Литовско-казахстанская рокировка 🔊 Воспроизвести Действующий чемпион Литвы по футболу – вильнюсский «Жальгирис» - объявил о назначении новым наставником команды 55-летнего Владимира Чебурина.



Сообщается, что контракт со специалистом из Казахстана подписан до конца 2021 года с возможностью продления.



Примечательно, что новым местом работы предыдущего главного тренера «Жальгириса» - белорусского специалиста Алексея Баги – стал как раз Казахстан, а именно – клуб «Актобе».



Ранее Чебурин возглавлял команду «Судува» (Мариямполе), и трижды кряду (2017-2019) приводил её к золотым медалям чемпионата Литвы. В декабре 2019 года казахстанец покинул клуб по собственному желанию.



Под руководством Чебурина первый в сезоне официальный матч «Жальгирис» проведёт в последних числах февраля. Это будет матч за Суперкубок с обладателем национального Кубка – клубом «Панявежис».



Чебурин начал работать в Литве в 2014 году и сразу привёл скромную пакруойскую «Круою» к серебряным медалям в чемпионате страны. В 2016-м он встал у руля «Судувы», с которой для начала занял третье место и вывел её в финал Кубка Литвы. Следующие три сезона мариямпольский клуб доминировал в клубном литовском футболе, выиграв практически всё и трижды доходя до стадии плей-офф в Лиге Европы. Неудивительно, что всё это время (2017-2019) казахстанский тренер признавался лучшим футбольным тренером чемпионата Литвы. Сообщается, что контракт со специалистом из Казахстана подписан до конца 2021 года с возможностью продления.Примечательно, что новым местом работы предыдущего главного тренера «Жальгириса» - белорусского специалиста Алексея Баги – стал как раз Казахстан, а именно – клуб «Актобе».Ранее Чебурин возглавлял команду «Судува» (Мариямполе), и трижды кряду (2017-2019) приводил её к золотым медалям чемпионата Литвы. В декабре 2019 года казахстанец покинул клуб по собственному желанию.Под руководством Чебурина первый в сезоне официальный матч «Жальгирис» проведёт в последних числах февраля. Это будет матч за Суперкубок с обладателем национального Кубка – клубом «Панявежис».Чебурин начал работать в Литве в 2014 году и сразу привёл скромную пакруойскую «Круою» к серебряным медалям в чемпионате страны. В 2016-м он встал у руля «Судувы», с которой для начала занял третье место и вывел её в финал Кубка Литвы. Следующие три сезона мариямпольский клуб доминировал в клубном литовском футболе, выиграв практически всё и трижды доходя до стадии плей-офф в Лиге Европы. Неудивительно, что всё это время (2017-2019) казахстанский тренер признавался лучшим футбольным тренером чемпионата Литвы. "Обзор" Категории: спорт Ключевые слова: футбол Опубликована: в выпуске газеты «Обзор» № 1254 — статья прочитана 161 раз Комментарии