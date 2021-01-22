Загрузка... Экономика Литвы: цифры и факты 🔊 Воспроизвести



Вторая волна пандемии меньше затронет экономику, однако было бы чересчур оптимистично надеяться, что в этом году она выйдет на докризисный уровень, говорит председатель правления Банка Литвы (БЛ, центробанк).



"Наши новые экономические прогнозы будут в марте, поэтому эти мои предположения слишком преждевременны. Но опять же, на мой взгляд, экономики уже сжились и с ковидом, и воздействие вторых, третьих волн на экономики слабее, чем первой волны", - сказал в понедельник журналистам Витас Василяускас, не объясняя, зачем же надо было выступать с преждевременными предположениями.



"На возвращение на доковидный уровень, я бы сказал, в этом году рассчитывать на это не приходится, во всяком случае, насколько я помню по прогнозу декабря, то это возвращение будет только в 2022 году", - добавил он. "Наши новые экономические прогнозы будут в марте, поэтому эти мои предположения слишком преждевременны. Но опять же, на мой взгляд, экономики уже сжились и с ковидом, и воздействие вторых, третьих волн на экономики слабее, чем первой волны", - сказал в понедельник журналистам Витас Василяускас, не объясняя, зачем же надо было выступать с преждевременными предположениями."На возвращение на доковидный уровень, я бы сказал, в этом году рассчитывать на это не приходится, во всяком случае, насколько я помню по прогнозу декабря, то это возвращение будет только в 2022 году", - добавил он. Согласно декабрьским прогнозам центробанка, спад валового внутреннего продукта (ВВП) в 2020 году будет 2%, а в 2021 году его рост составит 1,9%. Ранее БЛ прогнозировал спад 2% и рост 3,1% соответственно.



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После того, как закончится помощь государства, в Литве в этом и следующем году может увеличиться число банкротств, говорит глава Банка Литвы (БЛ, центробанк). По словам Витаса Василяускаса, в европейском масштабе уже идут дискуссии о том, как решать проблему плохих кредитов, а выходом могла бы стать специальная компания.



Он сказал, что "в нормальные" времена число банкротств бывает постоянным, однако в прошлом году оно сократилось.



"Что беспокоит, так это снижение числа банкротств. Может показаться странным, почему это беспокоит, но просто в прошлом году число банкротств в Литве было примерно на 50% меньше", - сказал В. Василяускас журналистам в пятницу.



"Так что я для себя делаю вывод, что мы можем в этом и следующем году, особенно после того, как закончатся средства государственной помощи, ожидать (...) активизации банкротств", - аргументировал он.



По слова В. Василяускаса, в европейском масштабе во всех государствах ситуация с риском плохих кредитов похожая, и об этом нужно побеспокоиться, например, создав специальную компанию.



Глава БЛ сказал, что Литва в дискуссиях "в рамках евросистемы" постоянно высказывается за создание специальных инструментов для этого, например, "какой-нибудь компании по управлению имуществом в панъевропейском масштабе, в которую можно было бы "парковать" плохие кредиты всего банковского сектора". "Чем быстрее будут (приняты) эти панъевропейские решения, тем будет проще", - сказал В. Василяускас.



"Контуры примерно имеются. Вопрос, как государствам удастся договориться", - резюмировал глава БЛ.



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Часть предложения Литовской конфедерации бизнеса (ЛКБ) по налогам рациональна и будет внимательно рассмотрена, однако предложение снизить налогообложение для жителей с самыми высокими доходами неприемлемо, говорит председатель парламентского Комитета по бюджету и финансам (КБФ).



По словам консерватора Миколаса Маяускаса, есть предложения, которые Министерство финансов внимательно рассмотрит, например, о принципе "одного окна", инвентаризации подакцизных товаров, однако предложение снизить подоходный налог для жителей с высокими доходами он считает нерациональным.



