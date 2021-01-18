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Литва призывает ЕС ввести санкции для России из-за задержания А. Навального

Глава МИД Литвы Г.Ландсбергис


Литовский министр иностранных дел Габриэлюс Ландсбергис заявил, что Евросоюзу (ЕС) следует рассмотреть санкции в отношении России из-за задержания критика Кремля Алексея Навального в московском аэропорту после его прилета из Германии.

"Литва незамедлительно поднимет вопрос о возможном ответе ЕС и новых санкциях для России из-за задержания и преследования А. Навального", - сказал министр для пресс-релиза.

Он также обнародовал совместное заявление с латвийским и эстонским коллегами, в котором содержится призыв к ЕС "рассмотреть введение ограничивающих мер".

В распространенном МИД Литвы сообщении подчеркивается, что решение России задержать А. Навального расходится с принципами цивилизованного правового государства и закрепленными Советом Европы принципами прав человека.
"Министерство расценивает эти действия российской правоохраны как часть инициированной официальной Москвой кампании по преследованию и уничтожению А. Навального. Похоже, что, осмелившись бросить вызов властям, А. Навальный допустил еще одну непростительную в понимании Москвы ошибку - остался жив и даже больше - объявил, что на него покушались", - говорится в сообщении МИД.

Арест А. Навального осудили также президент Литвы Гитанас Науседа и премьер Ингрида Шимоните.

"Ужасный арест лидера российской оппозиции А. Навального сразу же после его возвращения домой - это просто еще одно из доказательств усилий Кремля злоупотребить правами человека и демократическими свободами. Западные демократии не должны этому попустительствовать", - написал Г. Науседа в своем твиттере.

"Если у кого-то еще были иллюзии в здравом уме Кремля, они должны были исчезнуть теперь, когда весь мир наблюдает за трансляцией из Шереметьева", - написала в твиттере И. Шимоните.

Российское тюремное ведомство сообщило, что А. Навальный был задержан в московском аэропорту Шереметьево, так как нарушил условия назначенного ему условного наказания по делу о мошенничестве в 2014 году.
BNS
Категории: политика, чп и криминал, в Европе
Ключевые слова: президент, арест, санкции, МИД, аэропорт, Навальный, осуждение
География: Литва
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добавлена сегодня, 18 января, 10:30

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