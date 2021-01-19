В столицах ЕС – разный уровень озабоченности задержанием А. Навального 🔊 Воспроизвести



Литва намерена поднять вопрос о новых санкциях в отношении России после задержания в московском аэропорту критика Кремля Алексея Навального на предстоящей на следующей неделе встрече министров иностранных дел Евросоюза.



По словам литовского министра иностранных дел Габриэлюса Ландсбергиса, уровень озабоченности этим в столицах ЕС различен.



"Целью является поднять конкретный вопрос о возможных применяемых санкциях на следующей неделе, в понедельник, на встрече министров иностранных дел. Эти санкции ЕС мог бы ввести в связи с задержанием", – сказал он журналистам в понедельник.



"Конечно, за ситуацией следует следить. То, что мы видим сегодня, не означает, что завтра будет так же. Нужно быть готовыми реагировать в любом направлении", – добавил он. Литва намерена поднять вопрос о новых санкциях в отношении России после задержания в московском аэропорту критика Кремля Алексея Навального на предстоящей на следующей неделе встрече министров иностранных дел Евросоюза.По словам литовского министра иностранных дел Габриэлюса Ландсбергиса, уровень озабоченности этим в столицах ЕС различен."Целью является поднять конкретный вопрос о возможных применяемых санкциях на следующей неделе, в понедельник, на встрече министров иностранных дел. Эти санкции ЕС мог бы ввести в связи с задержанием", – сказал он журналистам в понедельник."Конечно, за ситуацией следует следить. То, что мы видим сегодня, не означает, что завтра будет так же. Нужно быть готовыми реагировать в любом направлении", – добавил он. Г. Ландсбергис утверждает, что ЕС должен быть готов жестко реагировать на продолжающуюся расправу кремлевского режима с основным своим критиком.



"Вчера довелось связаться со многими столицами и поговорить. Возможно, уровень этой озабоченности различен. Мы являемся реалистами в отношении России, мы у границы, но я бы сказал, что много такого, я бы сказать российского оптимизма или я бы сказал в направлении оптимизма: возможно Россия поймет и начнет вести диалог", – сказал глава МИД Литвы.



"Сейчас может так быть, что столицы ЕС пробудятся от такого оптимистических грез и вернутся к реализму", – сказал он.



По словам Г. Ландсбергиса, санкции, прежде всего, можно было бы применять в отношении должностных лиц, связанных с арестом А. Навального, с его судом.



В воскресенье сразу же после задержания А. Навального в аэропорту главы МИД Латвии, Литвы и Эстонии опубликовали совместное заявление и призвали ЕС "рассмотреть введение ограничительных мер".



МИД Литвы, в свою очередь, подчеркнул, что решение России задержать А. Навального расходится с принципами цивилизованного правового государства и закрепленными Советом Европы принципами прав человека.



Арест А. Навального осудили также президент Литвы Гитанас Науседа и премьер Ингрида Шимоните.



Российское тюремное ведомство сообщило, что А. Навальный был задержан в московском аэропорту Шереметьево, так как нарушил условия назначенного ему условного наказания по делу о мошенничестве в 2014 году.



Оппозиционер находился в Германии на лечении после того, как его пытались отравить. А. Навальный сказал, что его пытались отравить сотрудники ФСБ России по указанию президента РФ Владимира Путина.



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Министры иностранных дел Латвии, Литвы и Эстонии призывают Евросоюз оказать давление на Россию в связи с задержанием одного из основных критиков Кремля Алексея Навального.



Габриэлюс Ландсбергис, Эдгарс Ринкевичс, Урмас Рейнсалу обратились к главному уполномоченном ЕС по внешней политике Жозепу Боррелю, призвав усилить давление ЕС с тем, чтобы А. Навальный был отпущен на свободу, сообщило литовское внешнеполитическое ведомство.



Министры попросили обсудить этот вопрос на заседании Совета по внешним сношениям ЕС, которое состоится 25 января, и рассмотреть возможность применения ограничивающих мер ЕС.



Российское тюремное ведомство сообщило, что А. Навальный был задержан в московском аэропорту Шереметьево, так как нарушил условия назначенного ему условного наказания по делу о мошенничестве в 2014 году.



Оппозиционер находился в Германии на лечении после того, как его пытались отравить. А. Навальный сказал, что его пытались отравить сотрудники ФСБ России по указанию президента РФ Владимира Путина. BNS Категории: политика, общество, в мире, чп и криминал Ключевые слова: президент, арест, санкции, МИД, аэропорт, Навальный, осуждение — статья прочитана 199 раз Комментарии