Главная >> Новости >> общество, чп и криминал, здоровье >> В Литве десятки людей пожаловались на побочные эффекты вакцины от COVID-19

В Литве десятки людей пожаловались на побочные эффекты вакцины от COVID-19

© Sputnik / Евгений Одиноков


Отмечается, что некоторым даже потребовалась медицинская помощь, но не госпитализация. Случаев смерти не было. В Литве несколько десятков человек пожаловались на состояние здоровья после вакцинации от COVID-19, заявила представитель Государственной службы по контролю над лекарственными препаратами при Министерстве здравоохранения Ругиле Пильвинене, сообщает Sputnik Литва со ссылкой на ТАСС и литовские СМИ.

По ее словам, люди жаловались на боль в мышцах, рвоту, головную боль, были и те, у кого отмечено резкое повышение температуры.
Кроме того, некоторым из тех, кому сделали прививку, из-за побочных эффектов потребовалась медицинская помощь. Случаев смерти зафиксировано не было.

"Однако госпитализация никому не потребовалась", - сказала Пильвинене.

В Литве вакцинация началась с 27 декабря. В первую очередь начали прививать персонал, который борется с коронавирусом. Затем вакцинировать стали и другие группы населения.

По последним данным, полностью вакцинированы почти девять тысяч жителей, а первую дозу получили более 58 тысяч человек.

В Литве зарегистрировано более 176 тысяч случаев COVID-19, свыше 119 тысяч человек выздоровели, а умерли - 2649.

Президент Гитанас Науседа ранее потребовал обеспечить массовую вакцинацию населения республики к началу июля. Для того, чтобы в Литве появился коллективный иммунитет к коронавирусу, привить необходимо 70 процентов населения.
lt.sputniknews.ru
Категории: общество, чп и криминал, здоровье
Ключевые слова: президент, вакцина, вакцинация, престарелые, пожилые, осложнения
География: Литва
статья прочитана 76 раз
добавлена сегодня, 25 января, 08:30

Комментарии

Авторские права на всю информацию, размещенную на веб-сайте Obzor.lt принадлежат редакции газеты «Обзор» и ЗАО «Flobis». Использование материалов сайта разрешено только с письменного разрешения ЗАО "Flobis". В противном случае любая перепечатка материалов (даже с установленной ссылкой на оригинал) является нарушением и влечет ответственность, предусмотренную законодательством ЛР о защите авторских прав. Газета «Обзор»: новости Литвы.
 Рейтинг@Mail.ru
Правовая информация  |  Контактная информация  |  Реклама  |  Техподдержка