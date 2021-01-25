В финскую полицию подали заявление на российского лыжника Большунова 🔊 Воспроизвести



Российского лыжника дисквалифицировали за атаку соперника на финише эстафетной гонки седьмого этапа Кубка мира в Лахти



Полиция финского региона Хяме получила заявление в отношении российского лыжника Александра Большунова, который сбил финского спортсмена Йони Мяки на финише эстафетной гонки на 30 км на этапе Кубка мира в городе Лахти. Такое сообщение появилось в эфире местного телеканала «МТВ3», сообщает



По информации источника телеканала, два человека (их имена не называются) обвиняют российского спортсмена в нанесении физических увечий Йони Мяки. Местным полицейским предстоит разобраться. были ли действия Большунова умышленными. После этого правоохранительные органы примут решение, начинать ли предварительное расследование инцидента. Российского лыжника дисквалифицировали за атаку соперника на финише эстафетной гонки седьмого этапа Кубка мира в ЛахтиПолиция финского региона Хяме получила заявление в отношении российского лыжника Александра Большунова, который сбил финского спортсмена Йони Мяки на финише эстафетной гонки на 30 км на этапе Кубка мира в городе Лахти. Такое сообщение появилось в эфире местного телеканала «МТВ3», сообщает РБК По информации источника телеканала, два человека (их имена не называются) обвиняют российского спортсмена в нанесении физических увечий Йони Мяки. Местным полицейским предстоит разобраться. были ли действия Большунова умышленными. После этого правоохранительные органы примут решение, начинать ли предварительное расследование инцидента. Инцидент произошел во время финального этапа эстафеты. Оказавшийся впереди Большунова Мяки в финишном створе подрезал россиянина, который пытался его обогнать. Большунов сначала попытался отмахнуться палкой от соперника, а уже после финишной черты не затормозил и врезался в финского спортсмена, который остановился возле товарищей по команде.



По окончании гонки судьи приняли решение дисквалифицировать весь состав российской национальной сборной (Алексея Червоткина, Евгения Белова, Дениса Спицова и Александра Большунова), лишив команду бронзовых медалей мужской эстафеты. В FIS отметили, что Большунов получит также персональную дисквалификацию сроком на один день. При этом сам россиянин после завершения гонки извинился перед финским спортсменом, признав вину в инциденте.



Позже президент Федерации лыжных гонок России (ФГЛР) Елена Вяльбе отреагировала на решение FIS словами о двойных стандартах. По ее мнению, одни и те же ситуации в отношении иностранных и российских лыжников трактуются по-разному. В действиях самого Большунова она не увидела злого умысла. По поводу инцидента также высказался тренер сборной России Егор Сорин, который заявил о намерении руководства ФЛГР опротестовать судейское решение о дисквалификации спортсменов российской сборной. sportrbc.ru Категории: спорт, в мире, чп и криминал Ключевые слова: скандал, полиция, лыжи, Большунов — статья прочитана 165 раз Комментарии