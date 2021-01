Безобразие и недалекость: как в ЕС реагировали на задержание Навального 🔊 Воспроизвести Верховный представитель ЕС по внешней политике Жозеп Боррель выступает в Европарламенте



Задержание Алексея Навального сразу же после его возвращения из Германии в Россию вызвало в ЕС волну возмущения. В Брюсселе опять заговорили об усилении санкций и о "Северном потоке-2", сообщает



Руководство Евросоюза отреагировало на задержание оппозиционера Алексея Навального в Россию молниеносно. Уже вечером 17 декабря глава Евросовета Шарль Мишель и Верховный представитель ЕС по внешней политике Жозеп Боррель призвали немедленно освободить Навального. Задержание Алексея Навального сразу же после его возвращения из Германии в Россию вызвало в ЕС волну возмущения. В Брюсселе опять заговорили об усилении санкций и о "Северном потоке-2", сообщает DW Руководство Евросоюза отреагировало на задержание оппозиционера Алексея Навального в Россию молниеносно. Уже вечером 17 декабря глава Евросовета Шарль Мишель и Верховный представитель ЕС по внешней политике Жозеп Боррель призвали немедленно освободить Навального. The detainment of Alexey #Navalny upon arrival in Moscow is unacceptable.



I call on Russian authorities to immediately release him. — Charles Michel (@eucopresident) January 17, 2021



Официальный ЕС о задержании Навального



Всему Евросоюзу, внешнюю политику которого определяют все его 27 государств-членов, понадобилось больше времени. "ЕС осуждает задержание российского оппозиционного политика Алексея Навального после его возвращения в Москву 17 января и призывает его немедленно освободить", - заявил Борель от имени всего Евросоюза и пояснил причину призыва: "Политизация правосудия является недопустимой, и права господина Навального должны быть соблюдены".



ЕС также выступил за освобождение журналистов, освещавших возвращение Навального из Берлина, а также граждан РФ, пришедших поддержать основателя Фонда борьбы с коррупцией. "ЕС будет пристально следить за развитием событий (связанных с задержанием Навального. - Ред.) и будет и дальше принимать это во внимание, формируя свою политику в отношении России", - заявил Боррель и в очередной раз призвал Москву к "прозрачному" расследованию покушения на Алексея Навального в августе 2020 года, совершенного в РФ с помощью боевого отравляющего вещества семейства "Новичок".



В Европарламенте возмущены задержанием Навального



"В русском языке есть такое слово - "безобразие", - так прокомментировал задержание Навального финский евродепутат от либеральной фракции "Обновить Европу" Нильс Турвальдс. - Одновременно должен сказать, что я не удивлен, потому что это типично для системы Путина". Политик был уверен, что российские власти "будут настолько жесткими в отношении Навального, насколько это возможно". "Это очень грустная история", - добавил он в интервью DW.



По словам Турвальдса, входящего в делегацию Европарламента по сотрудничеству с Россией, почти все фракции возмущены поведением российских властей. Свидетельством этого стало то, насколько быстро Европарламент решил провести экстренные дебаты по поводу ареста Навального. Соответствующую заявку польский евродепутат Анджей Халицкий подал еще 17 января, в день возвращения Навального. Поддержали ее на следующий день. Дебаты пройдут 19 января.



Неожиданными задержание и арест Навального не стали и для депутата из фракции "зеленых" из Германии Сергея Лагодинского (Sergey Lagodinsky). Такие действия властей РФ он в разговоре с DW назвал "не самыми мудрыми". "Власть нервничает и принимает нерациональные решения. Эти решения должны показать силу… Но ажиотаж (вокруг задержания Навального. - Ред.) показывает недалекость этих планов… Российские власти только прикладывают руку к тому, чтобы вылепить из хорошего интересного политика нового вождя", - уверен Лагодинский.



Будут ли новые санкции ЕС против России за арест Навального?



Сразу же после задержания Навального страны Балтии призвали Евросоюз ввести новые санкции, если оппозиционера не выпустят. Собеседники DW поддержали этот призыв. По мнению Турвальдса, Брюсселю следует хорошо подумать, кого внести в санкционные списки, чтобы эти меры стали более эффективными. А Лагодинский призвал это сделать "быстро и эффективно".



Санкции за отравление Навального "Новичком" Евросоюз ввел в октябре. Впрочем, навряд ли Брюссель сможет расширить их, например, на прокуроров или судей, ведущих дело Навального. Дело в том, что меры были введены согласно режиму санкций за применение химического оружия. Впрочем, с декабря у ЕС есть новый инструмент - режим санкций за нарушения прав человека. Пока что его на практике еще не применяли. Турвальдс считает, что преследование Навального - это повод использовать новый режим в первый раз: "Если мы его не применим сейчас, то когда?"



Арест Навального и "Северный поток-2"



Сергей Лагодинский считает такие санкции не главным элементом того, как должен реагировать ЕС. "Самое важное - стратегически решить, что это значит для наших отношений с данным режимом, с правительством РФ", - отмечает политик из Германии и поясняет, что имеет в виду прежде всего экономическую составляющую этих отношений, в частности, "все тот же несчастный "Северный поток-2", который постоянно всплывает, а потом уходит из поля зрения".



Возможна ли остановка "Северного потока-2" из-за обращения в России с Навальным? Лагодинский отвечает на этот вопрос так: "Возможно все, что соответствует принципам политической солидарности внутри ЕС. Это вопрос цены и политической воли… В ситуации, когда на мнение ЕС плюют, то надо искать рычаги. Какие? Это ("Северный поток-2". - Ред.) один из рычагов, которые у нас есть".



Турвальдс не берется прогнозировать, остановят ли проект газопровода, прокладываемого по дну Балтийского моря, но этот вариант "точно будет обсуждаться".



В Европе уверены, что Навального сломать не удастся



Политики в ЕС считают, что тюремное заключение не заставит основателя Фонда борьбы с коррупцией прекратить свою деятельность. "Они не сломали Навального ядом, они не сломают его и тюрьмой", - написал бывший глава Евросовета, а теперь председатель Европейской народной партии Дональд Туск.



They didn’t break Navalny with poison, they will not break him with prison. Let our solidarity be his strength. — Donald Tusk (@donaldtuskEPP) January 17, 2021



По словам Лагодинского, если власти РФ уже пытались избавиться от Навального, то ничто им не помешает им повторить попытку в условиях тюремного заключения.