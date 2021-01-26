Премьер-министр Италии Джузеппе Конте намерен подать в отставку 🔊 Воспроизвести Премьер-министр Италии Джузеппе Конте © Guglielmo Mangiapane/Pool photo via AP



Это связано с тем, что правящая коалиция утратила абсолютное большинство в верхней палате парламента, сообщает



Председатель правительства Италии Джузеппе Конте заявил о намерении подать в отставку со своего поста. Об этом сообщила в пятницу пресс-служба правительственного дворца Киджи.



"Во вторник в 09:00 (11:00 мск - прим. ТАСС) созывается заседание Совмина, в ходе которого председатель правительства Джузеппе Конте объявит о том, что подает в отставку. После этого он передаст [соответствующее] заявление президенту республики Серджо Маттарелле", - говорится в распространенном заявлении. Это связано с тем, что правящая коалиция утратила абсолютное большинство в верхней палате парламента, сообщает ТАСС со ссылкой на агентство ANSA.Председатель правительства Италии Джузеппе Конте заявил о намерении подать в отставку со своего поста. Об этом сообщила в пятницу пресс-служба правительственного дворца Киджи."Во вторник в 09:00 (11:00 мск - прим. ТАСС) созывается заседание Совмина, в ходе которого председатель правительства Джузеппе Конте объявит о том, что подает в отставку. После этого он передаст [соответствующее] заявление президенту республики Серджо Маттарелле", - говорится в распространенном заявлении. Ранее об этом сообщило агентство ANSA со ссылкой на информированные источники в правительстве.



Данный шаг ожидается, поскольку правящая коалиция в составе "Движения "5 звезд" и Демократической партии утратила абсолютное большинство в верхней палате (Сенате) парламента после выхода из нее небольшой партии "Живая Италия" экс-премьера Маттео Ренци.



Как предполагается, отставка может носить формальный характер, поскольку не исключается, что Конте получит новый мандат и возможность сформировать кабинет, который будет пользоваться более широкой поддержкой в парламенте. ТАСС Категории: политика, общество, в Европе Ключевые слова: отставка, правительство, коалиция, Италия — статья прочитана 163 раза Комментарии