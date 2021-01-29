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Los Angeles Times США : тяжелые аллергические реакции на вакцину Moderna от covid-19 являются «редким случаем»

© REUTERS, Paul Sancya


В США опубликованы данные о побочных эффектах на прививку вакциной Moderna. Статистика показывает, что в результате вакцинирования может наступать острая и крайне тяжелая аллергическая реакция. Вместе с тем, специалисты утверждают, что она происходит реже, чем при использовании вакцины, разработанной Pfizer и BioNTech.

Вакцина от covid-19, разработанная компанией Moderna и Национальным институтом здравоохранения, вызвала немного случаев тяжелых аллергических реакций в течение первых трех недель ее применения по всей стране. Об этом говорится в отчете Центров по контролю и профилактике заболеваний (Centers for Disease Control and Prevention, CDC).

Среди 4 миллионов 41 тысячи 396 доз, введенных в течение 21 дня, специалистами CDC были подтверждены в общей сложности 10 случаев анафилаксии (острая и крайне тяжелая аллергическая реакция, развивающаяся в результате повторного попадания в организм аллергена — прим. ред.). Еще четыре случая возможной анафилаксии все еще находятся в стадии изучения.
Но ни один из смертельных случаев не был связана с последствиями вакцинирования.

«Основываясь на этом раннем мониторинге, анафилаксия после получения вакцины Moderna от covid-19, по-видимому, является редким случаем», — говорится в еженедельном отчете CDC о заболеваемости и смертности.

Авторы исследования подсчитали, что на каждые 1 миллион доз вакцины приходилось 2,5 случая анафилаксии. Аналогичное исследование вакцины от covid-19, разработанной Pfizer и BioNTech, показало, что на каждые 1 миллион доз этой вакцины в течение первых 10 дней ее введения приходится 11,1 случая анафилаксии.

Анафилаксия-это тяжелая аллергическая реакция, которая может привести к летальному исходу, если ее не лечить своевременно. Она может быть вызвана как самой вакциной, так и воздействием определенных продуктов, лекарств, укусов насекомых. Обычное лечение — инъекция адреналина, который расслабляет мышцы, препятствующие попаданию воздуха в легкие.

Оригинал ИноСМИ
inosmi.ru
Категории: в мире, чп и криминал, здоровье
Ключевые слова: вакцина, евросоюз, вакцинация, опасность, престарелые, пожилые
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добавлена сегодня, 29 января, 08:00

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