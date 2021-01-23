В Швейцарии после прививки от ковида умерло пять человек 🔊 Воспроизвести Фото © EPA



Медики не считают, что летальные исходы связаны с вакцинацией.



В Швейцарии после прививки от коронавируса в ходе крупнейшей для страны кампании вакцинации скончалось пять человек, ещё у 42 привитых были зарегистрированы нежелательные побочные симптомы. Об этом со ссылкой на швейцарский регулятор Swissmedic сообщает



Оснований полагать, что к смерти граждан привела вакцинация, нет, уверяют специалисты. Речь идёт о пациентах в возрасте от 84 до 92 лет. Врачи считают, что пенсионеры умерли от проблем со здоровьем, характерных для преклонного возраста, таких как инсульт или тяжёлые инфекции.



Как ранее писал Лайф, первым умершим после прививки от коронавируса на территории Швейцарии стал житель дома престарелых. Страдавший деменцией мужчина привился в канун католического Рождества. Через пару дней после вакцинации пенсионер почувствовал боли в животе и начал беспокойно вести себя. Впоследствии у него упало давление, повысился пульс. А утром 29 декабря он скончался. Медики не считают, что летальные исходы связаны с вакцинацией.В Швейцарии после прививки от коронавируса в ходе крупнейшей для страны кампании вакцинации скончалось пять человек, ещё у 42 привитых были зарегистрированы нежелательные побочные симптомы. Об этом со ссылкой на швейцарский регулятор Swissmedic сообщает ЛАЙФ со ссылкой на портал Blick.Оснований полагать, что к смерти граждан привела вакцинация, нет, уверяют специалисты. Речь идёт о пациентах в возрасте от 84 до 92 лет. Врачи считают, что пенсионеры умерли от проблем со здоровьем, характерных для преклонного возраста, таких как инсульт или тяжёлые инфекции.Как ранее писал Лайф, первым умершим после прививки от коронавируса на территории Швейцарии стал житель дома престарелых. Страдавший деменцией мужчина привился в канун католического Рождества. Через пару дней после вакцинации пенсионер почувствовал боли в животе и начал беспокойно вести себя. Впоследствии у него упало давление, повысился пульс. А утром 29 декабря он скончался. life.ru Категории: чп и криминал, здоровье, в Европе Ключевые слова: вакцина, евросоюз, смерть, Швейцария, вакцинация, престарелые, пожилые — статья прочитана 174 раза Комментарии