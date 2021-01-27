Трамп не намерен создавать новую партию 🔊 Воспроизвести



Бывший президент США Дональд Трамп не планирует создавать новую партию, он будет помогать республиканцам на промежуточных выборах в Конгресс в 2022 году. Об этом сообщает Fox News, ссылаясь на советника политика Джейсона Миллера, передает



"(Трамп) дал четко понять, что его цель состоит в том, чтобы в 2022 году вернуть республиканцам палату представителей и сенат", — заявил Миллер.



В данном отношении не планируется ничего «за пределами этих усилий», добавил Миллер.



В США наблюдается дробление двух ключевых партий: и среди демократов, и среди республиканцев происходит расслоение на более радикальное крыло и центристское, продолжил Лукьянов. Этот процесс не связан с лидерами вроде Трампа, а происходит из-за изменения структуры и интересов американского общества.



С учетом активной раскрутки процесса импичмента уже экс-президента Дональда Трампа со стороны демократов, его политическое будущее вызывает активные споры в США. К осуждению бывшего главы государства подключились и видные республиканцы, что подталкивает его к созданию собственной «Патриотической партии». По экспертной оценке, появление третьей политической силы в двухпартийной системе больше похоже на шантаж верхушки республиканцев на фоне импичмента. Тем не менее обе традиционные партии переживают не лучшие времена. Бывший президент США Дональд Трамп не планирует создавать новую партию, он будет помогать республиканцам на промежуточных выборах в Конгресс в 2022 году. Об этом сообщает Fox News, ссылаясь на советника политика Джейсона Миллера, передает НГ "(Трамп) дал четко понять, что его цель состоит в том, чтобы в 2022 году вернуть республиканцам палату представителей и сенат", — заявил Миллер.В данном отношении не планируется ничего «за пределами этих усилий», добавил Миллер.В США наблюдается дробление двух ключевых партий: и среди демократов, и среди республиканцев происходит расслоение на более радикальное крыло и центристское, продолжил Лукьянов. Этот процесс не связан с лидерами вроде Трампа, а происходит из-за изменения структуры и интересов американского общества.С учетом активной раскрутки процесса импичмента уже экс-президента Дональда Трампа со стороны демократов, его политическое будущее вызывает активные споры в США. К осуждению бывшего главы государства подключились и видные республиканцы, что подталкивает его к созданию собственной «Патриотической партии». По экспертной оценке, появление третьей политической силы в двухпартийной системе больше похоже на шантаж верхушки республиканцев на фоне импичмента. Тем не менее обе традиционные партии переживают не лучшие времена. ng.ru Категории: политика, общество, в мире Ключевые слова: партия, оппозиция, Трамп, демократы — статья прочитана 158 раз Комментарии