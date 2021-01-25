В Литве десятки людей пожаловались на побочные эффекты вакцины от COVID-19

Отмечается, что некоторым даже потребовалась медицинская помощь, но не госпитализация. Случаев смерти не было. В Литве несколько десятков человек пожаловались на состояние здоровья после вакцинации от COVID-19, заявила представитель Государственной службы по контролю над лекарственными препаратами при Министерстве здравоохранения Ругиле Пильвинене, сообщает Sputnik Литва со ссылкой на ТАСС и литовские СМИ.
По ее словам, люди жаловались на боль в мышцах, рвоту, головную боль, были и те, у кого отмечено резкое повышение температуры.
Кроме того, некоторым из тех, кому сделали прививку, из-за побочных эффектов потребовалась медицинская помощь. Случаев смерти зафиксировано не было.
"Однако госпитализация никому не потребовалась", - сказала Пильвинене.
В Литве вакцинация началась с 27 декабря. В первую очередь начали прививать персонал, который борется с коронавирусом. Затем вакцинировать стали и другие группы населения.
По последним данным, полностью вакцинированы почти девять тысяч жителей, а первую дозу получили более 58 тысяч человек.
В Литве зарегистрировано более 176 тысяч случаев COVID-19, свыше 119 тысяч человек выздоровели, а умерли - 2649.
Президент Гитанас Науседа ранее потребовал обеспечить массовую вакцинацию населения республики к началу июля. Для того, чтобы в Литве появился коллективный иммунитет к коронавирусу, привить необходимо 70 процентов населения.
"Однако госпитализация никому не потребовалась", - сказала Пильвинене.
В Литве вакцинация началась с 27 декабря. В первую очередь начали прививать персонал, который борется с коронавирусом. Затем вакцинировать стали и другие группы населения.
По последним данным, полностью вакцинированы почти девять тысяч жителей, а первую дозу получили более 58 тысяч человек.
В Литве зарегистрировано более 176 тысяч случаев COVID-19, свыше 119 тысяч человек выздоровели, а умерли - 2649.
Президент Гитанас Науседа ранее потребовал обеспечить массовую вакцинацию населения республики к началу июля. Для того, чтобы в Литве появился коллективный иммунитет к коронавирусу, привить необходимо 70 процентов населения.