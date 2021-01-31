13-й пенсии не будет 🔊 Воспроизвести



Правительство Литвы на минувшей неделе не одобрило введение 13-й пенсии в размере 200 евро, однако согласилось с тем, что надо улучшать финансовое положение пенсионеров и получателей социальных выплат.



По данным Соцмина Литвы, поскольку при назначении этих однократных выплат не будут оценивать получаемые людьми доходы, это средство юридического регулирования не будет эффективным.



«Однократные выплаты по сути не улучшат положение людей, сталкивающихся с нищетой и социальным разобщением, напротив, появится недоверие к системе социального страхования, поскольку для решения этих проблем нужны комплексные меры», – указал Минздрав.



По информации Минздрава, для осуществления этого закона потребовалось бы 180 млн евро, но таких денег нет: Правительство Литвы на минувшей неделе не одобрило введение 13-й пенсии в размере 200 евро, однако согласилось с тем, что надо улучшать финансовое положение пенсионеров и получателей социальных выплат.По данным Соцмина Литвы, поскольку при назначении этих однократных выплат не будут оценивать получаемые людьми доходы, это средство юридического регулирования не будет эффективным.«Однократные выплаты по сути не улучшат положение людей, сталкивающихся с нищетой и социальным разобщением, напротив, появится недоверие к системе социального страхования, поскольку для решения этих проблем нужны комплексные меры», – указал Минздрав.По информации Минздрава, для осуществления этого закона потребовалось бы 180 млн евро, но таких денег нет: «С учётом растущей неопределённости из-за пандемии Covid-19, по обновлённому сценарию экономического развития в 2021 году доходы уменьшатся, вырастет дефицит госсектора и госдолг, в бюджете на 2021 год не были предусмотрены средства на этот проект. Поэтому не будет финансовых возможностей выполнить этот закон, если он будет принят».



По данным Соцмина, в Литве пенсии по старости получают 615 000 человек, ещё 160 000 получают пенсии по инвалидности, почти 98 000 человек получают госпенсии, около 30 000 - получают пенсии по потере кормильца. В ноябре прошлого года на выплату пенсий выделили 288,8 млн евро.



Напомним, что прежний парламент Литвы в первом чтении принял проект о выплате 13-й пенсии. Тогдашняя власть утверждала, что эта 13-я пенсия увеличит потребление, однако экономисты и тогдашняя оппозиция критиковали это предложение. ru.delfi.lt Категории: в странах Балтии Ключевые слова: Литва, уровень жизни Опубликована: в выпуске газеты «Обзор» № 1255 География: Литва — статья прочитана 250 раз Комментарии