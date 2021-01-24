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Литовско-казахстанская рокировка
Сообщается, что контракт со специалистом из Казахстана подписан до конца 2021 года с возможностью продления.
Примечательно, что новым местом работы предыдущего главного тренера «Жальгириса» - белорусского специалиста Алексея Баги – стал как раз Казахстан, а именно – клуб «Актобе».
Ранее Чебурин возглавлял команду «Судува» (Мариямполе), и трижды кряду (2017-2019) приводил её к золотым медалям чемпионата Литвы. В декабре 2019 года казахстанец покинул клуб по собственному желанию.
Под руководством Чебурина первый в сезоне официальный матч «Жальгирис» проведёт в последних числах февраля. Это будет матч за Суперкубок с обладателем национального Кубка – клубом «Панявежис».
Чебурин начал работать в Литве в 2014 году и сразу привёл скромную пакруойскую «Круою» к серебряным медалям в чемпионате страны. В 2016-м он встал у руля «Судувы», с которой для начала занял третье место и вывел её в финал Кубка Литвы. Следующие три сезона мариямпольский клуб доминировал в клубном литовском футболе, выиграв практически всё и трижды доходя до стадии плей-офф в Лиге Европы. Неудивительно, что всё это время (2017-2019) казахстанский тренер признавался лучшим футбольным тренером чемпионата Литвы.
"Обзор"
Категории: спорт
Ключевые слова: футбол
Опубликована: в выпуске газеты «Обзор» № 1254
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