На уровне ЕС следует договориться о сроках коллективного иммунитета 🔊 Воспроизвести Президент Литвы Гитанас Науседа



На уровне Евросоюза следует договориться, к какому сроку можно достигнуть коллективного иммунитета от COVID-19, заявил советник президента Литвы.



В четверг президент Литвы Гитанас Науседа планирует обсудить этот вопрос на Совете руководителей ЕС.



"После обсуждения с экспертами, президент видит большую потребность на уровне всего Евросоюза поставить очень четкую цель, срок к которому мы могли бы достигнуть коллективного иммунитета. Значит, имеет смысл, по мнению президента, наметить реальную, но очень конкретную точную цель – срок, когда мы сможем обеспечить себя вакцинами, которые бы позволили привить более двух третей населения", – заявил журналистам во вторник после встречи с членами Экспертного совета по здоровью советник президента по вопросам социально-экономической политики Симонас Крепшта. На уровне Евросоюза следует договориться, к какому сроку можно достигнуть коллективного иммунитета от COVID-19, заявил советник президента Литвы.В четверг президент Литвы Гитанас Науседа планирует обсудить этот вопрос на Совете руководителей ЕС."После обсуждения с экспертами, президент видит большую потребность на уровне всего Евросоюза поставить очень четкую цель, срок к которому мы могли бы достигнуть коллективного иммунитета. Значит, имеет смысл, по мнению президента, наметить реальную, но очень конкретную точную цель – срок, когда мы сможем обеспечить себя вакцинами, которые бы позволили привить более двух третей населения", – заявил журналистам во вторник после встречи с членами Экспертного совета по здоровью советник президента по вопросам социально-экономической политики Симонас Крепшта. По его словам, карантинные ограничения являются лишь временными мерами, а истинной стратегией выхода из пандемии, по мнению президента, является всеобщий иммунитет, достигнутый достаточным количеством вакцин.



"Президент готов, привлекая и окружающие государства обсудить это во время заседания Совета руководителей Евросоюза и добиться определенного соглашения по срокам достижения этой цели", – сказал С. Крепшта.



По данным Департамента статистики, первую дозу вакцины от COVID-19 в Литве получили 50,9 тыс. человек или 1,82% всего населения. Вторую дозу вакцины получили 2 460 человек. В данный момент прививаются люди, входящие в группы риска. BNS Категории: общество, здоровье, в Европе Ключевые слова: вакцина, евросоюз, вакцинация, престарелые, пожилые География: Литва — статья прочитана 130 раз Комментарии