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Английский деятель искусств получил литовское гражданство в порядке исключения
Президент Литвы Гитанас Науседа в порядке исключения в понедельник предоставил литовское гражданство известному виолончелисту, композитору, создателю визуальных искусств Энтони Лукошевецу (Antony Lukoszevieze).
Об этом соообщила на пресс-конференции советник президента Йоланта Карпавичене.
Дедушка и бабушка Э. Лукошевеца были родом из Литвы, музыкант женат на гражданке Литвы, деятеле искусств Паулине Пукелите.
По словам Й. Карпавичене, известный в Европе и мире композитор и исполнитель Э. Лукошевец уже более 15 лет активно интересуется литовской музыкой, постоянно сотрудничает с литовскими музыкальными коллективами, исполнителями, композиторами, включает их произведения в свои концертные программы в известнейших концертных залах Европы и во время концертом постоянно подчеркивает свое литовское происхождение.
Г. Науседа впервые предоставил литовское гражданство в порядке исключения.
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География: Литва
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