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В Кремле не намерены прислушиваться к заявлениям из-за рубежа по ситуации с Навальным

Фото © LIFE


Россия заинтересована в добрых отношениях с другими странами, однако данный случай является внутренним делом российского государства, сообщает ЛАЙФ.

В Кремле не намерены прислушиваться к заявлениям из-за рубежа об оппозиционере Алексее Навальном, который был взят под арест на 30 суток по возвращении из Германии. Об этом заявил журналистам во вторник пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Он отметил, что речь идёт о нарушении законов российским гражданином, а это является внутренним делом нашего государства.

— Мы слышим эти заявления, однако в данном случае мы не собираемся принимать эти заявления во внимание, — подытожил представитель Кремля. — Речь идёт о факте невыполнения российского закона гражданином России. Это абсолютно внутреннее дело, и мы никому не позволим в него вмешиваться и не намерены прислушиваться к таким заявлениям.
Песков добавил, что Россия заинтересована в добрых отношениях с другими странами, которые "никоим образом не индексируются одним отдельно взятым гражданином".

Напомним, что накануне Химкинский городской суд постановил отправить Алексея Навального под арест на 30 суток по ходатайству ФСИН. Оппозиционер нарушал правила условного осуждения. С января по август 2020 года он семь раз не явился на обязательную регистрацию в контролирующие органы, а после инцидента на рейсе Томск — Москва не отмечался ни разу. Суд рассмотрит вопрос о замене условного срока Навальному на реальный 2 февраля.
life.ru
Категории: политика, общество, в мире
Ключевые слова: президент, арест, санкции, МИД, аэропорт, Навальный, осуждение
География: Россия
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добавлена сегодня, 19 января, 12:57

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