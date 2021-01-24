Где звенеть колоколам 🔊 Воспроизвести



В Клайпеде, на центральной улице Лепу - на здании бывшего Главпочтамта, есть прекрасный карильон, который радует всех жителей города своим перезвоном и музыкальными аранжировками в выходные и праздничные дни. Он был обновлён 14 лет назад, старые колокола были заменены на новые, отлитые в Нидерландах.



Более сорока старых колоколов находятся ныне в хранилище и ждут, когда их «поселят» на новом месте. Из привезённых из страны тюльпанов 48 колоколов только три самых больших уже установлены в Клайпеде: в центре города - на улице Тилту, на площади Карлскронос и на улице Тургаус. Вес каждого из них соответственно - 600 кг, 900 кг и 760 кг.



Один медный колокол был передан в костёл городка Катичяй Шилутского района. Ещё один колокол подарили деревне Бийотай Шилальского района, а также прихожанам в костёл. Более сорока старых колоколов находятся ныне в хранилище и ждут, когда их «поселят» на новом месте. Из привезённых из страны тюльпанов 48 колоколов только три самых больших уже установлены в Клайпеде: в центре города - на улице Тилту, на площади Карлскронос и на улице Тургаус. Вес каждого из них соответственно - 600 кг, 900 кг и 760 кг.Один медный колокол был передан в костёл городка Катичяй Шилутского района. Ещё один колокол подарили деревне Бийотай Шилальского района, а также прихожанам в костёл.



Было много предложений, где же ещё можно разместить колокола, чтобы сохранить их и подарить людям минуты радости, хорошего настроения. Ведь музыка колоколов для этого и существует. Но пока нет единого мнения по установке старых колоколов.



Городские власти предложили клайпедчанам ещё подумать, где же должны обрести новую жизнь почти музейные ценности.



К слову, когда я путешествовала несколько лет назад за Полярным кругом по извилистым горным дорогам, то, естественно, приходилось делать остановки для отдыха. Однажды, когда наша группа подъезжала к затерянному в глуши кафе, то уже издалека были слышны колокольные перезвоны.







Огромный навес с колоколами разных размеров стоял на площадке рядом с кафе, поодаль находились и другие расписные колокола. И на всех туристы могли поиграть. Рядом был и магазинчик с колокольчиками разных размеров и из разного материала, были открытки и много других сувениров. Это было так интересно, что наверняка осталось не только в моей памяти.



Ну а что же могут предложить читатели «Обзора» по поводу установки колоколов в Клайпеде?



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Было много предложений, где же ещё можно разместить колокола, чтобы сохранить их и подарить людям минуты радости, хорошего настроения. Ведь музыка колоколов для этого и существует. Но пока нет единого мнения по установке старых колоколов.Городские власти предложили клайпедчанам ещё подумать, где же должны обрести новую жизнь почти музейные ценности.К слову, когда я путешествовала несколько лет назад за Полярным кругом по извилистым горным дорогам, то, естественно, приходилось делать остановки для отдыха. Однажды, когда наша группа подъезжала к затерянному в глуши кафе, то уже издалека были слышны колокольные перезвоны.Огромный навес с колоколами разных размеров стоял на площадке рядом с кафе, поодаль находились и другие расписные колокола. И на всех туристы могли поиграть. Рядом был и магазинчик с колокольчиками разных размеров и из разного материала, были открытки и много других сувениров. Это было так интересно, что наверняка осталось не только в моей памяти.Ну а что же могут предложить читатели «Обзора» по поводу установки колоколов в Клайпеде? Татьяна СОКОЛОВА , "Обзор" Категории: в странах Балтии Ключевые слова: Клайпеда, колокола, карильон Опубликована: в выпуске газеты «Обзор» № 1254 География: Литва, Клайпеда — статья прочитана 112 раз Комментарии