Станет ли Керсти Кальюлайд президентом во второй раз? 🔊 Воспроизвести President nimetab ametisse Kaja Kallase valitsuseFoto: Kiur Kaasik



Слухи о том, что во время коалиционных переговоров была определена и кандидатура следующего президента Эстонии, не соответствуют действительности, пишет



На эту тему много дискутировали, но договоренности и тем более конкретного имени нет. Керсти Кальюлайд, у которой есть шансы получить и голос соцдемов, единым кандидатом от коалиции вряд ли будет, поскольку Центристская партия сильно против.



По мнению председателя Eesti 200 Кристины Каллас, партии могли бы избрать Керсти Кальюлайд на второй срок уже в Рийгикогу. Это показало бы сплоченность парламента и помогло бы сохранить время и ресурсы, направив их на преодоление кризиса здравоохранения и его последствий. Каллас выразила надежду, что центристы, реформисты и соцдемы смогут объединиться в этом вопросе и предложат Кальюлайд баллотироваться на второй срок, тем более что со своими обязанностями она справляется великолепно. Слухи о том, что во время коалиционных переговоров была определена и кандидатура следующего президента Эстонии, не соответствуют действительности, пишет DELFI со ссылкой на Eesti Ekspress.На эту тему много дискутировали, но договоренности и тем более конкретного имени нет. Керсти Кальюлайд, у которой есть шансы получить и голос соцдемов, единым кандидатом от коалиции вряд ли будет, поскольку Центристская партия сильно против.По мнению председателя Eesti 200 Кристины Каллас, партии могли бы избрать Керсти Кальюлайд на второй срок уже в Рийгикогу. Это показало бы сплоченность парламента и помогло бы сохранить время и ресурсы, направив их на преодоление кризиса здравоохранения и его последствий. Каллас выразила надежду, что центристы, реформисты и соцдемы смогут объединиться в этом вопросе и предложат Кальюлайд баллотироваться на второй срок, тем более что со своими обязанностями она справляется великолепно. Депутат от EKRE Пеэтер Эрнитс пишет в Eesti Päevaleht, что у Каи Каллас в Рийгикогу имеется поддержка в виде 70 голосов, при том, что для избрания Кальюлайд достаточно 68.



Эрнитс уверен, что теперь, когда Партия реформ пришла к власти, Кая Каллас отплатит Кальюлайд той же монетой. ”Не зря же президент последние годы в поте лица работала над тем, чтобы правительство рассвета в конце концов пришло к власти. Та же монета, — это, само собой, — второй президентский срок”, — пишет Эрнитс.



Он отмечает, что дело практически решено, но есть одно ”но”: родной отец премьер-министра Сийм Каллас.



”После того, как Керсти Кальюлайд стала президентом, на страницах газеты он произнес золотые слова: ”По сути это назначение в должность президента не было выборами. Это серьезное пятно позора для эстонской демократии. Проголосовал 81 человек, но в действительности решили все 4-5 человек. Сегодняшний посыл таков: держитесь от выборов подальше, ведь большую политическую карьеру можно сделать и не участвуя в выборах. Так и есть””, — передает Эрнитс слова Калласа.



”Теперь, пять лет спустя, дела еще хуже. Если тогда Керсти Кальюдайд в кресло президента посадили четыре-пять человек, то теперь достаточно и двух-трех”, — пишет он и добавляет, что хорошие дети слушаются своих родителей.



Выборы президента начнутся 10 августа. m.rus.delfi.ee Категории: политика, общество, в странах Балтии Ключевые слова: президент, выборы, аналитика, Керсти Кальюлайд География: Эстония — статья прочитана 121 раз Комментарии