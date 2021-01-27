Загрузка... Эффективность AstraZeneca для пожилых людей под вопросом? 🔊 Воспроизвести



Немецкие средства массовой информации утверждают, что для лиц старше 65 лет эффективность AstraZeneca против британского коронавируса не превышает 8%, передают



Издания Handelsblatt и Bild, ссылаясь на источники в Берлине, говорят о низкой оценке влияния вакцины на пожилых людей британскими экспертами. По их заключению, эффективность ее не достигает даже 10% у тех пациентов, чей возраст более 65 лет.



Bild, кроме того, цитирует правительственные источники, однако не называет их. Издание утверждает, что правящая коалиция Ангелы Меркель сообщила об ожидании поступления партии вакцин AstraZeneca и Oxford в эту пятницу, 29 января. При этом лицензия Coreper, Европейского агентства по лекарственным средствам, не будет одобрена для возрастной категории старше 65 лет. На фоне сокращения поставок это станет еще одним ударом по кампании вакцинации во множесте европейских стран. Немецкие средства массовой информации утверждают, что для лиц старше 65 лет эффективность AstraZeneca против британского коронавируса не превышает 8%, передают РУССКИЕ АФИНЫ Издания Handelsblatt и Bild, ссылаясь на источники в Берлине, говорят о низкой оценке влияния вакцины на пожилых людей британскими экспертами. По их заключению, эффективность ее не достигает даже 10% у тех пациентов, чей возраст более 65 лет.Bild, кроме того, цитирует правительственные источники, однако не называет их. Издание утверждает, что правящая коалиция Ангелы Меркель сообщила об ожидании поступления партии вакцин AstraZeneca и Oxford в эту пятницу, 29 января. При этом лицензия Coreper, Европейского агентства по лекарственным средствам, не будет одобрена для возрастной категории старше 65 лет. На фоне сокращения поставок это станет еще одним ударом по кампании вакцинации во множесте европейских стран.



«Статьи, согласно которым эффективность вакцин AstraZeneca и Oxford составляет всего 8% у взрослых старше 65 лет, полностью не соответствуют действительности. В ноябре в научном журнале «The Lancet» были опубликованы научные данные, которые показывают, что у пожилых людей был сильный иммунный ответ на вакцину, со 100% выработкой специфических антител после второй дозы».



Йенс Спанн, министр здравоохранения Германии, уже заявил, что европейские власти будут основывать свое решение об утверждении вакцины AstraZeneca на имеющихся научных данных и отказался комментировать информацию о пожилых людях. Но реакция Брюсселя не заставила себя долго ждать. Она выразилась предупреждением о неутверждении AstraZeneca и о дальнейших репрессиях Великобритании.



Как сообщают The Guardian и Daily Mail, Комиссия планирует принять решение по вопросу запрета поставки произведенных в Бельгии вакцин Pfizer в Великобританию после того, как AstraZeneca не обеспечила поставки 80 000 000 вакцин к концу марта. Вместо этого компания объявила о сокращении их до 31 миллиона, что вызвало обеспокоенность и ажиотаж.



Недовольство ЕС в отношении AstraZeneca выразила и Стелла Кириакиду, комиссар ЕС по здравоохранению, отмечая «отсутствие ясности». Она сообщила, что следующее обсуждение ситуации с компанией состоится в среду:



«Сегодняшние обсуждения с AstraZeneca привели к неудовлетворенности отсутствием ясности и неадекватными объяснениями. Государства-члены ЕС едины: разработчики вакцин несут социальную ответственность и обязательства по контрактам, которые они должны соблюдать. Вместе с нашими государствами-членами мы запросили у AstraZeneca подробный график доставки вакцины и сроки распространения в государствах-членах. Еще одна встреча состоится в среду, чтобы обсудить этот вопрос».



* * *



Инвесторы в США подали иск на британско-шведскую компанию AstraZeneca, которая занимается созданием вакцины от коронавируса. Её обвиняют в сокрытии данных и проблем, повлёкших падение её акций.



Об этом сообщает РИА Новости и



Истцы в рамках группового иска требуют от ответчиков возмещения ущерба.



Как указывает агентство, иск был подан 26 января в федеральный окружной суд Южного округа Нью-Йорка от системы пенсионного обеспечения служащих округа Монро.



Уточняется, что помимо прочих в числе ответчиков значится гендиректор компании Паскаль Сорио.



Ранее в AstraZeneca сообщили об отставании от графика производства вакцины. Однако британская фармацевтическая промышленность категорически отвергает эти сообщения, ее представитель заявляет:«Статьи, согласно которым эффективность вакцин AstraZeneca и Oxford составляет всего 8% у взрослых старше 65 лет, полностью не соответствуют действительности. В ноябре в научном журнале «The Lancet» были опубликованы научные данные, которые показывают, что у пожилых людей был сильный иммунный ответ на вакцину, со 100% выработкой специфических антител после второй дозы».Йенс Спанн, министр здравоохранения Германии, уже заявил, что европейские власти будут основывать свое решение об утверждении вакцины AstraZeneca на имеющихся научных данных и отказался комментировать информацию о пожилых людях. Но реакция Брюсселя не заставила себя долго ждать. Она выразилась предупреждением о неутверждении AstraZeneca и о дальнейших репрессиях Великобритании.Как сообщают The Guardian и Daily Mail, Комиссия планирует принять решение по вопросу запрета поставки произведенных в Бельгии вакцин Pfizer в Великобританию после того, как AstraZeneca не обеспечила поставки 80 000 000 вакцин к концу марта. Вместо этого компания объявила о сокращении их до 31 миллиона, что вызвало обеспокоенность и ажиотаж.Недовольство ЕС в отношении AstraZeneca выразила и Стелла Кириакиду, комиссар ЕС по здравоохранению, отмечая «отсутствие ясности». Она сообщила, что следующее обсуждение ситуации с компанией состоится в среду:«Сегодняшние обсуждения с AstraZeneca привели к неудовлетворенности отсутствием ясности и неадекватными объяснениями. Государства-члены ЕС едины: разработчики вакцин несут социальную ответственность и обязательства по контрактам, которые они должны соблюдать. Вместе с нашими государствами-членами мы запросили у AstraZeneca подробный график доставки вакцины и сроки распространения в государствах-членах. Еще одна встреча состоится в среду, чтобы обсудить этот вопрос».* * *Инвесторы в США подали иск на британско-шведскую компанию AstraZeneca, которая занимается созданием вакцины от коронавируса. Её обвиняют в сокрытии данных и проблем, повлёкших падение её акций.Об этом сообщает РИА Новости и RT со ссылкой на документы суда.Истцы в рамках группового иска требуют от ответчиков возмещения ущерба.Как указывает агентство, иск был подан 26 января в федеральный окружной суд Южного округа Нью-Йорка от системы пенсионного обеспечения служащих округа Монро.Уточняется, что помимо прочих в числе ответчиков значится гендиректор компании Паскаль Сорио.Ранее в AstraZeneca сообщили об отставании от графика производства вакцины. Загрузка... rua.gr russian.rt.com Категории: в мире, технологии, здоровье Ключевые слова: Германия, вакцина, евросоюз, вакцинация, престарелые, пожилые — статья прочитана 252 раза Комментарии