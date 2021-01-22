Байден унаследует одну из худших экономик в новейшей истории США: эти пять чисел покажут, как много ему придется исправлять Forbes, США 🔊 Воспроизвести © РИА Новости, Юки Ивамура



На прошлой неделе Байден представил пакет помощи в 1,9 триллиона долларов, направленный на то, чтобы взять под контроль пандемию и незамедлительно помочь нуждающимся семьям. Однако нет гарантии, что этот план будет принят, его вполне могут сократить. А ситуация в стране, по мнению автора, весьма тревожная.



Когда в среду избранный президент Джо Байден вступит в должность, он унаследует двойной кризис в экономике и здравоохранении. Таких кризисов в США не видели уже несколько поколений. Миллионы американцев потеряли работу (включая непропорциональное число женщин и цветных людей), восстановление рынка труда вновь замедлилось. Семьи голодают, а государственные и местные ресурсы практически исчерпаны. Когда в среду избранный президент Джо Байден вступит в должность, он унаследует двойной кризис в экономике и здравоохранении. Таких кризисов в США не видели уже несколько поколений. Миллионы американцев потеряли работу (включая непропорциональное число женщин и цветных людей), восстановление рынка труда вновь замедлилось. Семьи голодают, а государственные и местные ресурсы практически исчерпаны.



На прошлой неделе Байден представил пакет помощи в 1,9 триллиона долларов, направленный на то, чтобы взять под контроль пандемию и незамедлительно помочь нуждающимся семьям. Из этой суммы около 400 миллиардов долларов пойдет на связанные с вирусом меры, в том числе расширенное тестирование населения и национальную программу вакцинации. Также предусмотрены очередные стимулирующие выплаты, увеличение федеральных пособий по безработице, правительствам штатов и местным властям направят 350 миллиардов долларов. Нет никакой гарантии, что этот план будет принят в таком виде, его вполне могут сократить, учитывая ничтожно малое преимущество демократов в Сенате.



Перед вами пять чисел, которые покажут, с чем столкнется новый президент в первые 100 дней своего срока.



10 миллионов



Именно столько человек до сих пор остаются без работы. Это значит, что экономика восстановила только половину из 22 миллионов рабочих мест, потерянных в разгар пандемии. В декабре уровень безработицы составил 6,7%, что гораздо ниже, чем в апреле, когда он составлял 14,7%, но намного выше, чем в феврале прошлого года. Тогда безработица достигла исторического минимума и составила 3,5%.



14 миллионов



По данным Бюро переписи населения, проанализированным Центром по расчёту бюджетных и политических приоритетов, именно столько людей не заплатили арендную плату в декабре. Это количество соответствует 20% взрослых квартиросъемщиков в США. Среди цветных людей этот показатель выше. По данным того же исследования, 28% чернокожих квартиросъемщиков не заплатили арендную плату.



18%



По данным Бюро переписи населения, проанализированным Центром по расчёту бюджетных и политических приоритетов, именно столько домохозяйств с детьми заявили о недостатке еды в течение одной недели в декабре. В подобной ситуации оказалось также 11% домохозяйств без детей. По данным Министерства сельского хозяйства, в 10,5% домохозяйств (вне зависимости от наличия детей) в течение «по крайней мере какого-то времени» в 2019 году испытывали нехватку продовольствия.



0,9% в год



По данным Moody's Analytics, именно столько составил средний ежегодный рост ВВП во время президентства Трампа. При Обаме экономика росла на 1,6% ежегодно, а при Клинтоне — в среднем на 3,9%.



0,7%



По данным Бюро переписи населения, именно на столько упали розничные продажи в декабре. Декабрь стал третьим подряд месяцем падения продаж. Это ещё один тревожный знак того, что восстановление экономики идет неуверенно.



Автор: Сара Хансен (Sarah Hansen) для Forbes, США, перевод «Несомненно, экономические проблемы — результат пандемии, вину за неё нельзя возложить на президента Трампа. Однако на неадекватную реакцию федерального правительства на пандемию вполне можно», — писал на этой неделе главный экономист Moody's Analytics Марк Занди (Mark Zandi).На прошлой неделе Байден представил пакет помощи в 1,9 триллиона долларов, направленный на то, чтобы взять под контроль пандемию и незамедлительно помочь нуждающимся семьям. Из этой суммы около 400 миллиардов долларов пойдет на связанные с вирусом меры, в том числе расширенное тестирование населения и национальную программу вакцинации. Также предусмотрены очередные стимулирующие выплаты, увеличение федеральных пособий по безработице, правительствам штатов и местным властям направят 350 миллиардов долларов. Нет никакой гарантии, что этот план будет принят в таком виде, его вполне могут сократить, учитывая ничтожно малое преимущество демократов в Сенате.Перед вами пять чисел, которые покажут, с чем столкнется новый президент в первые 100 дней своего срока.Именно столько человек до сих пор остаются без работы. Это значит, что экономика восстановила только половину из 22 миллионов рабочих мест, потерянных в разгар пандемии. В декабре уровень безработицы составил 6,7%, что гораздо ниже, чем в апреле, когда он составлял 14,7%, но намного выше, чем в феврале прошлого года. Тогда безработица достигла исторического минимума и составила 3,5%.По данным Бюро переписи населения, проанализированным Центром по расчёту бюджетных и политических приоритетов, именно столько людей не заплатили арендную плату в декабре. Это количество соответствует 20% взрослых квартиросъемщиков в США. Среди цветных людей этот показатель выше. По данным того же исследования, 28% чернокожих квартиросъемщиков не заплатили арендную плату.По данным Бюро переписи населения, проанализированным Центром по расчёту бюджетных и политических приоритетов, именно столько домохозяйств с детьми заявили о недостатке еды в течение одной недели в декабре. В подобной ситуации оказалось также 11% домохозяйств без детей. По данным Министерства сельского хозяйства, в 10,5% домохозяйств (вне зависимости от наличия детей) в течение «по крайней мере какого-то времени» в 2019 году испытывали нехватку продовольствия.По данным Moody's Analytics, именно столько составил средний ежегодный рост ВВП во время президентства Трампа. При Обаме экономика росла на 1,6% ежегодно, а при Клинтоне — в среднем на 3,9%.По данным Бюро переписи населения, именно на столько упали розничные продажи в декабре. Декабрь стал третьим подряд месяцем падения продаж. Это ещё один тревожный знак того, что восстановление экономики идет неуверенно.Автор: Сара Хансен (Sarah Hansen) для Forbes, США, перевод ИноСМИ inosmi.ru Категории: экономика, политика, в мире Ключевые слова: президент, Трамп, отмена, Байден, указы — статья прочитана 178 раз Комментарии