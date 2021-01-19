В столицах ЕС – разный уровень озабоченности задержанием А. Навального

Литва намерена поднять вопрос о новых санкциях в отношении России после задержания в московском аэропорту критика Кремля Алексея Навального на предстоящей на следующей неделе встрече министров иностранных дел Евросоюза.
По словам литовского министра иностранных дел Габриэлюса Ландсбергиса, уровень озабоченности этим в столицах ЕС различен.
"Целью является поднять конкретный вопрос о возможных применяемых санкциях на следующей неделе, в понедельник, на встрече министров иностранных дел. Эти санкции ЕС мог бы ввести в связи с задержанием", – сказал он журналистам в понедельник.
"Конечно, за ситуацией следует следить. То, что мы видим сегодня, не означает, что завтра будет так же. Нужно быть готовыми реагировать в любом направлении", – добавил он.
Г. Ландсбергис утверждает, что ЕС должен быть готов жестко реагировать на продолжающуюся расправу кремлевского режима с основным своим критиком.
"Вчера довелось связаться со многими столицами и поговорить. Возможно, уровень этой озабоченности различен. Мы являемся реалистами в отношении России, мы у границы, но я бы сказал, что много такого, я бы сказать российского оптимизма или я бы сказал в направлении оптимизма: возможно Россия поймет и начнет вести диалог", – сказал глава МИД Литвы.
"Сейчас может так быть, что столицы ЕС пробудятся от такого оптимистических грез и вернутся к реализму", – сказал он.
По словам Г. Ландсбергиса, санкции, прежде всего, можно было бы применять в отношении должностных лиц, связанных с арестом А. Навального, с его судом.
В воскресенье сразу же после задержания А. Навального в аэропорту главы МИД Латвии, Литвы и Эстонии опубликовали совместное заявление и призвали ЕС "рассмотреть введение ограничительных мер".
МИД Литвы, в свою очередь, подчеркнул, что решение России задержать А. Навального расходится с принципами цивилизованного правового государства и закрепленными Советом Европы принципами прав человека.
Арест А. Навального осудили также президент Литвы Гитанас Науседа и премьер Ингрида Шимоните.
Российское тюремное ведомство сообщило, что А. Навальный был задержан в московском аэропорту Шереметьево, так как нарушил условия назначенного ему условного наказания по делу о мошенничестве в 2014 году.
Оппозиционер находился в Германии на лечении после того, как его пытались отравить. А. Навальный сказал, что его пытались отравить сотрудники ФСБ России по указанию президента РФ Владимира Путина.
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Министры иностранных дел Латвии, Литвы и Эстонии призывают Евросоюз оказать давление на Россию в связи с задержанием одного из основных критиков Кремля Алексея Навального.
Габриэлюс Ландсбергис, Эдгарс Ринкевичс, Урмас Рейнсалу обратились к главному уполномоченном ЕС по внешней политике Жозепу Боррелю, призвав усилить давление ЕС с тем, чтобы А. Навальный был отпущен на свободу, сообщило литовское внешнеполитическое ведомство.
Министры попросили обсудить этот вопрос на заседании Совета по внешним сношениям ЕС, которое состоится 25 января, и рассмотреть возможность применения ограничивающих мер ЕС.
Российское тюремное ведомство сообщило, что А. Навальный был задержан в московском аэропорту Шереметьево, так как нарушил условия назначенного ему условного наказания по делу о мошенничестве в 2014 году.
Оппозиционер находился в Германии на лечении после того, как его пытались отравить. А. Навальный сказал, что его пытались отравить сотрудники ФСБ России по указанию президента РФ Владимира Путина.
"Вчера довелось связаться со многими столицами и поговорить. Возможно, уровень этой озабоченности различен. Мы являемся реалистами в отношении России, мы у границы, но я бы сказал, что много такого, я бы сказать российского оптимизма или я бы сказал в направлении оптимизма: возможно Россия поймет и начнет вести диалог", – сказал глава МИД Литвы.
"Сейчас может так быть, что столицы ЕС пробудятся от такого оптимистических грез и вернутся к реализму", – сказал он.
По словам Г. Ландсбергиса, санкции, прежде всего, можно было бы применять в отношении должностных лиц, связанных с арестом А. Навального, с его судом.
В воскресенье сразу же после задержания А. Навального в аэропорту главы МИД Латвии, Литвы и Эстонии опубликовали совместное заявление и призвали ЕС "рассмотреть введение ограничительных мер".
МИД Литвы, в свою очередь, подчеркнул, что решение России задержать А. Навального расходится с принципами цивилизованного правового государства и закрепленными Советом Европы принципами прав человека.
Арест А. Навального осудили также президент Литвы Гитанас Науседа и премьер Ингрида Шимоните.
Российское тюремное ведомство сообщило, что А. Навальный был задержан в московском аэропорту Шереметьево, так как нарушил условия назначенного ему условного наказания по делу о мошенничестве в 2014 году.
Оппозиционер находился в Германии на лечении после того, как его пытались отравить. А. Навальный сказал, что его пытались отравить сотрудники ФСБ России по указанию президента РФ Владимира Путина.
* * *
Министры иностранных дел Латвии, Литвы и Эстонии призывают Евросоюз оказать давление на Россию в связи с задержанием одного из основных критиков Кремля Алексея Навального.
Габриэлюс Ландсбергис, Эдгарс Ринкевичс, Урмас Рейнсалу обратились к главному уполномоченном ЕС по внешней политике Жозепу Боррелю, призвав усилить давление ЕС с тем, чтобы А. Навальный был отпущен на свободу, сообщило литовское внешнеполитическое ведомство.
Министры попросили обсудить этот вопрос на заседании Совета по внешним сношениям ЕС, которое состоится 25 января, и рассмотреть возможность применения ограничивающих мер ЕС.
Российское тюремное ведомство сообщило, что А. Навальный был задержан в московском аэропорту Шереметьево, так как нарушил условия назначенного ему условного наказания по делу о мошенничестве в 2014 году.
Оппозиционер находился в Германии на лечении после того, как его пытались отравить. А. Навальный сказал, что его пытались отравить сотрудники ФСБ России по указанию президента РФ Владимира Путина.