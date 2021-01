Загрузка... Осёл в посудной лавке 🔊 Воспроизвести



«Если бы пришлось выбирать: иметь правительство без газет или газеты без правительства, — я бы не раздумывая выбрал второе», — сказал однажды третий президент США Томас Джефферсон.



Наивный Джефферсон! Он полагал, что задача прессы — критиковать правительство, внимательно наблюдать, не нарушает ли оно установленные законы, не ущемляет ли свободы граждан — словом, согласно латинскому выражению, сторожить сторожей. Мог ли он представить себе, что пройдёт двести лет — и четвёртая власть, повизгивая от восторга, будет вылизывать ботинки власти первой?



Инаугурация 46-го президента США Джозефа Робинетта Байдена прошла скромно. Толпы народа, собиравшиеся на Вашингтонском Молле в прежние времена, заменяли 200 тыс. американских флагов, а сама сцена у подножия Капитолия, на которой выступал новоиспечённый президент, была обнесена могучим забором с колючей проволокой сверху. Немногочисленные гости дремали на раскладных стульях из IKEA, Байден на трибуне косплеил поздних советских генсеков, по периметру скучали вооружённые до зубов национальные гвардейцы. Но зато СМИ были в восторге! «Если бы пришлось выбирать: иметь правительство без газет или газеты без правительства, — я бы не раздумывая выбрал второе», — сказал однажды третий президент США Томас Джефферсон.Наивный Джефферсон! Он полагал, что задача прессы — критиковать правительство, внимательно наблюдать, не нарушает ли оно установленные законы, не ущемляет ли свободы граждан — словом, согласно латинскому выражению, сторожить сторожей. Мог ли он представить себе, что пройдёт двести лет — и четвёртая власть, повизгивая от восторга, будет вылизывать ботинки власти первой?Инаугурация 46-го президента США Джозефа Робинетта Байдена прошла скромно. Толпы народа, собиравшиеся на Вашингтонском Молле в прежние времена, заменяли 200 тыс. американских флагов, а сама сцена у подножия Капитолия, на которой выступал новоиспечённый президент, была обнесена могучим забором с колючей проволокой сверху. Немногочисленные гости дремали на раскладных стульях из IKEA, Байден на трибуне косплеил поздних советских генсеков, по периметру скучали вооружённые до зубов национальные гвардейцы. Но зато СМИ были в восторге!



Колумнист New York Times Марк Лейбович был ещё более красноречив: «Связано ли это с отсутствием бывшего президента или нет, казалось, что на сцене преобладает двухпартийная лёгкость. Снежный поток сменился солнцем и отчётливо безмятежной аурой».



Ну и конечно же, не остался в стороне канал CNN — главная фабрика фейковых новостей. Глава отдела стратегических коммуникаций CNN Мэтт Дорник выложил в Twitter фотографию фейерверков, красиво распускающихся в тёмном небе над памятником Вашингтону, с комментарием: «Эта команда действительно разбирается в оптике. Эти образы вдохновят наших друзей и встряхнут наших врагов».



Что, серьёзно? Вот эта китайская пиротехника должна заставить дрожать врагов США?



Но комичное лизоблюдство Дорника — ещё не самое дно, до которого в эти дни пытались достать многие уважаемые раньше американские СМИ. Пожалуй, приз за самое глубокое погружение достанется «аналитику» MSNBC Джону Хейлеманну, который сравнил собравшихся у Капитолия экс-президентов и их жён — Билла и Хиллари Клинтон, Джорджа и Лору Буш, Барака и Мишель Обама… с супергероями Marvel, «мстителями», собравшимися в одном месте, чтобы поддержать своего друга Джо Байдена.



А выступление Сонного Джо, серое, как штаны пожарника, Хейлеманн сравнил ни много ни мало со второй инаугурационной речью Линкольна!



Впрочем, довольно цитат. И так понятно, что подавляющее большинство американских СМИ — тех самых, что остервенело кусали Трампа все годы его пребывания в Белом доме, — теперь с тем же энтузиазмом будут восхвалять его «победителя». И будут это делать не только в первые сто дней правления Байдена (в это время СМИ обычно избегают критиковать нового президента — правда, Трамп и тут стал исключением), но и на протяжении всего его срока.



Сейчас, когда прошло всего пять дней с момента инаугурации Байдена и он уже сделал первые самостоятельные шаги в роли президента, становится ясно, что поддержка СМИ ему очень понадобится. Потому что масштаб стоящих перед американским лидером проблем поистине огромен, а задачи, которые ему предстоит решить, предельно сложны — взять хотя бы борьбу с пандемией коронавируса, которая почему-то не спешит сходить на нет.



И уже сейчас ясно, что Байден начал не с того.



