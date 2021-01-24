Пандемии вопреки 🔊 Воспроизвести Сложное время коронавируса люди проводят по-разному, нередко то и дело жалуясь на трудности, а большая и дружная семья Леоновых из Клайпеды продолжает наперекор карантину активную жизнь.



Если до пандемии Леоновы-родители в составе ансамбля «Купалинка» с концертами объездили много городов Литвы и соседних стран, с коллективом казачьей песни «Багатица» радовали город-порт яркими праздниками, а дети, которых в семье, к слову, шестеро, выступали в ансамбле «Верасок» и «Веретёнце», то и сейчас семья продолжает жить ярко. Она нашла, например, новую форму деятельности - поставила спектакль «Рождественское путешествие Элли и её друзей».



Все вместе во главе с папой Юрой писали сценарий, придумывали костюмы. Ведь, как известно, подготовка к празднику не менее позитивна и важна, чем сам праздник. Если же выразить это словами Юрия, то данное правило звучит так: «Процесс подготовки и ожидания настраивает человека на предстоящее торжество самым лучшим образом. Собственно это и есть праздник. Готовимся к самому событию и празднуем от всей души!». Если до пандемии Леоновы-родители в составе ансамбля «Купалинка» с концертами объездили много городов Литвы и соседних стран, с коллективом казачьей песни «Багатица» радовали город-порт яркими праздниками, а дети, которых в семье, к слову, шестеро, выступали в ансамбле «Верасок» и «Веретёнце», то и сейчас семья продолжает жить ярко. Она нашла, например, новую форму деятельности - поставила спектакль «Рождественское путешествие Элли и её друзей».Все вместе во главе с папой Юрой писали сценарий, придумывали костюмы. Ведь, как известно, подготовка к празднику не менее позитивна и важна, чем сам праздник. Если же выразить это словами Юрия, то данное правило звучит так: «Процесс подготовки и ожидания настраивает человека на предстоящее торжество самым лучшим образом. Собственно это и есть праздник. Готовимся к самому событию и празднуем от всей души!».



- Идея такого спектакля родилась не на пустом месте. 25 лет назад начались театральные постановки Воскресной школы храма Веры, Надежды, Любови и матери их Софии, - рассказал глава семейства. - Тогда тоже было Рождество Христово, и Илья был «одним из волхвов», пришедших поклониться рождённому Спасителю.







- Два-три раза в году - на Рождество, Пасху и престольный праздник храма - театральная студия готовила удивительные, увлекательные и очень познавательные постановки на темы этих праздников. Руководители перерабатывали огромное количество материала, находя самые нужные и интересные для детей и прихожан. Создавали декорации, адаптировали постановки под возможности нашей маленькой труппы и помещения, - продолжает свой рассказ Юрий.



Репетиции и праздники проходили в актовом зале школы имени Андрея Рублёва. Почти настоящая сцена, зрительный зал, занавес, кулисы. Дети чувствовали себя настоящими артистами. Какие только герои не всходили на эти подмостки! В самых разных образах и событиях маленькие артисты рассказывали о Родившемся Христе, Его Матери, о Светлом Воскресении или о маленьких мученицах Вере, Надежде, Любови и матери их Софии. Было создано более 60 постановок на темы святых праздников.



В актовом зале было море эмоций и переживаний, слёз умиления. И родители артистов принимали деятельное участие в подготовке спектаклей: учили с детьми роли, готовили костюмы, поддерживали участников, со временем стали участвовать и сами. Театр стал по-настоящему семейным!







После закрытия школы Рублёва театральная деятельность переместилась в новый Просветительский центр​ ​им. святого Андрея Рублёва. Здесь продолжалась большая и нужная работа по созданию самобытных спектаклей.



Но в условиях пандемии на собрании Воскресной школы, где присутствовали настоятель храма протоиерей Владимир Артамонов, Жанна Хекало, учителя и родители, решили - готовить семейные номера для праздника Рождества Христова.



Вот семья Леоновых и создала своими силами небольшой спектакль, который можно увидеть как видеосюжет на сайте «Обзора».







В нынешнем спектакле задействованы почти все члены семьи: Элли - Мария 8 лет, Страшила – Николай 12 лет, Железный Дровосек – 14-летний Тихон, Зима и Снегурочка – мама Вероника. Старшие сыновья Илья 24 лет и восемнадцатилетний Михаил стали операторами съёмок, а Илья ещё и смонтировал постановку в небольшой фильм. Получилось неплохо.- Идея такого спектакля родилась не на пустом месте. 25 лет назад начались театральные постановки Воскресной школы храма Веры, Надежды, Любови и матери их Софии, - рассказал глава семейства. - Тогда тоже было Рождество Христово, и Илья был «одним из волхвов», пришедших поклониться рождённому Спасителю.Руководителем постановок стала Жанна Хекало, прихожанка храма Мучениц и отличный специалист по работе с детьми. На протяжении многих лет её верным помощником была Любовь Данилова, также прихожанка храма.- Два-три раза в году - на Рождество, Пасху и престольный праздник храма - театральная студия готовила удивительные, увлекательные и очень познавательные постановки на темы этих праздников. Руководители перерабатывали огромное количество материала, находя самые нужные и интересные для детей и прихожан. Создавали декорации, адаптировали постановки под возможности нашей маленькой труппы и помещения, - продолжает свой рассказ Юрий.Репетиции и праздники проходили в актовом зале школы имени Андрея Рублёва. Почти настоящая сцена, зрительный зал, занавес, кулисы. Дети чувствовали себя настоящими артистами. Какие только герои не всходили на эти подмостки! В самых разных образах и событиях маленькие артисты рассказывали о Родившемся Христе, Его Матери, о Светлом Воскресении или о маленьких мученицах Вере, Надежде, Любови и матери их Софии. Было создано более 60 постановок на темы святых праздников.В актовом зале было море эмоций и переживаний, слёз умиления. И родители артистов принимали деятельное участие в подготовке спектаклей: учили с детьми роли, готовили костюмы, поддерживали участников, со временем стали участвовать и сами. Театр стал по-настоящему семейным!После закрытия школы Рублёва театральная деятельность переместилась в новый Просветительский центр​ ​им. святого Андрея Рублёва. Здесь продолжалась большая и нужная работа по созданию самобытных спектаклей.Но в условиях пандемии на собрании Воскресной школы, где присутствовали настоятель храма протоиерей Владимир Артамонов, Жанна Хекало, учителя и родители, решили - готовить семейные номера для праздника Рождества Христова.Вот семья Леоновых и создала своими силами небольшой спектакль, который можно увидеть как видеосюжет на сайте «Обзора». Беседовала Ирина БЕЛЯЕВА , "Обзор" Категории: общество, в странах Балтии, дом и быт Ключевые слова: Клайпеда, семья, Леоновы Опубликована: в выпуске газеты «Обзор» № 1254 География: Литва, Клайпеда — статья прочитана 189 раз Комментарии