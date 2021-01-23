|
В Швейцарии после прививки от ковида умерло пять человек
Медики не считают, что летальные исходы связаны с вакцинацией.
В Швейцарии после прививки от коронавируса в ходе крупнейшей для страны кампании вакцинации скончалось пять человек, ещё у 42 привитых были зарегистрированы нежелательные побочные симптомы. Об этом со ссылкой на швейцарский регулятор Swissmedic сообщает ЛАЙФ со ссылкой на портал Blick.
Оснований полагать, что к смерти граждан привела вакцинация, нет, уверяют специалисты. Речь идёт о пациентах в возрасте от 84 до 92 лет. Врачи считают, что пенсионеры умерли от проблем со здоровьем, характерных для преклонного возраста, таких как инсульт или тяжёлые инфекции.
Как ранее писал Лайф, первым умершим после прививки от коронавируса на территории Швейцарии стал житель дома престарелых. Страдавший деменцией мужчина привился в канун католического Рождества. Через пару дней после вакцинации пенсионер почувствовал боли в животе и начал беспокойно вести себя. Впоследствии у него упало давление, повысился пульс. А утром 29 декабря он скончался.
life.ru
Категории: чп и криминал, здоровье, в Европе
Ключевые слова: вакцина, евросоюз, смерть, Швейцария, вакцинация, престарелые, пожилые
Комментарии
|
Авторские права на всю информацию, размещенную на веб-сайте Obzor.lt принадлежат редакции газеты «Обзор» и ЗАО «Flobis». Использование материалов сайта разрешено только с письменного разрешения ЗАО "Flobis". В противном случае любая перепечатка материалов (даже с установленной ссылкой на оригинал) является нарушением и влечет ответственность, предусмотренную законодательством ЛР о защите авторских прав. Газета «Обзор»: новости Литвы.
|