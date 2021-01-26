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Из-за «расизма» Disney запретил смотреть свои старые мультфильмы детям до 7 лет



Отсылки к расизму и дискриминации нашли в «Питере Пэне», «Дамбо» и «Котах-аристократах».

Стриминговый сервис Disney+ заблокировал для зрителей младше семи лет несколько самых популярных своих мультфильмов и один семейный фильм. Как сообщает SHARIJ.NET со ссылкой на издание Daily Mail, причина запрета на просмотр для дошкольников кроется в «расизме и вредоносных стереотипах» некоторых из них.

Известно, что из детских подборок пользователей, не достигших семи лет, исчезли мультфильмы: «Питер Пэн», «Дамбо», «Коты-аристократы», а также фильм «Шведская семья Робинзонов». По мнению руководителей сервиса, сюжеты всех этих картин повествуют о расистских стереотипах.
Историю Питера Пэна заблокировали из-за того, что американских индейцев в мультфильме называют «краснокожими». «Котов-аристократов» убрали из доступа, потому что один из персонажей, сиамский кот Шан Гон, является карикатурой на азиатов. Фильм «Шведская семья Робинзонов» раскритиковали за наличие в сюжете «желтолицых пиратов» и «коричневолицых пиратов». В этот же список мультфильм про большеухого слонёнка Дамбо попал из-за вступительной песенки, которую поют чернокожие рабы на плантациях Юга.

При этом заблокированные на детских аккаунтах Disney+ фильмы доступны в профилях взрослых пользователей с дисклеймером: «Данный контент в негативном свете изображает представителей разных культур, также в сюжете может встретиться жестокое обращение с этими людьми. Эти стереотипы были неверны тогда, и они ложны сейчас».

Напомним, студия Walt Disney обнародовала имя актрисы на роль феи Динь-Динь в предстоящем фильме о Питере Пэне, которой стала 20-летняя модель Яра Шахиди, известная по роли Джанель Росс в киноленте «Я, Алекс Кросс».

До этого сообщалось, что 19-летнюю певицу R&B Холли Бейли отобрали на роль Ариэль в следующей адаптации мультфильма «Русалочка» 1989 года от киностудии Walt Disney.

Кроме того, сериал «Друзья» получит альтернативную версию, в которой главных героев сыграют темнокожие актёры.
sharij.net
Категории: политика, общество, в мире, кино
Ключевые слова: расизм, запрет, Disney, пропаганда, мультфильмы
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добавлена сегодня, 26 января, 11:00

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