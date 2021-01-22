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В России интернет-площадки привлекут к ответственности за агитацию подростков к участию в протестах

Здание Роскомнадзора © Станислав Красильников/ТАСС


В Роскомнадзоре напомнили, что участие в подобных мероприятиях, в том числе в условиях пандемии, может угрожать здоровью, передает ТАСС.

Роскомнадзор привлечет к ответственности интернет-площадки за вовлечение подростков в противоправную деятельность. Об этом в четверг сообщили в пресс-службе ведомства.

В сообщении сказано, что интернет-площадки будут привлекать к административной ответственности из-за распространения запрещенной в силу закона информации, которая направлена на привлечение к участию в несанкционированных массовых и публичных мероприятиях несовершеннолетних.
В Роскомнадзоре сообщили, что на мониторинге находятся все соцсети. "Призывы к несовершеннолетним выявлены в TikTok, "ВКонтакте", Facebook, Twitter, Instagram, YouTube", - сказали в пресс-службе.

В ведомстве напомнили, что участие в таких мероприятиях, в том числе в условиях пандемии коронавируса, несет в себе риски нанесения вреда жизни и здоровью.

Согласно нормам, за такое нарушение предусмотрен штраф для юридических лиц в размере от 800 тыс. до 4 млн рублей. В случае повторного правонарушения сумма штрафа увеличивается до одной десятой совокупного размера суммы годовой выручки.
ТАСС
Категории: политика, общество, чп и криминал, в России
Ключевые слова: арест, полиция, протесты, Навальный, соцсети, блокировка
География: Россия
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добавлена сегодня, 22 января, 09:00

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