"Есть несколько предложений, которые выглядят неприемлемыми. Это, прежде всего, предложение снизить подоходный налог для получающих самые высокие доходы", - сказал BNS парламентарий.



ЛКБ предлагает снизить тариф подоходного налога для жителей, чьи доходы превышают 60 средних зарплат в год, с 32% до 27% (наверное, как самым пострадавших от пандемии - Прим. "Обзора").



По словам М. Маяускаса, это затронуло бы примерно 8 тыс. человек, общее налогообложение доходов которых, включая взносы в Фонд социального страхования (Sodra) уменьшилось бы с более чем 40% до 37,1% - на столько, сколько сейчас платят жители, получающие одну среднюю зарплату. Между тем налогообложение доходов тех, кто получает две средних зарплаты, по-прежнему будет достигать 40%.



"Мне кажется, что это предложение неприемлемое, безответственное и несолидное. Я с трудом представляю себе, чтобы сейм мог принять такое решение, когда у нас такое социальное отчуждение", - сказал М. Маяускас.



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За период с ноября 2020 года до середины января 2021 года по сравнению с таким же периодом год назад примерно на треть упал оборот примерно 94 тыс. малых и средних предприятий, из них у 10 тыс. он упал на 100%, говорит министр экономики и инноваций Литвы Аушрине Армонайте.



"По данным на середину января, спад оборота 30% испытывает около 94 тыс. предприятий. Это действительно много", - сообщила А. Армонайте на заседании парламентской фракции трудовиков в пятницу.



Ее советник Скайсте Бараускене уточнила BNS, что это прогностические расчеты министерства и Государственной налоговой инспекции (ГНИ) - это не значит, что именно такое число предприятий обратится за субсидиями.



По данным ГНИ, которая в среду начала принимать заявки пострадавших предприятий, уже поступило почти 7,5 тыс. заявок, сообщила BNS представитель ГНИ Рута Асадаускайте.



На субсидии для малого и среднего бизнеса выделено 150 млн евро, предприятия получат деньги максимум через 10 дней, сказала А. Армонайте ранее на этой неделе.



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В прошлом году доходы государственную бюджета Литвы и бюджетов самоуправлений составили 10,728 млрд евро, что на 920,3 млн евро (7,9%) меньше, чем планировалось, и на 55,5 млн евро (на 0,5%) меньше, чем было в 2019 году.



Поступления в госбюджет составили 8,665 млрд евро – на 883,1 млн евро (на 9,2%) меньше, чем планировалось и на 52,2 млн евро (на 0,6%) меньше, чем в 2019 году, сообщило предварительные данные Министерство финансов.



Налоговые поступления в госбюджет составили 8,023 млрд евро – на 812,6 млн евро (на 9,2%) меньше, чем планировалось. В связи с предоставленной возможностью отложить налоговые платежи неуплата компаний, пострадавших от COVID-19, Государственной налоговой инспекции и таможне на 3 января составляла 801,9 млн евро, говорится в сообщении Минфина.



Поступления от сборов налога на добавленную стоимость в прошлом году составили 3,574 млрд евро – на 574,5 млн евро (на 13,8%) меньше, чем планировалось. Совокупные акцизные сборы составили 1,559 млн евро – на 51,9 млн евро (на 3,2%) меньше, чем планировалось. Сборы налога на прибыль составили 779,7 млн евро – на 81,6 млн евро (на 9,5%) меньше, чем планировалось.



Сборы подоходного налога в национальный бюджет (госбюджет и бюджеты самоуправлений) составили 3,517 млрд евро – на 197,1 млн евро (на 5,3%) меньше, чем планировалось.



Прочие (не связанные с налогами) доходы госбюджета, за исключением средств ЕС, составили в прошлом году 641,7 млн евро – на 70,4 млн евро (на 9,9%) меньше, чем планировалось.



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Производители промышленной продукции Литвы и Латвии в прошлом году снизили цены, а производители Эстонии - повысили.



