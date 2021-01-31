«Зелёная» повестка дня 🔊 Воспроизвести



К слову, из информации, размещённой на сайте форума в качестве анонса, трудно было понять, в каком же качестве на этой важной интернет-площадке предстанет председатель ЕК: она лишь фигурировала в заглавном фото, объединившем президента Литвы Гитанаса Науседу, госпожу Урсулу (кстати, мать семерых детей) и бывшего министра обороны Германии, а также премьер-министра Литвы Ингриду Шимоните. Именно в таком порядке. Без каких-либо уточняющих подписей. Во вторник в Вильнюсе мог бы случиться транспортный катаклизм, вызванный передвижением по городу многочисленных кортежей с политическими деятелями самого высокого международного ранга. Но катаклизм не случился, поскольку председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен посетила Вильнюс виртуальным способом, впрочем, как и все остальные участники форума «Vilnius GreenTech».К слову, из информации, размещённой на сайте форума в качестве анонса, трудно было понять, в каком же качестве на этой важной интернет-площадке предстанет председатель ЕК: она лишь фигурировала в заглавном фото, объединившем президента Литвы Гитанаса Науседу, госпожу Урсулу (кстати, мать семерых детей) и бывшего министра обороны Германии, а также премьер-министра Литвы Ингриду Шимоните. Именно в таком порядке. Без каких-либо уточняющих подписей. Поэтому можно было предположить, что фон дер Ляйен пришлёт участникам форума видеопоздравление и подтверждение того, что в Вильнюсе действительно обсуждаются проблемы, чрезвычайно важные для всего Евросоюза, а то и мира.



Вряд ли кто-то будет спорить, насколько важны для будущего нашей планеты щадящие зелёные технологии. Вот только многих напрягает, когда символ такой заботы о планете Земля создаётся искусственно, с помощью бесцеремонного медийного «надувания» шведской школьницы-прогульщицы, выбранной инициаторами пиар-кампании непонятно по какому признаку и за какие заслуги.



Но вернёмся к форуму, организаторы которого, готовя повестку дня, оперативно отреагировали на последние события в мире. Так, главными темами для интернет-обсуждения были названы следующие:



Сможет ли откорректированный «План ДНК будущего» в 2021 году обеспечить прорыв в «зелёной» экономике Литвы?



Не перерастёт ли пандемия Covid-19 в экономический кризис и не остановит ли прорыв «зелёной» экономики?



Как план зелёной экономики Джо Байдена за 2 триллиона долларов может изменить США и мир?



Обсуждение политических и деловых лидеров: «Как должно выглядеть соглашение о «зелёной» экономике Литвы?»



Презентация новой государственной политики в области энергетики и транспорта.



Обзор технологий, которые к 2030 году окажут наибольшее влияние на бизнес и экономику.



Презентация проекта ветряной электростанции на Балтийском море стоимостью 1 миллиард евро.



Специальное сообщение: «Представление Вильнюса как лидера «зелёной» экономики в регионе».



Рабочими языками конференция были английский и литовский языки.



Чтобы посмотреть конференцию в прямом эфире, надо было заплатить «всего лишь» 147 евро + НДС, который у нас в Литве, как известно, равен 21 проценту, и снижаться он, подросший в трудные для Литвы экономические времена, пока не собирается. Поскольку: «Суровые годы уходят Борьбы за свободу страны. За ними другие приходят. Они будут тоже трудны».



Вот, собственно, поэтому «Обзор» и обратил своё внимание, а также внимание своих читателей на форум «Vilnius GreenTech»: хотелось увидеть в нём сигналы того, что Литва благодаря зелёным технологиям сделает очередной шаг к обществу всеобщего благополучия, куда мы так стремимся после призыва президента Гитанаса Науседы.



Но, честно говоря, какой-то связи между решением проблем, обсуждавшихся в ходе работы форума, и озвучиванием каких-то реальных шагов властей и бизнеса, направленных на заметный рост уровня жизни в Литве, что-то не удалось обнаружить. Наверняка, эта связь в каких-то сообщениях и выступлениях присутствовала, но, чтобы найти её, придётся, наверное, копать глубже и «ширше».



А может, автор этих строк тщетно ищет чёрную кошку в тёмной комнате?



Нет, не может быть, чтобы темы такого масштабного форума никак не были связаны с решением главной задачи, сформулированной президентом Литвы!



Впрочем, если учесть, что главным организатором конференции выступил журнал «Valstybė», близкий к консерваторско-либеральным кругам (какое удивительное сочетание!), то, может, и не стоит так уж терроризировать бедную чёрную кошку?



Для пущей ясности автор напустит тумана в виде большой (ну, очень большой, вы уж, уважаемые читатели, простите!) цитаты с сайта организаторов форума: «Именно акцент на реальных решениях, которые действительно ускоряют «зелёную» экономику, повышают безопасность и укрепляют демократию, делает наш форум уникальным. Ведь форумов, где говорят о технологиях, много, в том числе в Евросоюзе. Однако многие из них слепы к безопасности и демократии, потому что игнорируют тот факт, что в то время, когда необходимы реальные усилия для построения зелёного, демократического и безопасного мира, некоторые влиятельные бизнес-группы и государства стремятся затормозить этот процесс, чтобы мы как можно дольше жили в небезопасном веке ископаемого топлива, а участвуя в развитии технологий, внося свой вклад в формирование установок общества и политической элиты, используя весь спектр геополитических, экономических и пропагандистских влияний, стремятся, чтобы старый мир ископаемого топлива как можно медленнее заменялся на зелёный, чтобы в нём и дальше доминировали и увеличивали своё влияние энергетические концерны, близкие к диктаторским государствам или напрямую зависящие от них, так чтобы вся наша планета, не только приграничье Евросоюза и Литва, была усеяна изготовленными в России ядерными реакторами, напоминающими о чернобыльской катастрофе».



Одолели цитату? Прочитайте ещё раз и вдумайтесь… Дмитрий ЗАХАРОВ , "Обзор" Категории: политика Ключевые слова: Литва, уровень жизни Опубликована: в выпуске газеты «Обзор» № 1255 — статья прочитана 177 раз Комментарии