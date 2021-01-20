Лидеры стран Балтии призывают ЕС договориться о сроках вакцинации от COVID-19 🔊 Воспроизвести



Президент Литвы и премьер-министры Латвии и Эстонии обратились к руководству структур Евросоюза (ЕС) с призывом на ближайшем заседании Европейского совета договориться о целях и сроках достижения коллективного иммунитета граждан ЕС.



Гитанас Науседа, Кришьянис Кариньш и Юри Ратас призвали лидеров ЕС сообща предпринять безотлагательные действия для обеспечения ускорения процесса вакцинации и его эффективности, сообщил офис президента Литвы.



"Для достижения коллективного иммунитета в ЕС нам нужно быть амбициозными как на уровне ЕС, так и на национальном уровне. Определение четких сроков и конкретные обязательства помогут ускорить процессы вакцинации", - говорится в письме президента и премьеров Балтийских государств. Гитанас Науседа, Кришьянис Кариньш и Юри Ратас призвали лидеров ЕС сообща предпринять безотлагательные действия для обеспечения ускорения процесса вакцинации и его эффективности, сообщил офис президента Литвы."Для достижения коллективного иммунитета в ЕС нам нужно быть амбициозными как на уровне ЕС, так и на национальном уровне. Определение четких сроков и конкретные обязательства помогут ускорить процессы вакцинации", - говорится в письме президента и премьеров Балтийских государств. Главы Балтийских стран подчеркнули, что вакцинация является основным инструментом в деле спасения жизней, ослабления карантинных ограничений и возврата к устойчивому экономическому росту. Для достижения этой цели необходимо увеличить мощности по производству вакцин и ответственно координировать действия государств-членов.



Офис президента Литвы во вторник информировал о планах привить нынешним летом как минимум 70% жителей страны. Это предложение планируется представить на заседании Европейского совета, которое состоится в четверг.



В своем письме главы Балтийских государств также обращают внимание на то, что необходимо найти способ оказания помощи странам "Восточного партнерства" в борьбе с трудностями вакцинации. Лидеры Балтийских стран призвали Европейскую комиссию (ЕК) подготовить предложения о создании общего механизма оказания помощи соседям ЕС.



Письмо глав Балтийских стран было направлено председателю Европейского совета Шарлю Мишелю, председателю ЕК Урсуле фон дер Ляйен, а также премьер-министру Португалии, председательствующей в ЕС страны - Антониу Кошта. BNS Категории: политика, общество, здоровье, в Европе Ключевые слова: президент, ЕС, скандал, очередь, иммунитет, вакцинация, осуждение — статья прочитана 169 раз Комментарии