За первые три рабочих дня в офисе новый хозяин Белого дома подписал 30 указов, в основном направленных на борьбу с наследием Трампа.



Одним из первых указов Байден остановил строительство стены на границе с Мексикой, которая была, пожалуй, главным предвыборным обещанием Трампа. При Трампе успели построить всего 400 километров — в общем-то, капля в море, поскольку южная граница США превышает 3000 километров. Демократы в Конгрессе отчаянно боролись против этой стройки, не давая Трампу денег на возведение стены. Тогда Трамп издал указ о введении режима чрезвычайной ситуации, что позволило ему использовать для своих целей бюджет Пентагона. Теперь Байден одним росчерком пера этот режим отменил.



Следующим указом Байден отправил в небытие меры по ужесточению иммиграционной политики, введённые Трампом. Трамп запретил въезд в США гражданам семи преимущественно мусульманских стран, которые считал (небезосновательно) рассадниками исламского терроризма. Байден этот запрет похерил.



Ещё один указ 46-го президента США приостанавливает процедуру депортации нелегальных мигрантов на первые 100 дней его президентства. Остановить депортацию Байден неоднократно обещал во время своей предвыборной кампании — и тянуть с исполнением этого обещания не стал. Пресс-служба Белого дома в лице вернувшейся к любимой работе Джен Псаки (ещё одного реликта эпохи Обамы) объяснила, что этот шаг позволит правительству… сконцентрироваться на борьбе с пандемией коронавируса! Ни больше ни меньше. Эта гуманнейшая мера вроде бы не коснётся «мигрантов, связанных с терроризмом и шпионажем», однако распространится на осуждённых за обычные преступления и подозреваемых в таковых.



Облегчение участи нелегальных мигрантов явно значилось первым пунктом в плане действий нового хозяина Белого дома.



Но не меньше внимания он уделил и энергетической политике своего предшественника. В первый же день своего президентства Байден подписал указ, прекращающий строительство трубопровода Keystone XL из Канады в Техас, а также отменяющий более 100 распоряжений Трампа, якобы «угрожающих окружающей среде».



Кроме того, Байден очень оперативно вернул США в Парижское соглашение по климату, исполнив, таким образом, заветную мечту зелёных и экологистов всего мира. Дональд Трамп считал — и не без основания — что Парижское соглашение предоставляет конкурентные преимущества таким странам, как Китай, а США, напротив, ставит в невыгодные условия, нанося тем самым ущерб американской индустрии и лишая американских граждан рабочих мест. Но у Джо Байдена другие приоритеты.



На второй день своего президентства он ввёл двухмесячный мораторий на новые договоры по добыче нефти и газа на федеральных землях. Это значит, что на протяжении 60 дней не будут выдаваться разрешения на бурение новых скважин и лицензии на добычу. А станут ли они выдаваться потом, ещё большой вопрос. И вот эта мера уже заставила похолодеть от страха нефтяников и энергетиков некоторых штатов, прежде всего Нью-Мексико, третьего по величине нефтедобывающего штата страны, причём половина добычи нефти и газа здесь производится на федеральных землях. Если администрация Байдена заморозит нефте- и газодобычу на длительный срок, это обернётся для штата катастрофой, а волновой эффект от этих мер нанесёт ущерб малому бизнесу, который и так едва справляется с последствиями пандемии.



Штат Нью-Мексико на ноябрьских выборах проголосовал за Байдена, хотя уже тогда заявления Сонного Джо о том, что он намерен «остановить всю нефтяную промышленность, потому что она загрязняет окружающую среду», многих настораживали. Но… политические соображения перевесили экономические. И теперь наступила расплата.



Одно только закрытие трубопровода Keystone XL приведёт к потере 11 000 рабочих мест напрямую и до 60 000 рабочих мест — косвенно. А если Байден наложит постоянный запрет на разработку нефти и газа на федеральных землях, это обойдётся американской экономике в шокирующий один миллион рабочих мест. Так считает старший вице-президент по политике и экономике Американского института нефти Фрэнк Маккиарола.



«Два ключевых момента инаугурационной речи (Байдена. — К.Б.) — это восстановление союзов и укрепление нашей экономики. Но данное решение противоречит обоим этим приоритетам», — считает Маккиарола. И он прав, потому что закрытие проекта Keystone больно бьёт не только по американским нефтяникам, но и по Канаде, отношения с которой в последнее время и так слишком хорошими назвать трудно.



В 2019 году США стали чистым экспортёром энергии — впервые за 67 лет. Трамп сделал США энергетически независимой державой, обеспечил её энергетическую безопасность, а решения Байдена ведут к тому, что Америка эти безопасность и независимость снова потеряет.