По данным национальных статистических служб, в декабре прошлого года по сравнению с декабрем 2019 года индекс цен производителей промпродукции Литвы упал на 7,9%, Латвии - на 0,3%, а индекс цен производителей промпродукции Эстонии вырос на 0,7%.



В последний месяц прошлого года по сравнению с предыдущим месяцем промпродукция Литвы подорожала на 1,5%, Латвии - на 0,2%, Эстонии - на 0,7%.



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Накопители энергии (батареи), необходимые для надежной работы системы электропередачи Литвы, будет внедрять специально учреждаемая для этого проекта компания Energy cells, она будет входить в госэнергогруппу Epso-G.



Международный конкурс на проектирование, производство, подключение и надзор за накопителями мощностью минимум в 200 мегаватт будет объявлен в ближайшее время.



Министр энергетики Литвы Дайнюс Крейвис утверждает, что это является проектом, имеющим значение для национальной безопасности.



Генеральный директор Epso-G Роландас Зукас сказал, что новая компания должна будет оборудовать четыре батареи мощностью по 50 мегаватт и ёмкостью 50 мегаватт-часов, необходимые для моментального запуска системы в случае непредвиденных ситуаций, они также будут служить первичным системным резервом.



Сейчас эту функцию выполняют электростанции, действующие в системе IPS/UPS.



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В свете планов Литвы синхронизировать электросети с континентальной Европой в Йонишском районе (на севере Литвы) будет построена новая распределительная станция в 330 киловольт, сообщил системный оператор передачи электроэнергии Litgrid.



Она будет построена на месте соединения линий электропередачи в форме буквы "Т", которые ведут к латвийскую Елгаву, Шяуляй и Тельшяй. Кроме распределительной станции, которая займет площадь в 3,7 аров, будут проложены новые линии протяженностью 3,4 км, это позволит убрать ЛЭС с территории культурного наследия – битвы при Сауле.



Страны Балтии хотят выйти из так называемого кольца БРЭЛЛ, объединяющего Россию, Беларусь и три страны Балтии, потому что сейчас их системы остаются зависимыми от центральной диспетчерской в Москве и от российской электросети. Это планируется сделать до конца 2025 года.



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Бывшая председатель Государственной службы регулирования энергетики (ГСРЭ) Инга Жилене в понедельник преступит к работе в качестве заместителя министра энергетики. Она будет третьим вице-министром в команде Дайнюса Крейвиса, сообщило Минэнерго.



Она будет курировать вопросы поощрения конкуренции на рынке энергетики, торговли энергией и энергоресурсами, функционирования их рынка, производства электроэнергии и прочие сферы.



Министр энергетики Д. Крейвис в четверг на заседании Комиссии сейма Литвы по энергетике и слаженному развитию заявил, что третий вице-министр будет отвечать за конкурентоспособность сектора.



Срок полномочий И. Жилене на посту главы ГСРЭ завершился 20 января.



И. Жилене является математиком и менеджером по образованию. До 2016 года она работала заместителем главы Службы регулирования связи, представляла Литву в европейских органах регулирования связи.



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Литва намерена построить в Балтийском море парк ветроэлектростанций мощностью 700 мегаватт, и конкретную территорию для него подберет компания услуг оценки воздействия на окрудающую среду и планирования территорий Ardynas. Эта компания победила на конкурсе, она также даст оценку последствиям строительства для окружающйе среды.



Литовское энергетическое агентство в пятницу обнародовало победителя конкурса. Договор с Ardynas подпишет Министерство энергетики, а выполнить работы предприятие должно будет в течение 18 месяцев - до середины 2022 года.



Раскрыть стоимость будущего договора BNS агентство отказалось, однако в условиях конкурса указано стоимость работ - 412 тыс. евро. Загрузка... инф."Обзор", BNS Категории: экономика, политика, в странах Балтии Ключевые слова: экономика, цены, Проценты, квоты География: Литва — статья прочитана 143 раза Комментарии