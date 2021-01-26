Английский деятель искусств получил литовское гражданство в порядке исключения 🔊 Воспроизвести



Президент Литвы Гитанас Науседа в порядке исключения в понедельник предоставил литовское гражданство известному виолончелисту, композитору, создателю визуальных искусств Энтони Лукошевецу (Antony Lukoszevieze).



Об этом соообщила на пресс-конференции советник президента Йоланта Карпавичене.



Дедушка и бабушка Э. Лукошевеца были родом из Литвы, музыкант женат на гражданке Литвы, деятеле искусств Паулине Пукелите.



По словам Й. Карпавичене, известный в Европе и мире композитор и исполнитель Э. Лукошевец уже более 15 лет активно интересуется литовской музыкой, постоянно сотрудничает с литовскими музыкальными коллективами, исполнителями, композиторами, включает их произведения в свои концертные программы в известнейших концертных залах Европы и во время концертом постоянно подчеркивает свое литовское происхождение.



Г. Науседа впервые предоставил литовское гражданство в порядке исключения. Президент Литвы Гитанас Науседа в порядке исключения в понедельник предоставил литовское гражданство известному виолончелисту, композитору, создателю визуальных искусств Энтони Лукошевецу (Antony Lukoszevieze).Об этом соообщила на пресс-конференции советник президента Йоланта Карпавичене.Дедушка и бабушка Э. Лукошевеца были родом из Литвы, музыкант женат на гражданке Литвы, деятеле искусств Паулине Пукелите.По словам Й. Карпавичене, известный в Европе и мире композитор и исполнитель Э. Лукошевец уже более 15 лет активно интересуется литовской музыкой, постоянно сотрудничает с литовскими музыкальными коллективами, исполнителями, композиторами, включает их произведения в свои концертные программы в известнейших концертных залах Европы и во время концертом постоянно подчеркивает свое литовское происхождение.Г. Науседа впервые предоставил литовское гражданство в порядке исключения. BNS Категории: общество, культура Ключевые слова: президент, присвоение География: Литва — статья прочитана 125 раз Комментарии