«Первые несколько дней (Байдена. — К.Б.) должны беспокоить всех американцев, потому что администрация явно предпринимает действия, которые нанесут ущерб экономике и будут стоить американцам рабочих мест, — сказал Маккиарола в интервью Breitbart News. — Я думаю, что первые четыре дня правления Байдена дали чёткое представление о том, как могут выглядеть следующие четыре года».



И ведь нельзя сказать, что американцев не предупреждали. Потому что Трамп делал это не раз — в том числе и во время своих последних дебатов с Сонным Джо. Однако голосовавшие за Байдена (а за него всё-таки голосовали не только мертвецы с кладбищ) предпочли эти предупреждения не услышать.



Напрашивается метафора: Байден ведёт себя как слон в посудной лавке, круша и уничтожая всё, что было сделано ненавистным предшественником. Вот только слон — символ Республиканской партии, а эмблемой партии Байдена испокон веков служит осёл. Впрочем, при определённых условиях и осёл в посудной лавке может натворить немало бед.



Автор: Кирилл Бенедиктов, политолог, автор политической биографии Дональда Трампа «Чёрный лебедь» для «Пока Леди Гага пела национальный гимн, небеса раскрылись и солнечный свет отразился от Капитолия, освещая флаг», — задыхаясь от восторга, написала в Twitter корреспондент New Yorker Оливия Нуцци.Колумнист New York Times Марк Лейбович был ещё более красноречив: «Связано ли это с отсутствием бывшего президента или нет, казалось, что на сцене преобладает двухпартийная лёгкость. Снежный поток сменился солнцем и отчётливо безмятежной аурой».Ну и конечно же, не остался в стороне канал CNN — главная фабрика фейковых новостей. Глава отдела стратегических коммуникаций CNN Мэтт Дорник выложил в Twitter фотографию фейерверков, красиво распускающихся в тёмном небе над памятником Вашингтону, с комментарием: «Эта команда действительно разбирается в оптике. Эти образы вдохновят наших друзей и встряхнут наших врагов».Что, серьёзно? Вот эта китайская пиротехника должна заставить дрожать врагов США?Но комичное лизоблюдство Дорника — ещё не самое дно, до которого в эти дни пытались достать многие уважаемые раньше американские СМИ. Пожалуй, приз за самое глубокое погружение достанется «аналитику» MSNBC Джону Хейлеманну, который сравнил собравшихся у Капитолия экс-президентов и их жён — Билла и Хиллари Клинтон, Джорджа и Лору Буш, Барака и Мишель Обама… с супергероями Marvel, «мстителями», собравшимися в одном месте, чтобы поддержать своего друга Джо Байдена.А выступление Сонного Джо, серое, как штаны пожарника, Хейлеманн сравнил ни много ни мало со второй инаугурационной речью Линкольна!Впрочем, довольно цитат. И так понятно, что подавляющее большинство американских СМИ — тех самых, что остервенело кусали Трампа все годы его пребывания в Белом доме, — теперь с тем же энтузиазмом будут восхвалять его «победителя». И будут это делать не только в первые сто дней правления Байдена (в это время СМИ обычно избегают критиковать нового президента — правда, Трамп и тут стал исключением), но и на протяжении всего его срока.Сейчас, когда прошло всего пять дней с момента инаугурации Байдена и он уже сделал первые самостоятельные шаги в роли президента, становится ясно, что поддержка СМИ ему очень понадобится. Потому что масштаб стоящих перед американским лидером проблем поистине огромен, а задачи, которые ему предстоит решить, предельно сложны — взять хотя бы борьбу с пандемией коронавируса, которая почему-то не спешит сходить на нет.И уже сейчас ясно, что Байден начал не с того.За первые три рабочих дня в офисе новый хозяин Белого дома подписал 30 указов, в основном направленных на борьбу с наследием Трампа.Одним из первых указов Байден остановил строительство стены на границе с Мексикой, которая была, пожалуй, главным предвыборным обещанием Трампа. При Трампе успели построить всего 400 километров — в общем-то, капля в море, поскольку южная граница США превышает 3000 километров. Демократы в Конгрессе отчаянно боролись против этой стройки, не давая Трампу денег на возведение стены. Тогда Трамп издал указ о введении режима чрезвычайной ситуации, что позволило ему использовать для своих целей бюджет Пентагона. Теперь Байден одним росчерком пера этот режим отменил.Следующим указом Байден отправил в небытие меры по ужесточению иммиграционной политики, введённые Трампом. Трамп запретил въезд в США гражданам семи преимущественно мусульманских стран, которые считал (небезосновательно) рассадниками исламского терроризма. Байден этот запрет похерил.