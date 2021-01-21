Спаситель мира найден в шкафу в Неаполе. Его пропажу никто не заметил 🔊 Воспроизвести EPA Подпись к фото, Музей не знал о пропаже картины, похищение которой мог заказать международный преступный синдикат



Полиция Италии обнаружила и вернула 500-летнюю картину в музей, сотрудники которого даже не подозревали, что у них пропал шедевр, сообщает



Копия "Спасителя мира" (Salvator Mundi), предположительно выполненная одним из учеников Леонардо да Винчи, была обнаружена в минувшую субботу в шкафу спальни в одной из неаполитанских квартир. Полиция Италии обнаружила и вернула 500-летнюю картину в музей, сотрудники которого даже не подозревали, что у них пропал шедевр, сообщает ВВС Копия "Спасителя мира" (Salvator Mundi), предположительно выполненная одним из учеников Леонардо да Винчи, была обнаружена в минувшую субботу в шкафу спальни в одной из неаполитанских квартир.



"Эта картина была обнаружена в результате блестящей и тщательно спланированной полицейской операции", - заявил журналистам прокурор Неаполя Джованни Мелилло.



Картина является частью коллекции церкви Сан-Доменико-Маджоре, однако по словам прокурора, в музее не подозревали о пропаже, поскольку из-за эпидемии коронавируса зал, в котором находилась картина, не открывался три месяца.



В музее утверждают, что еще в январе прошлого года картина точно была на месте, но никто не знает, когда именно она могла пропасть, и никто не объявлял ее в розыск.



EPA Подпись к фото, Эксперты полагают, что автором копии мог быть ученик Леонардо Джакомо Алибранди



Полиция сейчас выясняет обстоятельства похищения, однако уже понятно, что никаких следов взлома не было.



"Вполне вероятно, что похищение было заказано синдикатом, специализирующимся на международной торговле краденными предметами искусства", - отметил Мелилло.



Авторство этой работы остается под вопросом, но некоторые эксперты полагают, что картину мог написать в начале 1500-х один из учеников Леонардо Джакомо Алибранди.



На картине изображен Иисус Христос, держащий в руке стеклянный шар.



Споры об оригинале



Собственно, и оригинал, с которого была сделана эта копия, по-прежнему является предметом споров среди искусствоведов.



Картина столько раз реставрировалась и претерпела столько изменений, что еще в 2004 году об авторстве Леонардо не было и речи, максимум что допускали специалисты, так это то, что ее написал кто-то из последователей великого мастера. Не удивительно, что тогда ее продали на аукционе всего за 10 тыс. долларов.



Однако с тех пор, после серии тщательных анализов краски и реставраций, мнение в среде специалистов стало меняться, и уже в 2011 году на крупной выставке работ Леонардо в Лондоне ее рискнули атрибутировать великому мастеру.



С этим согласились далеко не все знатоки, но стоимость полотна стала резко расти, и в 2013 году российский миллиардер Дмитрий Рыболовлев приобрел его у арт-дилера Ива Бувье за 127,5 млн долларов (хотя самому Самому Бувье картина обошлась почти в два раза дешевле)



А в 2017 году картина побила все рекорды и за 20 минут ушла с молотка за 450 млн долларов покупателю, имя которого не раскрывается. Владелец квартиры был арестован по подозрению в хранении краденного."Эта картина была обнаружена в результате блестящей и тщательно спланированной полицейской операции", - заявил журналистам прокурор Неаполя Джованни Мелилло.Картина является частью коллекции церкви Сан-Доменико-Маджоре, однако по словам прокурора, в музее не подозревали о пропаже, поскольку из-за эпидемии коронавируса зал, в котором находилась картина, не открывался три месяца.В музее утверждают, что еще в январе прошлого года картина точно была на месте, но никто не знает, когда именно она могла пропасть, и никто не объявлял ее в розыск.Полиция сейчас выясняет обстоятельства похищения, однако уже понятно, что никаких следов взлома не было."Вполне вероятно, что похищение было заказано синдикатом, специализирующимся на международной торговле краденными предметами искусства", - отметил Мелилло.Авторство этой работы остается под вопросом, но некоторые эксперты полагают, что картину мог написать в начале 1500-х один из учеников Леонардо Джакомо Алибранди.На картине изображен Иисус Христос, держащий в руке стеклянный шар.Собственно, и оригинал, с которого была сделана эта копия, по-прежнему является предметом споров среди искусствоведов.Картина столько раз реставрировалась и претерпела столько изменений, что еще в 2004 году об авторстве Леонардо не было и речи, максимум что допускали специалисты, так это то, что ее написал кто-то из последователей великого мастера. Не удивительно, что тогда ее продали на аукционе всего за 10 тыс. долларов.Однако с тех пор, после серии тщательных анализов краски и реставраций, мнение в среде специалистов стало меняться, и уже в 2011 году на крупной выставке работ Леонардо в Лондоне ее рискнули атрибутировать великому мастеру.С этим согласились далеко не все знатоки, но стоимость полотна стала резко расти, и в 2013 году российский миллиардер Дмитрий Рыболовлев приобрел его у арт-дилера Ива Бувье за 127,5 млн долларов (хотя самому Самому Бувье картина обошлась почти в два раза дешевле)А в 2017 году картина побила все рекорды и за 20 минут ушла с молотка за 450 млн долларов покупателю, имя которого не раскрывается. bbc.com Категории: культура, чп и криминал, в Европе, история Ключевые слова: похищение, картина, полиция, Италия — статья прочитана 111 раз Комментарии