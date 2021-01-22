Загрузка... ЕС следует постараться привить к лету 70% населения – президент Литвы 🔊 Воспроизвести



Евросоюзу (ЕС) следует стремиться к тому, чтобы к лету от коронавируса было привито около 70% жителей, чтобы сформировать тем самым коллективный иммунитет, говорит литовский президент Гитанас Науседа.



Глава государства накануне онлайн-заседания Европейского совета также сказал, что с нынешними объемами поставок вакцин возможно привить менее одной трети населения, но надежду вселяет то, что будут подтверждены вакцины других производителей.



"Назвав такую цель (привить 70% населения - ред.), я обратился к коллегам, и мы совместно приняли заявление с руководителями Латвии и Эстонии, что ЕС следует постараться вакцинировать к лету такой процент населения, чтобы был создан коллективный иммунитет", - сказал Г. Науседа. Евросоюзу (ЕС) следует стремиться к тому, чтобы к лету от коронавируса было привито около 70% жителей, чтобы сформировать тем самым коллективный иммунитет, говорит литовский президент Гитанас Науседа.Глава государства накануне онлайн-заседания Европейского совета также сказал, что с нынешними объемами поставок вакцин возможно привить менее одной трети населения, но надежду вселяет то, что будут подтверждены вакцины других производителей."Назвав такую цель (привить 70% населения - ред.), я обратился к коллегам, и мы совместно приняли заявление с руководителями Латвии и Эстонии, что ЕС следует постараться вакцинировать к лету такой процент населения, чтобы был создан коллективный иммунитет", - сказал Г. Науседа. Вместе с тем он отметил, что для этого недостаточны ни нынешние объемы производства вакцин, ни темпы ее распределения, и "происходят вещи, которые невозможно до конца объяснить, и прозрачность в этом бесконечно важна", поэтому Еврокомиссия (ЕК) должна стараться не допустить злоупотреблений.



"Некоторые производители сократили объемы производства, хотя мы знаем, что сами производственные мощности не уменьшились, возникают вопросы, куда идет эта дополнительная вакцина, и эти вопросы не способствуют атмосфере солидарности в ЕС.



"Очень важно, и я надеюсь, что так и произойдет - в ближайшем будущем мы подтвердим вакцины других производителей, так как в противном случае, если исходить из теперешних темпов производства и распределения, то мы сможем вакцинировать к лету в лучшем случае 25-30% общества, этого очевидно недостаточно; и если появятся дополнительные производители, а, скорее всего, так и произойдет в ближайшие месяцы, то и вероятны и AstraZeneca, и Johnson&Johnson, так что такую амбициозную цель можно было бы провести в жизнь к лету", - сказал литовский лидер.



В ЕС на сегодняшний день подтверждены две вакцины от коронавируса. В минувшем месяце в Сообществе начались прививки вакциной BionTech и Pfizer, а в начале января подтверждена вакцина компании Moderna. После сообщения о временном сокращении объемов поставок первой вакцины она используется сейчас только для ревакцинации.



Литва покупает вакцины от коронавируса вместе с другими странами ЕС у шести компаний - Moderna, AstraZeneca, Janssen Pharmaceutica NV, Sanofi ir GSK, BioNTech ir Pfizer и CureVac.



* * *



Президент Литвы Гитанас Науседа надеется, что после того, как к работе приступил новый президент США Джо Байден, откроется новая страница в отношениях с Евросоюзом (ЕС) и в числе приоритетов будет сотрудничество с Балтийскими государствами.



"Я надеюсь, что откроется новая страница в отношениях США и Европы, и я очень надеюсь, что точно такую же страницу, светлую, позитивную, мы откроем и в отношениях Литвы и США, так как Д. Байден неплохо знает проблематику региона, бывал здесь, и я надеюсь, что приоритет сотрудничества с государствами Балтии будет находиться в его иерархии целей довольно высоко", - сказал Г. Науседа в четверг перед заседанием Европейского совета.



Руководитель Литвы подтвердил, что наблюдал за церемонией инаугурации Д. Байдена, и отметил, что речь нового президента США "настроила очень оптимистично".



"Хотелось бы обратить внимание на несколько моментов, которые выявили ценности нового президента США - это вера и это семья, новые президент всей своей риторикой и поведением демонстрировал, что американское общество и он лично основывают свои достижения и свое будущее именно на этих двух важных вещах, в которых в современном мире начинают сомневаться. Новый президент США Д. Байден таких сомнений не оставил, и это меня радует, потому что я придерживаюсь точно таких же ценностей", - сказал Г. Науседа. Загрузка... BNS Категории: политика, общество, в Европе Ключевые слова: президент, ЕС, рекомендации — статья прочитана 110 раз Комментарии