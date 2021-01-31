Тут пришла тётя Вера... И заговорила про симптомы 🔊 Воспроизвести



- Тётя Вера, а давайте продолжим наш предыдущий разговор, о котором «Обзор» рассказал в прошлом номере, – о страшной угрозе национальной безопасности Литвы в лице певцов Киркорова и Шуфутинского, - предложил я народному политологу. – Вас не удивляет, что прошло уже немало времени, а эта тема всё ещё то и дело всплывает в общественно-политическом пространстве нашей страны?



- А почему это должно удивлять? Меня бы удивило, если бы о ней забыли уже через пару дней. Тут ведь такое поле для громогласных заявлений многочисленных деятелей о всё не прекращающейся российской угрозе. Вот, например, известный певец литовских пельменей (которые колдунасы) быстренько воспользовался моментом и разразился на популярном портале статьёй «С Киркоровым разобрались, настанет черёд и других «ватников»», - упомянула соседка. - А ты говоришь – позабыть! - Тётя Вера, а давайте продолжим наш предыдущий разговор, о котором «Обзор» рассказал в прошлом номере, – о страшной угрозе национальной безопасности Литвы в лице певцов Киркорова и Шуфутинского, - предложил я народному политологу. – Вас не удивляет, что прошло уже немало времени, а эта тема всё ещё то и дело всплывает в общественно-политическом пространстве нашей страны?- А почему это должно удивлять? Меня бы удивило, если бы о ней забыли уже через пару дней. Тут ведь такое поле для громогласных заявлений многочисленных деятелей о всё не прекращающейся российской угрозе. Вот, например, известный певец литовских пельменей (которые колдунасы) быстренько воспользовался моментом и разразился на популярном портале статьёй «С Киркоровым разобрались, настанет черёд и других «ватников»», - упомянула соседка. - А ты говоришь – позабыть! - Согласен, такое благоприятное и неплохо кормящее поле борьбы с «врагами народа» у нас в Литве не покидают по своей воле. Тем более что никто из первых лиц государства не осмеливается таким борцам сделать замечание, что нельзя делить народ такой небольшой страны, как наша, на «ватников» и «херувимов», в разряд которых, надо полагать, автоматически попадает каждый, кто борется с «ватниками», - согласился я. – Впрочем, у нас как-то не очень приветствуется мнение, идущее вразрез с «узаконенным» определёнными силами.



- Я слышала, что Киркоров, как только оправился от страшного удара, нанесённого ему Кащюнасом и командой, направил властям Литвы запрос: по каким причинам ему запретили въезд в Литву на пять лет, - сказала тётя Вера. – А ещё о том, что помогающий певцу юрист Александр Добровинский сказал, что, в зависимости от ответа Вильнюса, будет подан иск – или в ЕСПЧ, или сразу в Гаагу.



- Наверное, про трибунал в Гааге он не в шутку сказал. Если Филя – страшная угроза нашей национальной безопасности, то и разбираться с этим нужно на соответствующем уровне, - высказал я своё предположение. – А ещё этот юрист напомнил, что Филипп Бедросович не раз заявлял, что «использовать культуру в политических целях недостойно».



- Одного я не пойму, почему наши власти с Киркоровым разобрались так быстро, а про Шуфутинского, который в данном случае шёл с Филей «прицепом», тут же позабыли? – развела руками собеседница.



- Может, потому, что у Киркорова, помимо российского паспорта, есть ещё «только» болгарский, а у Михаила Шуфутинского – и российское гражданство, и гражданство самих США! А может, просто ещё повод не придумался, - свёл я на нет свою же прозорливость.



- Как бы то ни было, «дело Киркорова» - это, как я понимаю, лишь один из симптомов того, о чём нам по-прежнему будут постоянно напоминать – враг не дремлет! Других же проблем у нас нет, - подвела итог народный политолог. Виктор ПРОЗОВ , "Обзор" Категории: общество Ключевые слова: Литва, уровень жизни Опубликована: в выпуске газеты «Обзор» № 1255 — статья прочитана 175 раз Комментарии