Ещё один указ 46-го президента США приостанавливает процедуру депортации нелегальных мигрантов на первые 100 дней его президентства. Остановить депортацию Байден неоднократно обещал во время своей предвыборной кампании — и тянуть с исполнением этого обещания не стал. Пресс-служба Белого дома в лице вернувшейся к любимой работе Джен Псаки (ещё одного реликта эпохи Обамы) объяснила, что этот шаг позволит правительству… сконцентрироваться на борьбе с пандемией коронавируса! Ни больше ни меньше. Эта гуманнейшая мера вроде бы не коснётся «мигрантов, связанных с терроризмом и шпионажем», однако распространится на осуждённых за обычные преступления и подозреваемых в таковых.Облегчение участи нелегальных мигрантов явно значилось первым пунктом в плане действий нового хозяина Белого дома.Но не меньше внимания он уделил и энергетической политике своего предшественника. В первый же день своего президентства Байден подписал указ, прекращающий строительство трубопровода Keystone XL из Канады в Техас, а также отменяющий более 100 распоряжений Трампа, якобы «угрожающих окружающей среде».Кроме того, Байден очень оперативно вернул США в Парижское соглашение по климату, исполнив, таким образом, заветную мечту зелёных и экологистов всего мира. Дональд Трамп считал — и не без основания — что Парижское соглашение предоставляет конкурентные преимущества таким странам, как Китай, а США, напротив, ставит в невыгодные условия, нанося тем самым ущерб американской индустрии и лишая американских граждан рабочих мест. Но у Джо Байдена другие приоритеты.На второй день своего президентства он ввёл двухмесячный мораторий на новые договоры по добыче нефти и газа на федеральных землях. Это значит, что на протяжении 60 дней не будут выдаваться разрешения на бурение новых скважин и лицензии на добычу. А станут ли они выдаваться потом, ещё большой вопрос. И вот эта мера уже заставила похолодеть от страха нефтяников и энергетиков некоторых штатов, прежде всего Нью-Мексико, третьего по величине нефтедобывающего штата страны, причём половина добычи нефти и газа здесь производится на федеральных землях. Если администрация Байдена заморозит нефте- и газодобычу на длительный срок, это обернётся для штата катастрофой, а волновой эффект от этих мер нанесёт ущерб малому бизнесу, который и так едва справляется с последствиями пандемии.Штат Нью-Мексико на ноябрьских выборах проголосовал за Байдена, хотя уже тогда заявления Сонного Джо о том, что он намерен «остановить всю нефтяную промышленность, потому что она загрязняет окружающую среду», многих настораживали. Но… политические соображения перевесили экономические. И теперь наступила расплата.Одно только закрытие трубопровода Keystone XL приведёт к потере 11 000 рабочих мест напрямую и до 60 000 рабочих мест — косвенно. А если Байден наложит постоянный запрет на разработку нефти и газа на федеральных землях, это обойдётся американской экономике в шокирующий один миллион рабочих мест. Так считает старший вице-президент по политике и экономике Американского института нефти Фрэнк Маккиарола.«Два ключевых момента инаугурационной речи (Байдена. — К.Б.) — это восстановление союзов и укрепление нашей экономики. Но данное решение противоречит обоим этим приоритетам», — считает Маккиарола. И он прав, потому что закрытие проекта Keystone больно бьёт не только по американским нефтяникам, но и по Канаде, отношения с которой в последнее время и так слишком хорошими назвать трудно.В 2019 году США стали чистым экспортёром энергии — впервые за 67 лет. Трамп сделал США энергетически независимой державой, обеспечил её энергетическую безопасность, а решения Байдена ведут к тому, что Америка эти безопасность и независимость снова потеряет.«Первые несколько дней (Байдена. — К.Б.) должны беспокоить всех американцев, потому что администрация явно предпринимает действия, которые нанесут ущерб экономике и будут стоить американцам рабочих мест, — сказал Маккиарола в интервью Breitbart News. — Я думаю, что первые четыре дня правления Байдена дали чёткое представление о том, как могут выглядеть следующие четыре года».И ведь нельзя сказать, что американцев не предупреждали. Потому что Трамп делал это не раз — в том числе и во время своих последних дебатов с Сонным Джо. Однако голосовавшие за Байдена (а за него всё-таки голосовали не только мертвецы с кладбищ) предпочли эти предупреждения не услышать.Напрашивается метафора: Байден ведёт себя как слон в посудной лавке, круша и уничтожая всё, что было сделано ненавистным предшественником. Вот только слон — символ Республиканской партии, а эмблемой партии Байдена испокон веков служит осёл. Впрочем, при определённых условиях и осёл в посудной лавке может натворить немало бед.Автор: Кирилл Бенедиктов, политолог, автор политической биографии Дональда Трампа «Чёрный лебедь» для RT Загрузка... russian.rt.com Категории: политика, общество, в мире Ключевые слова: президент, аналитика, присяга, администрация, Байден — статья прочитана 147 раз Комментарии