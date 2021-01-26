Привозившие на работу украинцев и белорусов бизнесмены могли скрыть 0, 5 млн евро налогов 🔊 Воспроизвести



Предприниматели, привозившие в Литву на работу украинцев и белорусов, подозреваются в сокрытии налогов на сумму более 0,5 млн евро, сообщила во вторник Служба расследований финансовых преступлений (СРФП).



Как сообщается, в масштабном досудебном расследовании в общей сложности пяти гражданам Украины предъявлены подозрения в вероятном завладением обманным путем чужим имуществом большой стоимости, обманном ведении бухгалтерского учета, присвоении чужого имущества и предоставлении недостоверных данных о доходах предприятия, прибыли и имуществе.



Сотрудники СРФП провели в Вильнюсе 16 обысков по месту жительства и работы подозреваемых, в их автомобилях.



По данным досудебного расследования, группа сообщников в течение двух лет привещла в Литву более 300 рабочих из Украины и Беларуси. Предприниматели, привозившие в Литву на работу украинцев и белорусов, подозреваются в сокрытии налогов на сумму более 0,5 млн евро, сообщила во вторник Служба расследований финансовых преступлений (СРФП).Как сообщается, в масштабном досудебном расследовании в общей сложности пяти гражданам Украины предъявлены подозрения в вероятном завладением обманным путем чужим имуществом большой стоимости, обманном ведении бухгалтерского учета, присвоении чужого имущества и предоставлении недостоверных данных о доходах предприятия, прибыли и имуществе.Сотрудники СРФП провели в Вильнюсе 16 обысков по месту жительства и работы подозреваемых, в их автомобилях.По данным досудебного расследования, группа сообщников в течение двух лет привещла в Литву более 300 рабочих из Украины и Беларуси. Есть предположение, что владевшие пятью предприятиями в Литве и Польше организаторы могли по поддельным документам якобы трудоустроить приезжих на созданных этими организаторами предприятиях в Польше, а впоследствии командировать рабочих в Литву на основании договоров субподряда.



В ходе расследования констатировано, что на самом деле работники могли не быть трудоустроены ни на одном из предприятий, а действовавшие по такой схеме предприниматели могли не платить налоги ни в одной стране.



Установлено, что у организаторов этой деятельности были заключены договоры с 13 предприятиями строительного сектора в Литве, на которых привезенные рабочие выполняли электромонтажные работы.



СРФП подозревает, что, получив доходы за выполненные рабочими работы, предприниматели привлекали еше одно принадлежавшее им в Литве предприятие, через которое заключали фиктивные взаимные сделки по строительным работам.



Таким образом в госбюджет могло не поступить более 278 тыс. евро налога на добавленную стоимость и более 240 тыс. евро налога на прибыль.



Двух подозреваемых суд разрешил арестовать, к остальным применены более мягкие меры пресечения.



Досудебное расследование возглавляют прокуроры 3-го отдела уголовного преследования Вильнюсской окружной прокуратуры. BNS Категории: экономика, общество, чп и криминал Ключевые слова: налоги, работа, евросоюз, спецслужбы, гастарбайтеры География: Литва — статья прочитана 157 раз Комментарии