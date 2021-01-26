Главная >> Новости >> политика, общество, в Европе >> Премьер-министр Италии Джузеппе Конте намерен подать в отставку

Премьер-министр Италии Джузеппе Конте намерен подать в отставку

Премьер-министр Италии Джузеппе Конте © Guglielmo Mangiapane/Pool photo via AP


Это связано с тем, что правящая коалиция утратила абсолютное большинство в верхней палате парламента, сообщает ТАСС со ссылкой на агентство ANSA.

Председатель правительства Италии Джузеппе Конте заявил о намерении подать в отставку со своего поста. Об этом сообщила в пятницу пресс-служба правительственного дворца Киджи.

"Во вторник в 09:00 (11:00 мск - прим. ТАСС) созывается заседание Совмина, в ходе которого председатель правительства Джузеппе Конте объявит о том, что подает в отставку. После этого он передаст [соответствующее] заявление президенту республики Серджо Маттарелле", - говорится в распространенном заявлении.
Ранее об этом сообщило агентство ANSA со ссылкой на информированные источники в правительстве.

Данный шаг ожидается, поскольку правящая коалиция в составе "Движения "5 звезд" и Демократической партии утратила абсолютное большинство в верхней палате (Сенате) парламента после выхода из нее небольшой партии "Живая Италия" экс-премьера Маттео Ренци.

Как предполагается, отставка может носить формальный характер, поскольку не исключается, что Конте получит новый мандат и возможность сформировать кабинет, который будет пользоваться более широкой поддержкой в парламенте.
ТАСС
Категории: политика, общество, в Европе
Ключевые слова: отставка, правительство, коалиция, Италия
статья прочитана 163 раза
добавлена сегодня, 26 января, 09:00

Комментарии

Авторские права на всю информацию, размещенную на веб-сайте Obzor.lt принадлежат редакции газеты «Обзор» и ЗАО «Flobis». Использование материалов сайта разрешено только с письменного разрешения ЗАО "Flobis". В противном случае любая перепечатка материалов (даже с установленной ссылкой на оригинал) является нарушением и влечет ответственность, предусмотренную законодательством ЛР о защите авторских прав. Газета «Обзор»: новости Литвы.
 Рейтинг@Mail.ru
Правовая информация  |  Контактная информация  |  Реклама  |  Техподдержка