В России интернет-площадки привлекут к ответственности за агитацию подростков к участию в протестах 🔊 Воспроизвести Здание Роскомнадзора © Станислав Красильников/ТАСС



В Роскомнадзоре напомнили, что участие в подобных мероприятиях, в том числе в условиях пандемии, может угрожать здоровью, передает



Роскомнадзор привлечет к ответственности интернет-площадки за вовлечение подростков в противоправную деятельность. Об этом в четверг сообщили в пресс-службе ведомства.



В сообщении сказано, что интернет-площадки будут привлекать к административной ответственности из-за распространения запрещенной в силу закона информации, которая направлена на привлечение к участию в несанкционированных массовых и публичных мероприятиях несовершеннолетних. В Роскомнадзоре напомнили, что участие в подобных мероприятиях, в том числе в условиях пандемии, может угрожать здоровью, передает ТАСС Роскомнадзор привлечет к ответственности интернет-площадки за вовлечение подростков в противоправную деятельность. Об этом в четверг сообщили в пресс-службе ведомства.В сообщении сказано, что интернет-площадки будут привлекать к административной ответственности из-за распространения запрещенной в силу закона информации, которая направлена на привлечение к участию в несанкционированных массовых и публичных мероприятиях несовершеннолетних. В Роскомнадзоре сообщили, что на мониторинге находятся все соцсети. "Призывы к несовершеннолетним выявлены в TikTok, "ВКонтакте", Facebook, Twitter, Instagram, YouTube", - сказали в пресс-службе.



В ведомстве напомнили, что участие в таких мероприятиях, в том числе в условиях пандемии коронавируса, несет в себе риски нанесения вреда жизни и здоровью.



Согласно нормам, за такое нарушение предусмотрен штраф для юридических лиц в размере от 800 тыс. до 4 млн рублей. В случае повторного правонарушения сумма штрафа увеличивается до одной десятой совокупного размера суммы годовой выручки. ТАСС Категории: политика, общество, чп и криминал, в России Ключевые слова: арест, полиция, протесты, Навальный, соцсети, блокировка География: Россия — статья прочитана 132 раза Комментарии