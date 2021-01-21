Спаситель мира найден в шкафу в Неаполе. Его пропажу никто не заметил

Полиция Италии обнаружила и вернула 500-летнюю картину в музей, сотрудники которого даже не подозревали, что у них пропал шедевр, сообщает ВВС.
Копия "Спасителя мира" (Salvator Mundi), предположительно выполненная одним из учеников Леонардо да Винчи, была обнаружена в минувшую субботу в шкафу спальни в одной из неаполитанских квартир.
Владелец квартиры был арестован по подозрению в хранении краденного.
"Эта картина была обнаружена в результате блестящей и тщательно спланированной полицейской операции", - заявил журналистам прокурор Неаполя Джованни Мелилло.
Картина является частью коллекции церкви Сан-Доменико-Маджоре, однако по словам прокурора, в музее не подозревали о пропаже, поскольку из-за эпидемии коронавируса зал, в котором находилась картина, не открывался три месяца.
В музее утверждают, что еще в январе прошлого года картина точно была на месте, но никто не знает, когда именно она могла пропасть, и никто не объявлял ее в розыск.
Полиция сейчас выясняет обстоятельства похищения, однако уже понятно, что никаких следов взлома не было.
"Вполне вероятно, что похищение было заказано синдикатом, специализирующимся на международной торговле краденными предметами искусства", - отметил Мелилло.
Авторство этой работы остается под вопросом, но некоторые эксперты полагают, что картину мог написать в начале 1500-х один из учеников Леонардо Джакомо Алибранди.
На картине изображен Иисус Христос, держащий в руке стеклянный шар.
Споры об оригинале
Собственно, и оригинал, с которого была сделана эта копия, по-прежнему является предметом споров среди искусствоведов.
Картина столько раз реставрировалась и претерпела столько изменений, что еще в 2004 году об авторстве Леонардо не было и речи, максимум что допускали специалисты, так это то, что ее написал кто-то из последователей великого мастера. Не удивительно, что тогда ее продали на аукционе всего за 10 тыс. долларов.
Однако с тех пор, после серии тщательных анализов краски и реставраций, мнение в среде специалистов стало меняться, и уже в 2011 году на крупной выставке работ Леонардо в Лондоне ее рискнули атрибутировать великому мастеру.
С этим согласились далеко не все знатоки, но стоимость полотна стала резко расти, и в 2013 году российский миллиардер Дмитрий Рыболовлев приобрел его у арт-дилера Ива Бувье за 127,5 млн долларов (хотя самому Самому Бувье картина обошлась почти в два раза дешевле)
А в 2017 году картина побила все рекорды и за 20 минут ушла с молотка за 450 млн долларов покупателю, имя которого не раскрывается.
"Эта картина была обнаружена в результате блестящей и тщательно спланированной полицейской операции", - заявил журналистам прокурор Неаполя Джованни Мелилло.
Картина является частью коллекции церкви Сан-Доменико-Маджоре, однако по словам прокурора, в музее не подозревали о пропаже, поскольку из-за эпидемии коронавируса зал, в котором находилась картина, не открывался три месяца.
В музее утверждают, что еще в январе прошлого года картина точно была на месте, но никто не знает, когда именно она могла пропасть, и никто не объявлял ее в розыск.
Полиция сейчас выясняет обстоятельства похищения, однако уже понятно, что никаких следов взлома не было.
"Вполне вероятно, что похищение было заказано синдикатом, специализирующимся на международной торговле краденными предметами искусства", - отметил Мелилло.
Авторство этой работы остается под вопросом, но некоторые эксперты полагают, что картину мог написать в начале 1500-х один из учеников Леонардо Джакомо Алибранди.
На картине изображен Иисус Христос, держащий в руке стеклянный шар.
Споры об оригинале
Собственно, и оригинал, с которого была сделана эта копия, по-прежнему является предметом споров среди искусствоведов.
Картина столько раз реставрировалась и претерпела столько изменений, что еще в 2004 году об авторстве Леонардо не было и речи, максимум что допускали специалисты, так это то, что ее написал кто-то из последователей великого мастера. Не удивительно, что тогда ее продали на аукционе всего за 10 тыс. долларов.
Однако с тех пор, после серии тщательных анализов краски и реставраций, мнение в среде специалистов стало меняться, и уже в 2011 году на крупной выставке работ Леонардо в Лондоне ее рискнули атрибутировать великому мастеру.
С этим согласились далеко не все знатоки, но стоимость полотна стала резко расти, и в 2013 году российский миллиардер Дмитрий Рыболовлев приобрел его у арт-дилера Ива Бувье за 127,5 млн долларов (хотя самому Самому Бувье картина обошлась почти в два раза дешевле)
А в 2017 году картина побила все рекорды и за 20 минут ушла с молотка за 450 млн долларов покупателю, имя которого не раскрывается.