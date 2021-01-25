В Литве десятки людей пожаловались на побочные эффекты вакцины от COVID-19 🔊 Воспроизвести © Sputnik / Евгений Одиноков



Отмечается, что некоторым даже потребовалась медицинская помощь, но не госпитализация. Случаев смерти не было. В Литве несколько десятков человек пожаловались на состояние здоровья после вакцинации от COVID-19, заявила представитель Государственной службы по контролю над лекарственными препаратами при Министерстве здравоохранения Ругиле Пильвинене, сообщает



По ее словам, люди жаловались на боль в мышцах, рвоту, головную боль, были и те, у кого отмечено резкое повышение температуры. Отмечается, что некоторым даже потребовалась медицинская помощь, но не госпитализация. Случаев смерти не было. В Литве несколько десятков человек пожаловались на состояние здоровья после вакцинации от COVID-19, заявила представитель Государственной службы по контролю над лекарственными препаратами при Министерстве здравоохранения Ругиле Пильвинене, сообщает Sputnik Литва со ссылкой на ТАСС и литовские СМИ.По ее словам, люди жаловались на боль в мышцах, рвоту, головную боль, были и те, у кого отмечено резкое повышение температуры. Кроме того, некоторым из тех, кому сделали прививку, из-за побочных эффектов потребовалась медицинская помощь. Случаев смерти зафиксировано не было.



"Однако госпитализация никому не потребовалась", - сказала Пильвинене.



В Литве вакцинация началась с 27 декабря. В первую очередь начали прививать персонал, который борется с коронавирусом. Затем вакцинировать стали и другие группы населения.



По последним данным, полностью вакцинированы почти девять тысяч жителей, а первую дозу получили более 58 тысяч человек.



В Литве зарегистрировано более 176 тысяч случаев COVID-19, свыше 119 тысяч человек выздоровели, а умерли - 2649.



Президент Гитанас Науседа ранее потребовал обеспечить массовую вакцинацию населения республики к началу июля. Для того, чтобы в Литве появился коллективный иммунитет к коронавирусу, привить необходимо 70 процентов населения. lt.sputniknews.ru Категории: общество, чп и криминал, здоровье Ключевые слова: президент, вакцина, вакцинация, престарелые, пожилые, осложнения География: Литва — статья прочитана 76 раз Комментарии