNTech, показало, что на каждые 1 миллион доз этой вакцины в течение первых 10 дней ее введения приходится 11,1 случая анафилаксии.



Анафилаксия-это тяжелая аллергическая реакция, которая может привести к летальному исходу, если ее не лечить своевременно. Она может быть вызвана как самой вакциной, так и воздействием определенных продуктов, лекарств, укусов насекомых. Обычное лечение — инъекция адреналина, который расслабляет мышцы, препятствующие попаданию воздуха в легкие.



